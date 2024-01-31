Создатели Indiana Jones and the Great Circle приоткрыли подробности завязки сюжета

Indiana Jones and the Great Circle - несомненно, самая обсуждаемая игра январской Xbox Developer Direct. К новым приключениям знаменитого археолога приковано немало внимания со стороны геймеров, и Machine Games делает все возможное, чтобы интерес к игре не угасал. В недавнем посте в соцсетях студия раскрыла начало сюжета игры, чем не на шутку разожгла воображение фанатов.
Уже на Xbox Developer Direct студия Machine Games раскрыла много информации об игре Indiana Jones and the Great Circle. Из презентации мы узнали, что события игры будут происходить в 1937 году, то есть между фильмами "В поисках утраченного ковчега" и "Последний крестовый поход".
Теперь разработчики решили раскрыть игрокам через пост в X/Twitter, как будет выглядеть самое начало истории. Впрочем, более внимательные фанаты могли заметить, что фрагменты начала игрового процесса уже были показаны на январской презентации.
Игра начинается с визита Инди в колледж Маршалла. Посреди ночи происходит взлом... противостояние... и кража реликвий. Инди отправляется в Ватикан, чтобы найти ответы.....
Надо признать, что описание начала истории столь же интересно, сколь и загадочно. Пока что разработчики не раскрывают, какая реликвия была украдена и почему. Чтобы узнать это, игрокам придется дождаться новых геймплейных кадров. Однако уже сейчас мы знаем, что колледж Маршалла и Ватикан - не единственные места, которые нам предстоит посетить. Разработчики также пригласят игроков в Египет и другие части Африки, а также в ландшафты, напоминающие джунгли.
Релиз Indiana Jones and the Great Circle должен состояться в 2024 году. Игра станет эксклюзивом Microsoft и выйдет только на PC и Xbox Series X|S.
Будет очередное спасение из неминуемой опасности