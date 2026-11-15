Разработчики Indiana Jones and the Great Circle хотели ограничить перестрелки с помощью механики из GTA

Студия MachineGames рассматривала возможность внедрения в приключенческий экшен Indiana Jones and the Great Circle механики розыска, аналогичной серии Grand Theft Auto. Как рассказал дизайн-директор проекта Йенс Андерссон, таким способом авторы хотели удержать игроков от соблазна решать все конфликтные ситуации исключительно с помощью огнестрельного оружия, что противоречило бы духу оригинальных фильмов Стивена Спилберга.

По словам Андерссона, команда опасалась, что геймеры начнут массово зачищать локации из пистолетов, подбирая их с поверженных противников. Чтобы предотвратить это, разработчики тестировали различные ограничители, включая увеличенное время перезарядки и систему «звёзд» розыска: при открытии стрельбы на шум должны были стягиваться бесконечные вражеские подкрепления.

«Мы перебрали множество решений, чтобы обойти эту проблему. Например, систему уровней розыска со звёздами в стиле GTA, когда после выстрела в кого-нибудь начинают прибывать подкрепления. Мы опасались, что это станет стандартной реакцией игроков: они вырубают врага, видят на земле пистолет и зачищают всю локацию, используя только огнестрельное оружие», — пояснил Йенс Андерссон.

В итоге от концепции розыска отказались, сделав ставку на развитие рукопашного боя и интерактивного окружения. На позднем этапе производства в игру добавили импровизированное разрушаемое оружие — от сковородок и скрипок до обычных мухобоек. Это позволило сделать ближний бой более увлекательным и разнообразным, превратив его в полноценную альтернативу перестрелкам.

Дизайн-директор признал, что стрельба в игре была намеренно ослаблена, что вызвало неоднозначную реакцию у части аудитории. Однако именно фокус на доступном и зрелищном рукопашном бое позволил студии добиться нужного баланса и сохранить аутентичную атмосферу приключений Индианы Джонса.

«В этой игре мы очень сильно ограничили стрельбу. Я знаю, что многих это раздражает, но есть и немало тех, кому такой подход нравится. Настоящим решением проблемы стало то, что мы сделали ближний бой интересным, весёлым и доступным. Не лёгким с точки зрения сложности, а именно простым в освоении. Ты подкрадываешься, бьёшь кого-то со спины — и система разрушаемого оружия сыграла ключевую роль в том, чтобы всё это заработало. "О, новое оружие, это же мухобойка, хочу её опробовать"», — отметил разработчик.