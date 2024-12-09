Состоялся полноценный релиз Indiana Jones and the Great Circle

Состоялся общедоступный релиз Indiana Jones and the Great Circle, одной из крупнейших игр Microsoft в этом году. Она вышла в качестве временного эксклюзива для Xbox и ПК до весны 2025 года, а затем станет доступна и на PS5.

Впервые представленная в 2021 году, Indiana Jones and the Great Circle была разработана MachineGames, студией, ответственной за игры Wolfenstein с 2014 года. Эта оригинальная история происходит между событиями «В поисках утраченного ковчега» и «Индиана Джонс и Последний крестовый поход». Действие игры происходит в 1937 году, Индиана снова будет путешествовать по миру и сражаться нацистами

Выйдя в раннем доступе 6 декабря для обладателей премиум-издания, она уже получила положительные оценки от прессы и даже стала самой высоко оценённой игрой Microsoft в этом году.