Создатели Indiana Jones and the Great Circle черпали вдохновение в "иммерсивных симуляторах"

Indiana Jones and the Great Circle - очередная заявка издательства Bethesda Softworks на 2024 год, которая возвращает франшизу в мир видеоигр благодаря некоторым необычным решениям, как например, использование камеры от первого лица.
В интервью каналу NerdBunker дизайн-директор Йенс Андерссон из MachineGames рассказал, что одним из главных источников вдохновения при разработке геймплея послужили «иммерсивные симуляторы» - жанр, который фокусируется на предоставлении игроку возможности выбора в игровом процессе и подчеркивании этого выбора.
«Да, это [вдохновение]! Но мы не используем это слово. Мы любим «иммерсивные симуляторы», и очень много вдохновения черпаем из них. Для нас одним из самых важных моментов является главенство игрока. Возможность делать то, что хочешь, и то, что считаешь разумным в этом мире, - тоже мантра иммерсивных симов. В игре есть некоторые локации, которые более открыты, и сцены боев с большей свободой, что действительно напоминает этот жанр.
Но я бы не назвал игру про Индиану «иммерсивным симом», поскольку в ней нет привычных многим хитроумных и глубоких решений, ожидаемых от подобных игр. И все же, да, это определенно послужило источником вдохновения, так же как «Point 'n Click» служит источником вдохновения и для головоломок», - объяснил он.
Релиз Indiana Jones and the Great Circle состоится 9 декабря на РС и Xbox Series, тогда как на PS5 игра появится весной 2025 года.
Хорошо если так, очень хочется чего-то типа прея или дизонорд. За последние несколько лет крупных имерсив симов нет, только индюшатина да и та в раннем доступе.
Хочется, но не стоит надеяться. Даже сами аркейны перестали их делать из-за низких продаж.
Фантазировать не стоит. Что эта фирма делала в прошлом? Риддиков и Вольфенштайнов. Вот и Индиана Джонс будет игрой того же типа.
Чтобы сделать настоящий иммерсив сим, нужен огромный опыт и талант. И желательно пригласить Харви Смита в качестве консультанта.
люблю когда вид из глаз, такие и должны быть игры на пк, а не встратый консольный вид от третьего лица
Думаю неплохая игра будет. Вообще в последнее время много игр неплохих на горизонте маячит в ближайшее время
Посмотрим. Если не хватят повестки через край, может быть в это даже можно будет играть.
Но судя по предыдущим позорным поделкам этой фирмы - надежды не очень много.