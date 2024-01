Приключенческий экшен Indiana Jones and the Great Circle получит перевод на русский язык

Во время сегодняшнего Xbox Developer Direct мы получили новости о следующей игре MachineGames, создавшей Wolfenstein: The New Order и Wolfenstein: The New Colossus - в сотрудничестве с Lucasfilm Games и под руководством Тодда Говарда из Bethesda Game Studios. Видеоигра про Индиану Джонса получила название и захватывающий геймплейный трейлер.

Игра должна выйти уже в этом году и вполне вероятно, что нас ждет больше подробностей в ближайшее время, но некоторые подробности можно узнать со страницы в Steam. Например, там указано, что игра получит перевод на русский язык. И представлены несколько свежих скриншотов.

Игра Indiana Jones and The Great Circle представляет собой однопользовательское приключение от первого лица, в котором вам предстоит исследовать весь мир, находить улики и раскрывать древние тайны. Станьте искателем приключений, сражаясь с зловещими силами. Ваш путь пройдет через священные залы Ватикана и засушливые пустыни Египта, а также пышные и затопленные храмы Сукотаи и холодные вершины Гималаев.

Игра выйдет уже в этом году на Xbox Series X|S и PC и будет доступна в первый день на Game Pass.