Разработчики Indiana Jones and the Great Circle раскрыли, как поздние изменения и внимание к деталям сделали игру хитом

На конференции Develop в Брайтоне студия MachineGames поделилась подробностями разработки Indiana Jones and the Great Circle — одной из самых тепло встреченных игр этого года.

Креативный директор Йенс Андерссон и аудиодиректор Пит Уорд рассказали, что значительные изменения в проект вносились буквально на финишной прямой. За четыре месяца до релиза команда полностью переделала систему внутриигровых маркеров, а всего за полгода — переработала интерфейс стелс-режима, отказавшись от экспериментальных решений в пользу более понятного дизайна. По словам разработчиков, такие правки выглядели небольшими, но кардинально влияли на восприятие игры.

Не меньше сложностей вызвало лицензирование музыки Джона Уильямса. Вместо использования оригинальных записей, что потребовало бы сложных авторских разрешений, студия решила переаранжировать и записать саундтрек заново. Это позволило Disney владеть правами на новые версии композиций, включая знаменитую тему Индианы Джонса.

Отдельное внимание MachineGames уделила исторической достоверности. При создании уровней, например в Ватикане, разработчики отказывались от упрощений, если они нарушали реалистичность архитектуры. Такой подход затронул и проработку атмосферы конца 30-х годов — от деталей декора до аутентичного звука кнута.

Андерссон отметил, что Lucasfilm Games полностью поддерживала стремление студии создать игру, максимально приближенную к духу оригинальных фильмов.

Помимо основной игры, MachineGames работает над DLC, события которого развернутся в Риме параллельно основному сюжету. Подробности дополнения студия обещает раскрыть на выставке Gamescom.