Состоялся полноценный релиз Indiana Jones and the Great Circle

Состоялся общедоступный релиз Indiana Jones and the Great Circle, одной из крупнейших игр Microsoft в этом году. Она вышла в качестве временного эксклюзива для Xbox и ПК до весны 2025 года, а затем станет доступна и на PS5.
Впервые представленная в 2021 году, Indiana Jones and the Great Circle была разработана MachineGames, студией, ответственной за игры Wolfenstein с 2014 года. Эта оригинальная история происходит между событиями «В поисках утраченного ковчега» и «Индиана Джонс и Последний крестовый поход». Действие игры происходит в 1937 году, Индиана снова будет путешествовать по миру и сражаться нацистами
Выйдя в раннем доступе 6 декабря для обладателей премиум-издания, она уже получила положительные оценки от прессы и даже стала самой высоко оценённой игрой Microsoft в этом году.
По крайней мере не выйлетает как раньше после патча. Отлично идёт игра как по мне))
Когда мне утверждали, что 8гб для карточки будет достаточно. Уже 12гб еле как хватает)
Когда покупал?
И это правда) тебе делать нечего?
На ютубе уже прошли давно :)
Состоялся полноценный релиз неполноценной игры.
Патч уже выложили куда нить ?
Да в Стиме выложили
Мне она интересно чисто с тех. точки зрения, играть я в неё не буду ) У меня куда более весёло занятие есть, так что покупать не вариант )
не надо рассказывать про свои переодевания в фембойчика )
Какое занятие?
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