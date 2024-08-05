Релиз Indiana Jones and the Great Circle может состояться раньше, чем мы ожидаем

После того как Obsidian Entertainment перенесила релиз Avowed на февраль 2025 года, игра об Индиане Джонсе снова оказалась в центре внимания, и в сети уже поползли догадки, что она может выйти раньше, чем все ожидают. По мнению Тома Уоррена, редактора The Verge, подобное вполне может произойти.

Так вот, как полагает Том, в Microsoft вполне могут пойти на этот шаг и выпустить игру не в декабре, как все ожидают, а в ноябре, и о чем как раз и объявят на Gamescom, куда Xbox обещает привезти более 50 игр, в числе которых также будет Indiana Jones and the Great Circle.

Indiana Jones and the Great Circle, разработкой которой занимается MachineGames, а издателем - Bethesda Softworks, должна выйти в 2024 году. Игроку предстоит отправиться в эпическое приключение, следуя по стопам культового археолога в поисках загадок прошлого. Точной даты релиза пока нет, но по слухам, это произойдет в декабре 2024 года.

Выставка Gamescom - одна из самых крупных в игровой индустрии, где разработчики начинают делиться какими-то важными новостями и озвучивать даты релизов, пройдет с 21 по 25 августа.