Создатели Indiana Jones and the Great Circle черпали вдохновение в "иммерсивных симуляторах"

Indiana Jones and the Great Circle - очередная заявка издательства Bethesda Softworks на 2024 год, которая возвращает франшизу в мир видеоигр благодаря некоторым необычным решениям, как например, использование камеры от первого лица.

В интервью каналу NerdBunker дизайн-директор Йенс Андерссон из MachineGames рассказал, что одним из главных источников вдохновения при разработке геймплея послужили «иммерсивные симуляторы» - жанр, который фокусируется на предоставлении игроку возможности выбора в игровом процессе и подчеркивании этого выбора.

«Да, это [вдохновение]! Но мы не используем это слово. Мы любим «иммерсивные симуляторы», и очень много вдохновения черпаем из них. Для нас одним из самых важных моментов является главенство игрока. Возможность делать то, что хочешь, и то, что считаешь разумным в этом мире, - тоже мантра иммерсивных симов. В игре есть некоторые локации, которые более открыты, и сцены боев с большей свободой, что действительно напоминает этот жанр.



Но я бы не назвал игру про Индиану «иммерсивным симом», поскольку в ней нет привычных многим хитроумных и глубоких решений, ожидаемых от подобных игр. И все же, да, это определенно послужило источником вдохновения, так же как «Point 'n Click» служит источником вдохновения и для головоломок», - объяснил он.

Релиз Indiana Jones and the Great Circle состоится 9 декабря на РС и Xbox Series, тогда как на PS5 игра появится весной 2025 года.