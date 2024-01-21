Разработчики Indiana Jones and the Great Circle объяснили что означает "Большой круг" в названии игры

Творческий директор студии MachineGames, Джеф Густаффсон, в интервью порталу Lucasfilm поделился некоторыми интересными деталями предстоящей Indiana Jones and the Great Circle. Одним из вопросов журналиста был "Что означает большой круг в названии игры?".
Разработчик ответил, что большой круг основывается на так называемой теории больших кругов - это любой круг, который делит сферу пополам. На Земле самым известным из них, очевидно, является экватор. Так же большие круги активно используются в авиации при прокладывании курса.
Но оказывается, что существует очень загадочный большой круг, который не является экватором, но соединяет многие величайшие исторические места в истории, такие как Гиза, остров Пасхи, Сукотаи, Наска и многие другие. Их связь, как и то почему их строили именно в пределах данного круга до сих пор остается загадкой, и по словам разработчика - это обеспечивает идеальное приключение для их игры.
Indiana Jones and the Great Circle выйдет в 2024 году на PC и Xbox Series X/S.
Ждём, надеюсь на достойную игру!
Там он встретит Лару Крофт?)
Спасибо, кэп
Экватор же движется. Допустим если щас правда пирамида под экватором то 4к лет она там не была
У данного круга и достопримечательностей нет привязки к экватору, разрабы упомянули его в контексте того, что Земля тоже является сферой и по ней можно нарезать такой же круг.
Достопримечательности расположены в привязке относительно друг друга. Само собой происходят определенные тектонические сдвиги на планете, но эти достопримечательности построены не настолько давно, чтобы это оказало какое-то сильное влияние на их расположение касательно этого круга.
А в целом разрабы просто нашли интересную теорию за которую можно зацепиться для посещения множества красивых мест по сюжету, за ней само собой вряд ли что-то серьезное стоит - просто так совпало при строительстве достопримечательностей, есть множество достопримечательностей и вне этого круга. Но зато можно уже сейчас плюс-минус прикинуть какие локации в игре сможет посетить игрок.
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