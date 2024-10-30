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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.6 239 оценок

Разработка игры Indiana Jones and the Great Circle заняла почти пять лет

Gruz_
Новости

Как стало известно, Indiana Jones and the Great Circle, следующая игра от студии MachineGames и Bethesda Softworks, находится в разработке практически пять лет. Об этом рассказал Йенс Андерссон, креативный директор компании MachineGames, на недавнем мероприятии в Сан-Франциско, США.

При этом разработчик подчеркнул, что идея создания игры про Индиану Джонса принадлежит Тодду Говарду, занимающему пост главы Bethesda.

Разработка началась почти пять лет назад, то есть с момента начала пре-продакшена. Сейчас трудно вспомнить, когда именно, потому что разработка велась так долго. Разговоры [об игре] начались еще до этого, поскольку Тодд Говард - очень большой фанат Индианы Джонса и начал обдумывать концепцию создания Great Circle. Его идея попала в LucasFilm, а затем он поинтересовался у MachineGames, не хотим ли мы взяться за разработку этого проекта.

Indiana Jones and the Great Circle выйдет 9 декабря для Xbox Series X|S, PC и Game Pass. Игра также появится на PlayStation 5 в 2025 году.

8
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
askazanov

Ну посмотрим, что в итоге выкатят

0
User_200

Не смог найти самый первый короткий трейлер с Е3.

0
Sunburst

С такими заявлениями там должно быть что-то на уровне RDR 2 или Uncharted 4

0
Темный-Властелин

фантазии Тодда в туалете не считаются

0
Главный инженегр

Русские субтитры будут?

-1
User_200

Вроде беседка во все свои игры добавляла русские субтитры.

0
0ncnjqybr User_200

Ага, особенно в старфилд.

1
RuVeFilms Studio

Лучше бы Вольфа третьего выпустили.

-1
Wolffe14

Вольф про сестер и есть третья часть

0
TheLokich Wolffe14

Нет ее как и сестер, это просто был фанфик шизанутого автора.

0
TX ZX

Сейчас почти все игры такого масштаба разрабатываются 4-5 лет, а то и больше

-2