Слух: на самом деле Indiana Jones and the Great Circle разочаровывает продажами

Появились новые слухи о продажах Indiana Jones and the Great Circle — приключенческой игры от MachineGames. Инсайдер SneakersSO, известный раннее своими правдивыми утечками и аналитикой о планах Microsoft, заявил, что проект демонстрирует крайне слабые результаты в плане доходов.

По словам SneakersSO, игра «совсем не показывает успеха с точки зрения выручки». Это идет вразрез с предыдущими слухами о том, что Disney якобы в восторге от проекта и уже рассматривает возможность продолжения.

Инсайдер также поделился мыслями о взаимодействии с Disney в контексте лицензирования игр. Он отметил, что корпорация, как правило, не проявляет большой инициативы, пока разработчики готовы работать в рамках заданных условий и оплачивать лицензионные расходы.

Если предложение хорошо составлено, а разработчики готовы следовать творческим рамкам, которые хочет видеть Disney, все сводится к оплате лицензии.

— отметил SneakersSO.

В этой ситуации инсайдер предполагает, что инициатива по обсуждению продолжения могла исходить в первую очередь от Microsoft, которая связалась с представителями Disney для обсуждения возможных условий. Однако пока ни Disney, ни MachineGames официально не комментировали информацию о низких продажах или планах на сиквел.