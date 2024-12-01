Стал известен полный актёрский состав Indiana Jones and the Great Circle

Дата выхода Indiana Jones and the Great Circle для владельцев раннего доступа уже через неделю, и теперь у нас есть новые подробности о том, чего ожидать от игрового процесса и сюжета. История разворачивается между событиями «Искатели утраченного ковчега» и «Последний крестовый поход» в 1937 году. Играя за легендарного археолога, эта приключенческая игра переносит нас по всему миру, открывая секреты и охотясь за драгоценными реликвиями.
Трой Бейкер озвучивает Индиану Джонса в Indiana Jones and the Great Circle, и из игрового процесса, который мы видели до сих пор, он отлично справляется с ролью персонажа Харрисона Форда. Трой Бейкер наиболее известен по роли Джоэла в The Last of Us, но у него также много других знаковых ролей в видеоиграх, таких как Сэмюэл Дрейк в Uncharted и Букер ДеВитт в Bioshock Infinite.
Список актеров озвучивания Indiana Jones and the Great Circle:
- Трой Бейкер в роли Индианы Джонса
- Алессандра Мастронарди в роли Джины Ломбарди
- Тони Тодд в роли Локуса
- Мариос Гаврилис в роли Эммериха Фосса
- Грейс Воранант в роли Пейлин
- Витхая Пансрингарм в роли Сунан
- Джузеппе Руссо в роли Фиоре
Алессандра Мастронарди в роли Джины Ломбарди
Джина Ломбарди — новый персонаж франшизы, итальянская журналистка, которая ищет свою сестру. Джину играет Алессандра Мастронарди, которую некоторые могут знать по сериалу Netflix «Мастер не на все руки», а также она появляется в «Медичи», «Невыносимом бремени огромного таланта» и «Римские приключения».
Тони Тодд в роли Локуса
Локус впервые показан как злоумышленник, которого профессор Джонс просит уйти, когда его находят в колледже посреди ночи. Локус крадет артефакт, запуская события Великого круга. Тони Тодд, к сожалению, скончался в ноябре 2024 года, поэтому Локус — одна из его последних ролей. Тодд известен по роли Кэндимена в оригинальном фильме 1992 года.
Мариос Гаврилис в роли Эммериха Восса
Эммерих Восс — главный злодей в Великом круге, уничтожающий исследовательские центры в поисках таинственных и опасных реликвий. Его описывают как очень умного и одержимого человеческим разумом, и в одной из стычек с нашим героем он задает вопрос Инди, когда тот оказывается в ловушке в пустыне: «Может быть, тебе стоило построить себе жизнь со смыслом, вместо того чтобы оказаться здесь». Мариос Гаврилис наиболее известен как актер озвучивания, появляющийся в таких играх, как Starfield, Death Stranding и Call of Duty: Vanguard.
Тони Тодд вечная ему память
Без фоток не понятно кто есть кто, просто имена
настолько лень гуглить?
ну а почему автору не потрудиться. зачем тысячам вбивать что мог сделать один.
Могли бы Харрисону Форду заплатить за озвучку самого себя, видимо денег не хватило
И получилась бы херня в стиле "ирландца" от Скорсезе.
Озвучивать персонажа которому под 40 актеру которому пошел 9 десяток такая себе затея.
Я не думаю что у Форда голос сильно изменился с его возрастом, когда ты перешагиваешь порог условных 50 лет в тебе мало что меняется
Смотри 5й фильм в оригинале.
Я вообще без впн на сайт теперь войти не могу // Виктор Бучинский
А кроме Троя, кто остальные?
Трой Бейкер отлично озвучил скрип половицы! Гений!
Трой Бейкер как горшочек, который не слушает команду "горшочек, не вари!".