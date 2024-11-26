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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.6 261 оценка

Создатели Indiana Jones and the Great Circle раскрыли новые подробности игры с демонстрацией новых фрагментов геймплея

Gruz_
Новости

Xbox опубликовала новое видео, посвященное Indiana Jones and the Great Circle - «Deeper Dive», как его называют в данном случае. В интервью с разработчиками рассказывается об игре, которая выходит на PC и Xbox, а также демонстрируются некоторые ранее невиданные кадры игрового процесса.

Креативный директор Аксель Торвениус и директор по дизайну Йенс Андерссон отвечают на ряд вопросов, связанных с игрой, рассматривая различные аспекты, начиная от изображения персонажей и окружения, характерных для серии фильмов, и заканчивая элементами геймплея. Разработчики особо подчеркивают одну особенность игры - «ощущение Индианы Джонса», присущее игре, которая в действительности представляет собой типичное для фильмов Спилберга и Лукаса приключение, испытать которое можно только на личном опыте.

По словам разработчиков, создание декораций и уровней было основано на тщательном изучении съемочных площадок, в особенности первого из них, «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», который был взят за основную парадигму.

Выбор цветовой палитры, элементы декораций и эффекты - все это было частью исследований MachineGames, помимо вопросов, связанных с дизайном декораций и игровыми решениями. Для постановки сцен в команде был приглашен режиссер, который непосредственно работал над игрой, а также во время сессий захвата движения, чтобы наилучшим образом передать атмосферу первоисточников, даже в таких мелочах, как анимация кулаков или развитие боев.

Еще больше внимания было уделено звуковому сопровождению: в игру вернулась классическая музыка из фильмов серии, а также некоторые типичные киноэффекты, включая знаменитый «Крик Вильгельма», ставший легендой кино.

Релиз Indiana Jones and the Great Circle состоится 9 декабря 2024 года на PC и Xbox Series X|S.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Константин335

Неплохо, пока что все нравится

0
211186

Заскриптованный симулятор ходьбы

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