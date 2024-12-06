Пролог Indiana Jones and the Great Circle сравнили с начальной сценой из фильма "В поисках утраченного ковчега"

Совсем недавно состоялся релиз приключенческой экшен-игры Indiana Jones and the Great Circle в Early Access. Тем, кто боялся разочароваться, можно не беспокоиться. Это замечательное приключение в духе «Индиана Джонса», не уступающее оригинальной трилогии и в то же время цепляющее своей историей, подачей сюжета, отличной игрой актеров, веселыми головоломками, достойной стелс-механикой и великолепным дизайном локаций.

В прологе Indiana Jones and the Great Circle полностью повторяется тот самый знаковый момент из фильма Стивена Спилберга «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», первого фильма о самом знаменитом археологе в кино, в котором Инди отправляется на поиски идола плодородия, скрытого в джунглях Перу. В игре от MachineGames все эти события воссозданы в точности с фильмом, что хорошо видно из опубликованного IGN сравнения, в котором авторы канала решили проанализировать «похожесть» сцен, покадрово анализируя эпизоды из оригинального фильма и новой игры.

Исходя из полученного результата, можно сказать, что в игре воссозданы все ключевые сцены из первоисточника, будь то попытка проводника пристрелить Инди, куча ловушек, расставленных в стенах, а также подмена золотого идола на мешок с песком да и сам знаменитый момент с побегом от огромного валуна тоже на месте.

Indiana Jones and the Great Circle уже доступна в раннем доступе для Xbox X Series, Xbox Series S, PC и Game Pass. Все остальные игроки смогут насладиться игрой с 9 декабря, а игрокам на PS5 придется подождать до весны 2025 года.