Слух: на самом деле Indiana Jones and the Great Circle разочаровывает продажами

Появились новые слухи о продажах Indiana Jones and the Great Circle — приключенческой игры от MachineGames. Инсайдер SneakersSO, известный раннее своими правдивыми утечками и аналитикой о планах Microsoft, заявил, что проект демонстрирует крайне слабые результаты в плане доходов.
По словам SneakersSO, игра «совсем не показывает успеха с точки зрения выручки». Это идет вразрез с предыдущими слухами о том, что Disney якобы в восторге от проекта и уже рассматривает возможность продолжения.
Инсайдер также поделился мыслями о взаимодействии с Disney в контексте лицензирования игр. Он отметил, что корпорация, как правило, не проявляет большой инициативы, пока разработчики готовы работать в рамках заданных условий и оплачивать лицензионные расходы.
Если предложение хорошо составлено, а разработчики готовы следовать творческим рамкам, которые хочет видеть Disney, все сводится к оплате лицензии.
— отметил SneakersSO.
В этой ситуации инсайдер предполагает, что инициатива по обсуждению продолжения могла исходить в первую очередь от Microsoft, которая связалась с представителями Disney для обсуждения возможных условий. Однако пока ни Disney, ни MachineGames официально не комментировали информацию о низких продажах или планах на сиквел.
Слишком нишевая игра, как по мне
Индиана не так популярен среди нового поколения
Плюс там они обрубили древние карты, возможно это еще сыграло какую то роль(но я не аналитик, поэтому не уверен)
Так эта заказная игра от куртки. Прям как алан вейк 2 и новый дум. Специально делают высокие требования, чтобы люди покупали их дорогое железо. Есть много красивых игр которые не требуют таких ресурсов и в них намного интереснее играть. Алан вейк вообще на бенчмарк смахивает.
Картам с лучами 7 год пошёл. Если кто-то до сих пор сидит на древнем железе, то это проблема не игр. В 00-х ситуация была ещё хуже, когда условный Crysis или GTA 4 нормально не работали даже на актуальном железе.
Согласен с тобой. Накручивают требования (так называемое искусственное устаревание) и ждут когда наивные потребители пойдут хомячить их карты!
Если бы они сделали игру в духе Анчартеда или Лары, которые и были сделаны с Индианы, а не стелс, то продажи были бы выше
А зачем обновлятся если та же 1060 еще может вполне тянуть игры? Процентов 50 еще сидят на картах gtx, rx 5000 и ниже. И я думаю люди понимают что такие системные требования, это тупо маркетинговый ход для того что бы люди обновлялись но графика от этого не становится значительно лучше, та же 1080ти, которая тащит все игры не может запустить какого то обдолбанного индиану.
А кому она упёрлась с такими требованиями? Игра даже если и будет хорошей многие люди не смогут в неё поиграть. Процентов 80 имеют средние компьютеры, а не ПК за 300-400к.
И графика не ахти, особенно лица.
Какие там требования? На 3050 можно играть даже
Требования к железу. Какие требования еще могут быть?
Если даже встройки от АМД его тянут, то для 3050 это даже не вопрос.
3050 это что видеокарта для миллионеров? Не запускается игра только на совсем древних картах старше 20 серии, на всех других можно легко запустить и играть
А ее кто купил? При живом пассе? Лол
На ps5 покупают лучше чем на боксе там доберëт в steam 7000 отзывов при конском прайсе это нормально. На скидках может потом добрать в долгосроке. Маркетинг слабый был у игры цена на рс конская поэтому мгновенной выручки и быть немогло.
и вынес с мега оптимезацией все видеокарты - про это не забываем, 10,16 серии пошли на 3 буквы, 20,30 слабы - 40 пыхтели.
Так реклама у проекта околонулевая была, майки абсолютно не умеют продавать игры.
хотят до хера вот их и разочаровывает
Потому что не фиг пихать игры на релизе в подписку // Александр Сергеев
Нет, это же Disney.
Проходная даже для олдов.
Просто нормальное кинцо вышло.
ой а как мне втирали пг дурачки( и игра года, и новый веток игровой индустрии, и мега графон) - а на деле уже 2 раз лужу сели+ геймпасс не помог+ бздёх в лужу с дреснёй.
Франшизу запароли двумя убогими последними фильмами, вот фанаты и отомстили, ну или может вообще уже никто ничего не ждал достойного.
Пусть и дальше обязательную трассировку внедряют, так точно "большинство" привлекут к игре)) Сами от себя часть игроков отрезали и жалуются теперь, что она не продаётся.
Просто игроки видят, что их пытаются на*бать. Байт от Куртки на новые видеокарты не сработал) Нет там никакой инновационной графики, чтобы такие требования выдвигать.
+ игра взломана была еще на предрелизе (защиты нема) + Game Pass. Так что в провале нет ничего удивительного.
P.S. Вангую, что новый Дум, который тоже обязательную трассировку требуется, ждёт та же участь.
а зачем её покупать?она в пасе есть..они совсем ку-ку?
я из за тупого стелса даже играть не стал
Дак процентов 50 еще сидят на картах gtx, rx 5000 и ниже. Конечно продажи будут не очень. Ну и то что не на всех консолях вышла еще
да там и 40 серии не хватает (и не надо втирать у нас было всё норм)
Ну, с таким подходом - давай, запускай игры на GTX960.
Хотя-бы Hunt Showdown. (к твоему сведению я запускал.... 8 лет назад, мне интересно как ты сейчас будешь в неё играть, в особенности с текущем обновленным движком)
Ничего что карты серий которые ты перечислил просто на просто устарели?
Одно дело сравнивать между собой линейку rtx и сетовать на то что игра на высоких лагает хотя не должна, и совершенно другое сравнивать линейку rtx c банально древностью (не из-за года выпуска, некоторые старые серии карт делают до сих пор, но у них не игровые цели)
давай, почему бы и нет - геймлей пусть разробатывают и физику - то игры 10 лет тому назад физику лучше имели, хороший старт новым видеокартам как раз дала 10 серия - а ртх это уже изврат компаний - а то вдруг карты покупать не будут.
Ну давай, в чем проблема то?) Все зависит от оптимизации к железу. Вот рагнарек оптимизировали под пс 4, железу уровня фх 8300 и какойнибудь гтх 750. Че игра плохо сиотрится? Да она местами красивее индианы, соответственно на мощном железе
А ну то есть сидеть на железе 10-15 летней давности (а не хотя-бы на 10й серии) это норм по твоему? Ответ на это был. Что касается геймплея, в принципе согласен, но с нюансом - сейчас людей тяжело чем-то удивить. Тупо зажрались.
То в ремейке System Shock они увидели головоломки из Bioshock (которые сами в Bioshock пришли из оригинальной System Shock). То они "Ой, Вижу Unreal Engine прохожу мимо" на вопрос а почему? Он хрень. А, ну да - движок виноват что этот дятел собрал себе комп даже на 50й серии с кучей бутылочных горлышек, и издатель не оптимизировал именно под его машину.
А теперь все плачут что физика не такая. Ну да, вы же сами своим нытьём на заре технологии PhysX её угробили. А теперь правильно - разработчики и издатели посмотрели, сказали "А и х*й с ним, сожрут всё равно, а не сожрут - будут всё равно ныть." И теперь всё работает на модифицированном под каждую игру Havok, который на каждом компе работает по разному - как такое возможно? Да вот х*й его знает.
Ни в коем случае не оправдываю откровенный пох*изм, но в том что сейчас на нас зарабатывают, а не развивают технологии виноваты "всепропальщики" из игрового сообщества... на железе 10 летней давности с кучей бутылочных горлышек)))
Они первые кого следует благодарить. Уже следом идут разработчики которым пох*уй.
К требованиям придирка не катит. На компе 7 летней давности с 3060 на борту, после патчей очень годно идёт. Вот геймплей может оттолкнуть, экшен составляющая очень вялая. Лучше больше бы в адвенчуру сделали, ну или надо было как Анч или последние Ларки делать.
Тут вроде даже Шерлоком Холмсом быть не нужно. Просто зайти на steamdb и посмотреть онлайн и количество отзывов и сделать вывод, что игра не продается от слова совсем. Хотя отличная игра, особенно для фанатов франшизы.
Выйдет на ps5 , куплю. Жду очень.
Уберите из Гейпасса и будет вам счастье.