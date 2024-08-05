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Indiana Jones and the Great Circle 2024 г.
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.5 196 оценок

Релиз Indiana Jones and the Great Circle может состояться раньше, чем мы ожидаем

Gruz_
Новости

После того как Obsidian Entertainment перенесила релиз Avowed на февраль 2025 года, игра об Индиане Джонсе снова оказалась в центре внимания, и в сети уже поползли догадки, что она может выйти раньше, чем все ожидают. По мнению Тома Уоррена, редактора The Verge, подобное вполне может произойти.

Так вот, как полагает Том, в Microsoft вполне могут пойти на этот шаг и выпустить игру не в декабре, как все ожидают, а в ноябре, и о чем как раз и объявят на Gamescom, куда Xbox обещает привезти более 50 игр, в числе которых также будет Indiana Jones and the Great Circle.

Indiana Jones and the Great Circle, разработкой которой занимается MachineGames, а издателем - Bethesda Softworks, должна выйти в 2024 году. Игроку предстоит отправиться в эпическое приключение, следуя по стопам культового археолога в поисках загадок прошлого. Точной даты релиза пока нет, но по слухам, это произойдет в декабре 2024 года.

Выставка Gamescom - одна из самых крупных в игровой индустрии, где разработчики начинают делиться какими-то важными новостями и озвучивать даты релизов, пройдет с 21 по 25 августа.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
tvorog8088

Будет повод сталкер опять перенести)))

2
Egik81

Будет интересно посмотреть. То что показали на летней выставке уже не помню какой весьма не дурно.

0
Eios

Кстати после KCD 2 это вторая игра, которая пригляделась из новинок. Надеюсь Machinegames в очередной раз порадуют качеством, как в первых двух частях Вульфенштейна и спиноффе.

0