Разработчики Indiana Jones and the Great Circle выпустили обновление и представили статистику игроков

Команда MachineGames выпустила новое обновление для Indiana Jones and the Great Circle, а также поделилась интересной статистикой в честь первой годовщины игры.

Помимо исправления ошибок, таких как сортировка некорректных записей вручную и корректировка баланса озвучки в некоторых сценах для улучшения слышимости, это обновление также добавило новый костюм для Индианы.

Это костюм из дворца Панкот, то есть тот самый, который Индиана носил в «Храме Судьбы». В этом костюме Индиана Джонс предстаёт в круглых очках и галстуке-бабочке.

Помимо сегодняшнего нового костюма, MachineGames также пообещали ещё один новый костюм, который появится в будущем.

Впечатляющие достижения: