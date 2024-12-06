Только что состоялся ранний релиз Indiana Jones and the Great Circle от студии MachineGames - игра уже стала доступна обладателям премиум-издания. PC-версия игры вышла без защиты.

Действие Indiana Jones and the Great Circle разворачивается между событиями культовых фильмов «В поисках утраченного ковчега» и «Последний крестовый поход». Зловещие силы пытаются разгадать тайну Большого Круга, который хранит в себе ключ к невероятной мощи. От пирамид Египта до глубин Ватикана, от улиц шумного Шанхая до забытых руин Сукхотая — Инди ни перед чем не остановится, чтобы опередить своих врагов.

Игра вышла на PC и Xbox Series X/S. Релиз на PS5 состоится в следующем году.