Пролог Indiana Jones and the Great Circle сравнили с начальной сценой из фильма "В поисках утраченного ковчега"

Совсем недавно состоялся релиз приключенческой экшен-игры Indiana Jones and the Great Circle в Early Access. Тем, кто боялся разочароваться, можно не беспокоиться. Это замечательное приключение в духе «Индиана Джонса», не уступающее оригинальной трилогии и в то же время цепляющее своей историей, подачей сюжета, отличной игрой актеров, веселыми головоломками, достойной стелс-механикой и великолепным дизайном локаций.
В прологе Indiana Jones and the Great Circle полностью повторяется тот самый знаковый момент из фильма Стивена Спилберга «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», первого фильма о самом знаменитом археологе в кино, в котором Инди отправляется на поиски идола плодородия, скрытого в джунглях Перу. В игре от MachineGames все эти события воссозданы в точности с фильмом, что хорошо видно из опубликованного IGN сравнения, в котором авторы канала решили проанализировать «похожесть» сцен, покадрово анализируя эпизоды из оригинального фильма и новой игры.
Исходя из полученного результата, можно сказать, что в игре воссозданы все ключевые сцены из первоисточника, будь то попытка проводника пристрелить Инди, куча ловушек, расставленных в стенах, а также подмена золотого идола на мешок с песком да и сам знаменитый момент с побегом от огромного валуна тоже на месте.
Indiana Jones and the Great Circle уже доступна в раннем доступе для Xbox X Series, Xbox Series S, PC и Game Pass. Все остальные игроки смогут насладиться игрой с 9 декабря, а игрокам на PS5 придется подождать до весны 2025 года.
достойно!
Ну вот! Я же говорил под одним из предыдущих постов, что визуал сделали под стиль первых фильмов! И кто теперь это оспорит?
При всем уважении к Стивену Спилбергу, последние его фильмы сняты красиво, но не зацепили, вроде все на месте , но атмосфера первых фильмов улетучилась. Правильно, что взяли за основу с первых фильмов.
Раньше по другому снимали. Картинка была более реалистичной чем сейчас в 4к с сижиай и лгбт фильтрами.
Раньше были времена ! - а теперь мгновения😆
Раньше х.. стоял с утра - а теперь давление!!!
Нет
так еще никто не повторил фильм в игре ))
Вот это да
Поиграл уже, в целом очень нравится
ОГО
Они просто взяли и 1-в-1 повторили начало?
Наверно через нейронку пропускали анимацию с видео и повторяли кадры. Но блин как это круто выглядит! Моё почтение.
Кстати, самое забавное, что в минималках пишет 2060 super, но владельцы 3050 Laptop 4 gb смогли запустить игру и играют на низких + длсс баланс выдает 30-50 фпс...Вот это да! Системки 1.5 раза ниже, чем 2060 super))
2060 указана в качестве ориентира видеокарт с RT
а не как карта чтобы просто запустить игрулю на минималках.
Да ладно круто вышло
ну что. жду неделю-месяц патчей. потом анонс ру озвучки. и ее выхода. потом играю. все по классике.
зачем ей патчи она и так хорошо идет
да. я попробовал. идет хорошо. значит просто ждать анонс озвучки.
И на всякий случай пару патчей)) Наверняка что-то да надо поправить)
Не ожидал)
Да просто движок Id Tech 7 оXyеНеН ! 😏 Красивый и с весьма демократичными сист. требованиями - смотрим на новый DOOM-чянский. Я за конкуренцию с уже успевшим давно набить оскомину Unreal Engine 5.0
У анреала только шуму в последнее время много, либо разрабы обуздать его не могут ибо почему такая полоса неудач я не понимаю и не надо орать про У ТЕБЯ ВЭЭДРО, ага... вон возьму пример Куплинова(думаю все знают кто это) играл он как-то раз в какую-то ИНДИ(это важно!) помойку, которую умудрились сделать на Анре 5 и че вы думаете? Его КОМП даже 40 кадров выдать не мог(а порой и до 25 падал) это смех был и че будем опять кричать ВЕДРО? Из-за чего он даже настройки (ради хаха) в минималку ставил и что ультра, что минимум - игра выглядела как дерьмо 30 летней давности, а жрало так что его ПК его не вытягивал блин -_- Вот вышел тот-же Сталкер и разрабы его ооооооооочень долго еще приводить в порядок будут и костыли типа генераторки и прочей срани не помогут даже, а вот её сравнивают с тем-же Метро и он прекрасно выглядит и работает(и движок другой)... у разрабов Индиана руки прямы и выбор Id Tech отличный, ибо движок красивый и прекрасно себя показывал на старте ЛЮБОГО продукта, что вспомнить ДУМ, что вспомнить ВУЛЬФЫ(даааа были прогрузки текстур , не успевали грузиться), но это дело поправили...
Короче говоря разрабам Инди только браво и все.
Даже сами разрабы движка не могут с ним совладать, такое чувство - смотрим в сторону Fortnite с DX12 и высокими настройками 😏 То сезон всё ОК - выше 100 FPS, то выходит новый сезон (не OG !) . . . и у тебя и половины твоих друзей с усредненной RTX 4070 / 32 RAM перманентные тормоза и статтеры.
Забегая на перед, скажу про Сиди Проджектов, мне кажется, они УЖЕ жалеют что решили выбрать Анрил... лучше-бы довели свой движ до ума или создали-б новый, что угодно но не Анрил... Мне кажется, самый производительный и по качеству был 3й, взять тот-же Бэтмен Кнайт, игра выдавила все соки с этого движка, иронично- но и по сей день смотрится шикарно, а нет ни одной игры на том-же 4м(хотя-бы) что-бы так-же похвалиться, про 5й я молчу, игра может и будет красивой, но играть в неё больно.
Если не изменяет память, в 3-й версии завезли физику тел, разрушаемое окружение. Да, на нём до сих пор игры неплохо смотрятся. Ну а самая первая версия вообще была революционной: Unreal, Unreal Tournament Deus Ex 😉
В этот раз тело Молины выглядит более похоже чем в фильме где использовали манекен
Др Октавиус Осминог и Доктор Джонс)
В кино до сих пор графон круче)
Боже, я хочу от тебя детей Инди!
чел с рюкзаком это чё отто октавиус из всленной Bully Maguire?
Да, Альфред Молина
с пропорциями мужика в шляпе чуток обосрались
голова мелковата