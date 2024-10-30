Разработка игры Indiana Jones and the Great Circle заняла почти пять лет

Как стало известно, Indiana Jones and the Great Circle, следующая игра от студии MachineGames и Bethesda Softworks, находится в разработке практически пять лет. Об этом рассказал Йенс Андерссон, креативный директор компании MachineGames, на недавнем мероприятии в Сан-Франциско, США.
При этом разработчик подчеркнул, что идея создания игры про Индиану Джонса принадлежит Тодду Говарду, занимающему пост главы Bethesda.
Разработка началась почти пять лет назад, то есть с момента начала пре-продакшена. Сейчас трудно вспомнить, когда именно, потому что разработка велась так долго. Разговоры [об игре] начались еще до этого, поскольку Тодд Говард - очень большой фанат Индианы Джонса и начал обдумывать концепцию создания Great Circle. Его идея попала в LucasFilm, а затем он поинтересовался у MachineGames, не хотим ли мы взяться за разработку этого проекта.
Indiana Jones and the Great Circle выйдет 9 декабря для Xbox Series X|S, PC и Game Pass. Игра также появится на PlayStation 5 в 2025 году.
Ну посмотрим, что в итоге выкатят
Не смог найти самый первый короткий трейлер с Е3.
С такими заявлениями там должно быть что-то на уровне RDR 2 или Uncharted 4
фантазии Тодда в туалете не считаются
Русские субтитры будут?
Вроде беседка во все свои игры добавляла русские субтитры.
Ага, особенно в старфилд.
Лучше бы Вольфа третьего выпустили.
Вольф про сестер и есть третья часть
Нет ее как и сестер, это просто был фанфик шизанутого автора.
Сейчас почти все игры такого масштаба разрабатываются 4-5 лет, а то и больше