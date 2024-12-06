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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.7 287 оценок

Состоялся ранний релиз Indiana Jones and the Great Circle от студии MachineGames

AceTheKing
Новости

Только что состоялся ранний релиз Indiana Jones and the Great Circle от студии MachineGames - игра уже стала доступна обладателям премиум-издания. PC-версия игры вышла без защиты.

Действие Indiana Jones and the Great Circle разворачивается между событиями культовых фильмов «В поисках утраченного ковчега» и «Последний крестовый поход». Зловещие силы пытаются разгадать тайну Большого Круга, который хранит в себе ключ к невероятной мощи. От пирамид Египта до глубин Ватикана, от улиц шумного Шанхая до забытых руин Сукхотая — Инди ни перед чем не остановится, чтобы опередить своих врагов.

Игра вышла на PC и Xbox Series X/S. Релиз на PS5 состоится в следующем году.

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Комментарии: 39
Ваш комментарий
АLEX86

Ну чё ждем через пару часов наше бесплатное Делюкс издание.

24
tvorog8088

Ждём на торрентах, с утреца поиграем.

6
DezkQ

Пути не дали жлобы.

0
Палыч Роков

зачем тебе эта путя если её 4090 не вывозит??? В том же Кибербаге только в 4к с длсс и генератором кадров, да и то фпс местами едва выше 60 кадров

0
DezkQ Палыч Роков

НАДА! А с тобой перечисленным там 80 )

Как минимум это интересно, кроме КП считай это первая игра не на УЕ с ними.

-5
Палыч Роков DezkQ

UE5 это самый неоптимизированный движок вообще, там и без лучей жопа в каждой второй игре

0
DezkQ Палыч Роков

Ну вот, интересно посмотреть что на других. Ты кстати КП подсовывал последний длсс ? С ним стало очень сильно лучше. В макаке вообще чутли не 2х производительность.

0
Hulio Achoa

А вот это обидно. Вроде как уже современный стандарт.

0
PuaJl4eJl

Проклятье,а я хотел в гейпассе пройти ее,а тут уже и пиратка вышла,в гейпассе только 9 числа стандарт-версия,чёрт,чёрт,чёрт)

0
Gamer_P

Интересное наблюдение, помните была новость что в сети появилось 3ч геймплея Индианы Джонса? Так вот, на Ютубе оно продержалось пару часов и Ютуб его забанил )) а в вк он есть до сих пор. Вот и прикол.

0
Jonny NoxWill

Indiana Jones and the Great Circle-TENOKE [FREELEECH]

0
DezkQ

Короче, оптимизация есть.

4k, DLAA, всё в потолок. 85-90, FPS monitor сразу крашит игру, Афтербёрнер просто отказывается выводить оверлей, только нВидешный, кой как работает.

Нада ждать путей, так вроде симпатично.

0
fundamentalist

недогруз видеокарты, сразу видно, оптимизация есть...

0
kotik 2009

Поднимаем , конечно. Все таки ,игру потом купить надо . Индиана все таки.

0
TRADS80

согласен, тоже куплю. Это плата за настольгию по детсву.

0
askazanov

Ждём отзывы и обзоры! Куда качать, я ещё Сталкера не скачал!?))))))

-2
tvorog8088

87 баллов поставили.

1
Лидер X

походу все же годнота вышла, уже качаю 112 г

-4
Блоха В Сарафане

А где рейтресинг? Я только ради графона игру купил, а его нет. Даже генерация кадров не работает. Ну Тодд Говард, опять шалит

-16
PREDATOR7706

Ради графона ахахаха?

7
MаnGo PREDATOR7706

Шо смешного???

-3
Just_a_guy MаnGo

А то что покупать игру только ради графона, все равно что покупать книгу только из-за обложки

9
MаnGo Just_a_guy

Этот брет еще актуален??? По моему сейчас игры берут только ради графона. Геймплей и сюжет топчется на место уже много лет и ничего нового предложит не может.

-11
Сергей Понащенко MаnGo

Как раз так и играть ради графона вот это бред как по мне)) тем более в такие приключенческие игры как эта. Графика это конечно хорошо. Но как же геймплей хотя бы или тот же сюжет? И я бы не сказал, что он топчется на месте. Нифига. И сейчас нормальные сюжеты в играх могут делать. Вот в фильмах это да. Однообразие в них можно встретить куда чаще. Нафига мне этот топовый графон, если геймплей хавно?! Механики кривые и сюжет как в порно. Если бы многие играли ради графона, то некоторые бы не играли во всякие доты контры страйки и тд.

12