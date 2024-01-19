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Indiana Jones and the Great Circle 2024 г.
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.2 107 оценок

Приключенческий экшен Indiana Jones and the Great Circle получит перевод на русский язык

butcher69
Новости

Во время сегодняшнего Xbox Developer Direct мы получили новости о следующей игре MachineGames, создавшей Wolfenstein: The New Order и Wolfenstein: The New Colossus - в сотрудничестве с Lucasfilm Games и под руководством Тодда Говарда из Bethesda Game Studios. Видеоигра про Индиану Джонса получила название и захватывающий геймплейный трейлер.

Игра должна выйти уже в этом году и вполне вероятно, что нас ждет больше подробностей в ближайшее время, но некоторые подробности можно узнать со страницы в Steam. Например, там указано, что игра получит перевод на русский язык. И представлены несколько свежих скриншотов.

Игра Indiana Jones and The Great Circle представляет собой однопользовательское приключение от первого лица, в котором вам предстоит исследовать весь мир, находить улики и раскрывать древние тайны. Станьте искателем приключений, сражаясь с зловещими силами. Ваш путь пройдет через священные залы Ватикана и засушливые пустыни Египта, а также пышные и затопленные храмы Сукотаи и холодные вершины Гималаев.

Игра выйдет уже в этом году на Xbox Series X|S и PC и будет доступна в первый день на Game Pass.

83
43
Комментарии: 43
Ваш комментарий
DenisVTR

Выглядит прикольно, вообще вспомнился вульф ток в мире Индианы. То что не от третьего ну хз, они уже сколько лет делают чисто от первого. Да и тогда бы орали что пародия на анч

11
Mark500

Озвучки только нет. Хотя у 9 других языков озвучка есть.

4
DenisVTR Mark500

это да

1
darkfoxclock

Только вот анч и есть пародия на Инди)

5
DenisVTR darkfoxclock

Вот только кого это уже волнует. Ток повод дай

0
marsh resident

то есть от третьего лица вообще вида не будет??

3
kukava_d

При паркуре и в катсценах!

2
211186

Молодцы, что не идут на поводу у дебилов-политиков. А то, что будет в день релиза в геймпасс-это вообще изумительная новость)

3
UninformedReynold

Все игры майков в GP с 1ого дня

0
inkomniak

Прикольная и индиана чутка похож на киношного🙂

2
Горбушка с чесночком

На Харрисона Форда хотел сказать?

0
VovanVV1982

годно

1
SkyraX

главное 3-ю букву не перепутать, когда пишешь

-7
SkyraX

я то думал и озвучка будет, но потом открыл страницу стима

1
Zlobin_Evgeny

Вот это хорошо

1
Left Behind.PG

Ну здорово, я уважаю и люблю русский язык.

1
prorock

О, ее от нас еще не скрыли

0
Rаyden

Скрывают при установке цен. Старфилд тоже до объявления предзаказов был виден.

1
Gangsta_Dan

Недеюсь что игра будет лучше чем Young Blood. Проходил с девушкей в коопе, даже в нем игра средняя. Если будет как минимум на уровне 2 вульфа, то радости моей не будет

0
funtovpavel

мой торрент прогрет ,ждемс

0
Exies27

Будем ждать озвучку от GamesVoice.

0
Joker978

Да сейчас кое кто начнет ныть и уберут локализацию из игры.

0
Кей Овальд

Выглядит вроде неплохо. Но хз.

0
saa0891
0
armageddon123456

Ну почему, почему, ПОЧЕМУ от 1 лица... Ну просится же от 3, напрашивается...

0
k0les0

это конечно всё хорошо, но вид от первого лица?!! Третье, только третье >:((

-1
ANCILOZAVR

от первого реалистичнее

-3
Rаyden

Бег по крылу летящего самолета и перепрыгивание на другой самолет - это будет 100% шедевр! :)

Осталось дождаться озвучки, надеюсь за игру кто-нибудь возьмётся.

-1
armageddon123456

а сцена с самолетом в анче 3 не смущала? Ну там, не знаю, прыжки по ящикам ВВЕРХ во время падения ВНИЗ и драка с открытым отсеком вместо того, чтобы быть выброшенным оттуда потоком воздуха... Или то другое?

-1
r0b0tf00t

фига graphique

-2
ВОИТЕЛИ WARГЕЙМИНГА

Топчик! Обязательно к покупке👍

-2
Zero Niks

К сожалению, этот издЭлий ждет грандиозный ,,обосрач,,!!! Ну,представ те себе Tomb Raider или Uncharted с видом из ,,ведра на голове,, представили? Вот и я о том же. Это не кем то слюняво любимые ,,вафляштейны,, или еще что хлеще из ,,оперы,, иди стреляй. Короче сразу минус не глядя

-2
супер пиявка

мои ожидание разрушены

-4
Dr.Schmeisser

Какой движок интересно? На id Tech чет не похоже. Да и текстуры мыльные для id Tech. Неужели перешли на новый какой то движок?

-9
Egik81

будет ларка мужского пола. И по сути так и должно быть если конечно это тот самый индиана.

-9
Ang Dark

Так-то все вот эти ваши Нэйтоны Дрэйки, Ларки и тд.. пошли от ИНДИАНЫ т.ч. не надо тут.... Нэйтон вообще салянка их двух , ибо после Индианы вышла ЛАРКА! Первые ИГРЫ про Индиану вообще были в 84 ГОДУ, в то время как ПЕРВАЯ игра про ЛАРКУ появилась аж в 96 !!! (пробег считай не маленький) ,но откуда знать это человеку , который родился в 2000х -_-

6
MadDarkGuard Ang Dark

Я хоть и родился в 79м, но игры про Индиану практически не помню или они прошли мимо, а вот про Ларку помню все части)

0
Dr.Schmeisser

Тут хоть перестрелки в стиле Вольфа будут? Или это будет экшен-адвенчура в стиле Ларки? Тогда печалька будет.

-11
AlexKievForever

Эту игру делает, студия, которая делала последние части Вулфиштейн и моды до старий частей Квейк.

0
Dr.Schmeisser AlexKievForever

Я знаю что это за студия. Но вот в ролике нет ни намека на шутерную часть. Только беганина, загадки, фехтование хлыстом и кулачные бои. Даже револьвер не показали. Вот и терзают смутные сомнения. Так то я жду геймплей в стиле Deadfall Adventures.Но не Ларки ни в коем случае.

1
SameGarrison Dr.Schmeisser

Револьвер показали)

0
PlacidFrazer Dr.Schmeisser

Револьвер показали, он даже один раз выстрелил)

0
SameGarrison PlacidFrazer

Первый указал на его невнимательность - лайки мои!

-3