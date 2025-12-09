Разработчики Indiana Jones and the Great Circle выпустили обновление и представили статистику игроков

Команда MachineGames выпустила новое обновление для Indiana Jones and the Great Circle, а также поделилась интересной статистикой в честь первой годовщины игры.
Помимо исправления ошибок, таких как сортировка некорректных записей вручную и корректировка баланса озвучки в некоторых сценах для улучшения слышимости, это обновление также добавило новый костюм для Индианы.
Это костюм из дворца Панкот, то есть тот самый, который Индиана носил в «Храме Судьбы». В этом костюме Индиана Джонс предстаёт в круглых очках и галстуке-бабочке.
Помимо сегодняшнего нового костюма, MachineGames также пообещали ещё один новый костюм, который появится в будущем.
Впечатляющие достижения:
- Более 421 миллиона фотографий, сделанных в игре, на которых запечатлены воспоминания, подсказки и эпические моменты
- Более 4 миллионов нокаутов хлыстом, доказывающих, что коронный приём Индианы никогда не надоест.
- Более 1,12 миллиарда побеждённых врагов, ведь приключения не позволяют никому встать у них на пути.
- Более 249 млн раз игроки вырубали врагов одной рукой.
- Более 178 млн раз противники были выведены из строя двуручным ударом.
А не хотят они с потреблением видеопамяти что-то сделать? Нейронный рендеринг внедрить, сжать текстуры. Я на своей 5070 не могу в 1440p на ультрах поиграть — про трассировку пути уже просто молчу, хотя сам чип позволяет...
4070 ти так же
Текстуры на 1 пункт снижаете и проблема решена, а че вы ожидали от 12 гб vram? Хуанга благодарим и аплодируем производительности как у 4090
не куя - и до средних снежал толку 0
Игра, конечно, 🔥. Как будто в прошлое попал, когда только впервые увидел фильмы про Индиану Джонса.
мне нравиться как про них все забыли а они напоминают о себя, могли бы и дальше не напоминать.