Создатель God of War Дэвид Яффе назвал Indiana Jones and The Great Circle своей игрой года

Indiana Jones and The Great Circle от Xbox и MachineGames стала большой историей успеха в этом году. После впечатляющих обзоров уже начали появляться сообщения о том, что Disney хочет больше игр, в то время как фанаты продолжают хвалить игру. Даже знаменитый создатель God of War объявил тайтл своей игрой года.

Режиссер God of War не вдавался в подробности своей похвалы, но указал на один конкретный недостаток. По словам Яффе, игра могла бы быть на 20% короче. Он отметил, что с этим сталкиваются большинство современных релизов, даже если в перспективе есть возможность легко исправить это.

Тем не менее, этот недостаток не умаляет остальных сильных сторон Indiana Jones and The Great Circle. Интересно также отметить, что Яффе ранее объявил Starfield своей игрой года, отметив два года подряд игры Xbox.

MachineGames в настоящее время, как говорят, работают над другими играми, но фанаты почти наверняка могут ожидать больше игр Indiana Jones от разработчика. Ожидание может быть долгим, но если судить по The Great Circle, оно, безусловно, того стоит.