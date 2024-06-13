Приключенческий экшен Indiana Jones and the Great Circle получил новые скриншоты

MachineGames и Bethesda делятся новыми кадрами из Indiana Jones and the Great Circle, амбициозной игры, основанной на культовой франшизе. Эти изображения, частично взятые из трейлера, представленного на Xbox Games Showcase, дают нам более подробное представление о сюжете, персонажах и атмосфере игры, которая ожидается на PC и Xbox Series X|S в этом году.
На кадрах мы видим Индиану Джонса и его коллегу Джину, исследующих Гималайские горы. Они натыкаются на застрявший во льдах линкор, где им удается найти один из таинственных камней, за которыми они охотятся.
Геймплейные изображения демонстрируют Индиану Джонса в действии, орудующего своей дубинкой и знаменитым кнутом, готового к рукопашной схватке.
Действие игры разворачивается между событиями "В поисках утраченного ковчега" и "Последнего крестового похода". Индиана Джонс и его новая спутница, археолог Джина Савиньон (озвученная Алессандрой Мастронарди), отправятся в путешествие по всему миру, чтобы отыскать таинственный артефакт, обладающий огромной силой, за которым охотятся и нацисты.
Официальная дата релиза Indiana Jones and the Great Circle пока не объявлена.
Это же линейная игра, да и ассеты из Вульфенштайнов они могут использовать повторно.