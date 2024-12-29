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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
8 989 оценок

Создатель God of War Дэвид Яффе назвал Indiana Jones and The Great Circle своей игрой года

monk70
Новости

Indiana Jones and The Great Circle от Xbox и MachineGames стала большой историей успеха в этом году. После впечатляющих обзоров уже начали появляться сообщения о том, что Disney хочет больше игр, в то время как фанаты продолжают хвалить игру. Даже знаменитый создатель God of War объявил тайтл своей игрой года.

Режиссер God of War не вдавался в подробности своей похвалы, но указал на один конкретный недостаток. По словам Яффе, игра могла бы быть на 20% короче. Он отметил, что с этим сталкиваются большинство современных релизов, даже если в перспективе есть возможность легко исправить это.

Тем не менее, этот недостаток не умаляет остальных сильных сторон Indiana Jones and The Great Circle. Интересно также отметить, что Яффе ранее объявил Starfield своей игрой года, отметив два года подряд игры Xbox.

MachineGames в настоящее время, как говорят, работают над другими играми, но фанаты почти наверняка могут ожидать больше игр Indiana Jones от разработчика. Ожидание может быть долгим, но если судить по The Great Circle, оно, безусловно, того стоит.

-3
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Eclair_93
По словам Яффе, игра могла бы быть на 20% короче.

Куда там еще короче? Игра и так до ужаса короткая.

6
jax baron

нефига - затянута на 50%

0
K0t Felix

Да не, на полное прохождение часов 50 может уйти (с секретами)

1
5uperNova

Яфе уже задрал если честно, в каждой бочке затычка

3
Шмоня Натанзон

Это чтобы вы про него не забывали. Кому он сейчас нах. нуж0н и интересен? ХЗ.

1
BAZKIN

Хуже только Клифф Блезински

1
muxamor2011

Пусть держит в курсе.

0
Predator556

Так он и держит в курсе.

2
Unicorling

Ну в принципе в этом году только эта игра да см2 игры года, я бы ещё ФФ16 отдал игру года, но она 2023 как оказалось

0
goodneighbor

Совсем потекла крыша у бедняги.

-1
ze1n_82

пареньку стоит прекратить употреблять

-2
Шмоня Натанзон

Это хто такой? У меня бабки у подьезда назвали....

-2
jax baron

чё не день то новость про парашу.

-9