Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
8.1 1 812 оценок

Разработчики Indiana Jones and the Great Circle выпустили обновление и представили статистику игроков

monk70 monk70

Команда MachineGames выпустила новое обновление для Indiana Jones and the Great Circle, а также поделилась интересной статистикой в честь первой годовщины игры.

Помимо исправления ошибок, таких как сортировка некорректных записей вручную и корректировка баланса озвучки в некоторых сценах для улучшения слышимости, это обновление также добавило новый костюм для Индианы.

Это костюм из дворца Панкот, то есть тот самый, который Индиана носил в «Храме Судьбы». В этом костюме Индиана Джонс предстаёт в круглых очках и галстуке-бабочке.

Помимо сегодняшнего нового костюма, MachineGames также пообещали ещё один новый костюм, который появится в будущем.

Впечатляющие достижения:

  • Более 421 миллиона фотографий, сделанных в игре, на которых запечатлены воспоминания, подсказки и эпические моменты
  • Более 4 миллионов нокаутов хлыстом, доказывающих, что коронный приём Индианы никогда не надоест.
  • Более 1,12 миллиарда побеждённых врагов, ведь приключения не позволяют никому встать у них на пути.
  • Более 249 млн раз игроки вырубали врагов одной рукой.
  • Более 178 млн раз противники были выведены из строя двуручным ударом.
Max Dibister

А не хотят они с потреблением видеопамяти что-то сделать? Нейронный рендеринг внедрить, сжать текстуры. Я на своей 5070 не могу в 1440p на ультрах поиграть — про трассировку пути уже просто молчу, хотя сам чип позволяет...

jax baron

4070 ти так же

kongydong

Текстуры на 1 пункт снижаете и проблема решена, а че вы ожидали от 12 гб vram? Хуанга благодарим и аплодируем производительности как у 4090

jax baron kongydong

не куя - и до средних снежал толку 0

Главный инженегр

Игра, конечно, 🔥. Как будто в прошлое попал, когда только впервые увидел фильмы про Индиану Джонса.

jax baron

мне нравиться как про них все забыли а они напоминают о себя, могли бы и дальше не напоминать.

