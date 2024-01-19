Приключенческий экшен Indiana Jones and the Great Circle получит перевод на русский язык

Во время сегодняшнего Xbox Developer Direct мы получили новости о следующей игре MachineGames, создавшей Wolfenstein: The New Order и Wolfenstein: The New Colossus - в сотрудничестве с Lucasfilm Games и под руководством Тодда Говарда из Bethesda Game Studios. Видеоигра про Индиану Джонса получила название и захватывающий геймплейный трейлер.
Игра должна выйти уже в этом году и вполне вероятно, что нас ждет больше подробностей в ближайшее время, но некоторые подробности можно узнать со страницы в Steam. Например, там указано, что игра получит перевод на русский язык. И представлены несколько свежих скриншотов.
Игра Indiana Jones and The Great Circle представляет собой однопользовательское приключение от первого лица, в котором вам предстоит исследовать весь мир, находить улики и раскрывать древние тайны. Станьте искателем приключений, сражаясь с зловещими силами. Ваш путь пройдет через священные залы Ватикана и засушливые пустыни Египта, а также пышные и затопленные храмы Сукотаи и холодные вершины Гималаев.
Игра выйдет уже в этом году на Xbox Series X|S и PC и будет доступна в первый день на Game Pass.
Выглядит прикольно, вообще вспомнился вульф ток в мире Индианы. То что не от третьего ну хз, они уже сколько лет делают чисто от первого. Да и тогда бы орали что пародия на анч
Озвучки только нет. Хотя у 9 других языков озвучка есть.
это да
Только вот анч и есть пародия на Инди)
Вот только кого это уже волнует. Ток повод дай
то есть от третьего лица вообще вида не будет??
При паркуре и в катсценах!
Молодцы, что не идут на поводу у дебилов-политиков. А то, что будет в день релиза в геймпасс-это вообще изумительная новость)
Все игры майков в GP с 1ого дня
Прикольная и индиана чутка похож на киношного🙂
На Харрисона Форда хотел сказать?
годно
главное 3-ю букву не перепутать, когда пишешь
я то думал и озвучка будет, но потом открыл страницу стима
Вот это хорошо
Ну здорово, я уважаю и люблю русский язык.
О, ее от нас еще не скрыли
Скрывают при установке цен. Старфилд тоже до объявления предзаказов был виден.
Недеюсь что игра будет лучше чем Young Blood. Проходил с девушкей в коопе, даже в нем игра средняя. Если будет как минимум на уровне 2 вульфа, то радости моей не будет
мой торрент прогрет ,ждемс
Будем ждать озвучку от GamesVoice.
Да сейчас кое кто начнет ныть и уберут локализацию из игры.
Выглядит вроде неплохо. Но хз.
Ну почему, почему, ПОЧЕМУ от 1 лица... Ну просится же от 3, напрашивается...
это конечно всё хорошо, но вид от первого лица?!! Третье, только третье >:((
от первого реалистичнее
Бег по крылу летящего самолета и перепрыгивание на другой самолет - это будет 100% шедевр! :)
Осталось дождаться озвучки, надеюсь за игру кто-нибудь возьмётся.
а сцена с самолетом в анче 3 не смущала? Ну там, не знаю, прыжки по ящикам ВВЕРХ во время падения ВНИЗ и драка с открытым отсеком вместо того, чтобы быть выброшенным оттуда потоком воздуха... Или то другое?
фига graphique
Топчик! Обязательно к покупке👍
К сожалению, этот издЭлий ждет грандиозный ,,обосрач,,!!! Ну,представ те себе Tomb Raider или Uncharted с видом из ,,ведра на голове,, представили? Вот и я о том же. Это не кем то слюняво любимые ,,вафляштейны,, или еще что хлеще из ,,оперы,, иди стреляй. Короче сразу минус не глядя
мои ожидание разрушены
Какой движок интересно? На id Tech чет не похоже. Да и текстуры мыльные для id Tech. Неужели перешли на новый какой то движок?
будет ларка мужского пола. И по сути так и должно быть если конечно это тот самый индиана.
Так-то все вот эти ваши Нэйтоны Дрэйки, Ларки и тд.. пошли от ИНДИАНЫ т.ч. не надо тут.... Нэйтон вообще салянка их двух , ибо после Индианы вышла ЛАРКА! Первые ИГРЫ про Индиану вообще были в 84 ГОДУ, в то время как ПЕРВАЯ игра про ЛАРКУ появилась аж в 96 !!! (пробег считай не маленький) ,но откуда знать это человеку , который родился в 2000х -_-
Я хоть и родился в 79м, но игры про Индиану практически не помню или они прошли мимо, а вот про Ларку помню все части)
Тут хоть перестрелки в стиле Вольфа будут? Или это будет экшен-адвенчура в стиле Ларки? Тогда печалька будет.
Эту игру делает, студия, которая делала последние части Вулфиштейн и моды до старий частей Квейк.
Я знаю что это за студия. Но вот в ролике нет ни намека на шутерную часть. Только беганина, загадки, фехтование хлыстом и кулачные бои. Даже револьвер не показали. Вот и терзают смутные сомнения. Так то я жду геймплей в стиле Deadfall Adventures.Но не Ларки ни в коем случае.
Револьвер показали)
Револьвер показали, он даже один раз выстрелил)
Первый указал на его невнимательность - лайки мои!