на главную
об игре
Indiana Jones and the Great Circle 2024 г.
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.3 135 оценок

Разработчики Indiana Jones and the Great Circle объяснили что означает "Большой круг" в названии игры

AceTheKing
Новости

Творческий директор студии MachineGames, Джеф Густаффсон, в интервью порталу Lucasfilm поделился некоторыми интересными деталями предстоящей Indiana Jones and the Great Circle. Одним из вопросов журналиста был "Что означает большой круг в названии игры?".

Разработчик ответил, что большой круг основывается на так называемой теории больших кругов - это любой круг, который делит сферу пополам. На Земле самым известным из них, очевидно, является экватор. Так же большие круги активно используются в авиации при прокладывании курса.

Но оказывается, что существует очень загадочный большой круг, который не является экватором, но соединяет многие величайшие исторические места в истории, такие как Гиза, остров Пасхи, Сукотаи, Наска и многие другие. Их связь, как и то почему их строили именно в пределах данного круга до сих пор остается загадкой, и по словам разработчика - это обеспечивает идеальное приключение для их игры.

Indiana Jones and the Great Circle выйдет в 2024 году на PC и Xbox Series X/S.

Большой круг и расположение достопримечательностей на нем
Большой круг и расположение достопримечательностей на нем
12
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Denv3r 13

Ждём, надеюсь на достойную игру!

3
Александр Вконтактович

Там он встретит Лару Крофт?)

1
Xndr DeKoz

Спасибо, кэп

0
-zotik-

Экватор же движется. Допустим если щас правда пирамида под экватором то 4к лет она там не была

-1
AceTheKing

У данного круга и достопримечательностей нет привязки к экватору, разрабы упомянули его в контексте того, что Земля тоже является сферой и по ней можно нарезать такой же круг.

Но оказывается, что существует очень загадочный большой круг, который не является экватором, но соединяет многие величайшие исторические места в истории

Достопримечательности расположены в привязке относительно друг друга. Само собой происходят определенные тектонические сдвиги на планете, но эти достопримечательности построены не настолько давно, чтобы это оказало какое-то сильное влияние на их расположение касательно этого круга.

А в целом разрабы просто нашли интересную теорию за которую можно зацепиться для посещения множества красивых мест по сюжету, за ней само собой вряд ли что-то серьезное стоит - просто так совпало при строительстве достопримечательностей, есть множество достопримечательностей и вне этого круга. Но зато можно уже сейчас плюс-минус прикинуть какие локации в игре сможет посетить игрок.

2
Петр Стрельцов

На постере Инди дискутирует с сильной и независимой телятиной о преимуществах "волосатого мужского начала"

-7