Только что состоялся ранний релиз Indiana Jones and the Great Circle от студии MachineGames - игра уже стала доступна обладателям премиум-издания. PC-версия игры вышла без защиты.
Действие Indiana Jones and the Great Circle разворачивается между событиями культовых фильмов «В поисках утраченного ковчега» и «Последний крестовый поход». Зловещие силы пытаются разгадать тайну Большого Круга, который хранит в себе ключ к невероятной мощи. От пирамид Египта до глубин Ватикана, от улиц шумного Шанхая до забытых руин Сукхотая — Инди ни перед чем не остановится, чтобы опередить своих врагов.
Игра вышла на PC и Xbox Series X/S. Релиз на PS5 состоится в следующем году.
Ну чё ждем через пару часов наше бесплатное Делюкс издание.
Ждём на торрентах, с утреца поиграем.
Пути не дали жлобы.
зачем тебе эта путя если её 4090 не вывозит??? В том же Кибербаге только в 4к с длсс и генератором кадров, да и то фпс местами едва выше 60 кадров
НАДА! А с тобой перечисленным там 80 )
Как минимум это интересно, кроме КП считай это первая игра не на УЕ с ними.
UE5 это самый неоптимизированный движок вообще, там и без лучей жопа в каждой второй игре
Ну вот, интересно посмотреть что на других. Ты кстати КП подсовывал последний длсс ? С ним стало очень сильно лучше. В макаке вообще чутли не 2х производительность.
А вот это обидно. Вроде как уже современный стандарт.
Проклятье,а я хотел в гейпассе пройти ее,а тут уже и пиратка вышла,в гейпассе только 9 числа стандарт-версия,чёрт,чёрт,чёрт)
Интересное наблюдение, помните была новость что в сети появилось 3ч геймплея Индианы Джонса? Так вот, на Ютубе оно продержалось пару часов и Ютуб его забанил )) а в вк он есть до сих пор. Вот и прикол.
Indiana Jones and the Great Circle-TENOKE [FREELEECH]
Короче, оптимизация есть.
4k, DLAA, всё в потолок. 85-90, FPS monitor сразу крашит игру, Афтербёрнер просто отказывается выводить оверлей, только нВидешный, кой как работает.
Нада ждать путей, так вроде симпатично.
недогруз видеокарты, сразу видно, оптимизация есть...
Поднимаем , конечно. Все таки ,игру потом купить надо . Индиана все таки.
согласен, тоже куплю. Это плата за настольгию по детсву.
Ждём отзывы и обзоры! Куда качать, я ещё Сталкера не скачал!?))))))
87 баллов поставили.
походу все же годнота вышла, уже качаю 112 г
А где рейтресинг? Я только ради графона игру купил, а его нет. Даже генерация кадров не работает. Ну Тодд Говард, опять шалит
Ради графона ахахаха?
Шо смешного???
А то что покупать игру только ради графона, все равно что покупать книгу только из-за обложки
Этот брет еще актуален??? По моему сейчас игры берут только ради графона. Геймплей и сюжет топчется на место уже много лет и ничего нового предложит не может.
Как раз так и играть ради графона вот это бред как по мне)) тем более в такие приключенческие игры как эта. Графика это конечно хорошо. Но как же геймплей хотя бы или тот же сюжет? И я бы не сказал, что он топчется на месте. Нифига. И сейчас нормальные сюжеты в играх могут делать. Вот в фильмах это да. Однообразие в них можно встретить куда чаще. Нафига мне этот топовый графон, если геймплей хавно?! Механики кривые и сюжет как в порно. Если бы многие играли ради графона, то некоторые бы не играли во всякие доты контры страйки и тд.