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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.7 442 оценки

Состоялся полноценный релиз Indiana Jones and the Great Circle

monk70
Новости

Состоялся общедоступный релиз Indiana Jones and the Great Circle, одной из крупнейших игр Microsoft в этом году. Она вышла в качестве временного эксклюзива для Xbox и ПК до весны 2025 года, а затем станет доступна и на PS5.

Впервые представленная в 2021 году, Indiana Jones and the Great Circle была разработана MachineGames, студией, ответственной за игры Wolfenstein с 2014 года. Эта оригинальная история происходит между событиями «В поисках утраченного ковчега» и «Индиана Джонс и Последний крестовый поход». Действие игры происходит в 1937 году, Индиана снова будет путешествовать по миру и сражаться нацистами

Выйдя в раннем доступе 6 декабря для обладателей премиум-издания, она уже получила положительные оценки от прессы и даже стала самой высоко оценённой игрой Microsoft в этом году.

Журналисты высоко оценили приключенческий экшен Indiana Jones and the Great Circle
Indiana Jones and The Great Circle стала самой высоко оценённой игрой года в Steam от студий Microsoft
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22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Denv3r 13

По крайней мере не выйлетает как раньше после патча. Отлично идёт игра как по мне))

0
001fess

Когда мне утверждали, что 8гб для карточки будет достаточно. Уже 12гб еле как хватает)

0
Челодой моловек 94

Когда покупал?

0
DezkQ Челодой моловек 94
0
Челодой моловек 94 DezkQ

И это правда) тебе делать нечего?

0
sonycman2

На ютубе уже прошли давно :)

0
ZNGRU

Состоялся полноценный релиз неполноценной игры.

-4
DezkQ

Патч уже выложили куда нить ?

-5
PREDATOR7706

Да в Стиме выложили

2
DezkQ PREDATOR7706

Мне она интересно чисто с тех. точки зрения, играть я в неё не буду ) У меня куда более весёло занятие есть, так что покупать не вариант )

-3
Greidron DezkQ

не надо рассказывать про свои переодевания в фембойчика )

0
PREDATOR7706 DezkQ

Какое занятие?

0
Челодой моловек 94 DezkQ

Держи нас в курсе

0