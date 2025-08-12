Разработчики Indiana Jones and the Great Circle раскрыли, как поздние изменения и внимание к деталям сделали игру хитом

На конференции Develop в Брайтоне студия MachineGames поделилась подробностями разработки Indiana Jones and the Great Circle — одной из самых тепло встреченных игр этого года.
Креативный директор Йенс Андерссон и аудиодиректор Пит Уорд рассказали, что значительные изменения в проект вносились буквально на финишной прямой. За четыре месяца до релиза команда полностью переделала систему внутриигровых маркеров, а всего за полгода — переработала интерфейс стелс-режима, отказавшись от экспериментальных решений в пользу более понятного дизайна. По словам разработчиков, такие правки выглядели небольшими, но кардинально влияли на восприятие игры.
Не меньше сложностей вызвало лицензирование музыки Джона Уильямса. Вместо использования оригинальных записей, что потребовало бы сложных авторских разрешений, студия решила переаранжировать и записать саундтрек заново. Это позволило Disney владеть правами на новые версии композиций, включая знаменитую тему Индианы Джонса.
Отдельное внимание MachineGames уделила исторической достоверности. При создании уровней, например в Ватикане, разработчики отказывались от упрощений, если они нарушали реалистичность архитектуры. Такой подход затронул и проработку атмосферы конца 30-х годов — от деталей декора до аутентичного звука кнута.
Андерссон отметил, что Lucasfilm Games полностью поддерживала стремление студии создать игру, максимально приближенную к духу оригинальных фильмов.
Помимо основной игры, MachineGames работает над DLC, события которого развернутся в Риме параллельно основному сюжету. Подробности дополнения студия обещает раскрыть на выставке Gamescom.
Шикарная игра, для меня на втором месте после вуконга в прошлом году, очень жду длс!
Ничего плохого про игру сказать не могу,ну может лишняя беготня в поисках того или иного предмета, загадки, головоломки - раздражает,а так прикольная годная игра, так сказать с юмором, когда взимодействуешь с нпс, но и не шедевр, не хит и конечно не игра года.
На игру года пока один претендент, Вуча.
Хотя можно докинуть еще 33
Чем простите ?
в целом не плохо но когда враг получает пулю в голову и идет себе ни в чем не бывало выглядит мягко говоря странно
Такой унылый и скучный "хит" даже за бесплатно не нужен, лучше бы MachineGames сделали новую часть Вольфа там хотя бы геймплей бодрый был.
Есть кой че по скучней ) Про шахтёра )
шахтёр умер вместе с женой в конце
Какой она там хит, ниже 2060 rtx тупо отказывается запускаться))
Следующий Wolfenstein тоже видимо будет работать только на картах RTX. Так что готовьтесь карлики.
Хит прошлого года👍 Но всё же в плане интереса Вуконг чуточку выше. // Nvidia Power