Разработчики Indiana Jones and the Great Circle любят обратную связь, но придерживаются своего видения

MachineGames, по всей видимости, ценит отзывы фанатов, которые помогают улучшить их игры, но разработчики Wolfenstein и Indiana Jones не столь гибки в вопросах направления игры.

В интервью GamesRadar+ креативный директор Indiana Jones and the Great Circle Аксель Торвениус заявил, что команда «всегда рада отзывам» и «всегда прислушивается», особенно к тем моментам в игре, «которые кажутся громоздкими или неотшлифованными». Торвениус также отметил, что предстоящее дополнение Indiana Jones позволило разработчикам «очевидно, доработать некоторые моменты благодаря отзывам сообщества».

MachineGames внимательно выслушает любую критику, которая поможет сделать игровой процесс плавным и приятным — например, если навигация в пользовательском интерфейсе несколько неудобна.

Да, если есть вещи, которые мы можем исправить, чтобы улучшить игровой процесс, конечно, мы это сделаем.

Однако это всё та же дерзкая студия, которая создала перезапуски Wolfenstein, и она придерживается своих убеждений, когда дело касается важных вещей.

У нас в MachineGames всегда довольно чёткое видение. Я говорю не только о видении в плане визуального стиля, но и о видении направления игры. Что мы хотим сделать? Какую историю мы хотим рассказать? И мы всегда твёрдо стоим на этой цели, когда она поставлена, поэтому иногда бывает непросто убедить MachineGames изменить своё решение. Например, сказать: «Эй, может, вам стоит сделать вот это?» Да, но нет, спасибо, потому что у нас уже есть отличная идея, в которую мы верим.

Дополнение The Order of Giants к игре Indiana Jones and the Great Circle выйдет 4 сентября.