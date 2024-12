Стал известен полный актёрский состав Indiana Jones and the Great Circle

Дата выхода Indiana Jones and the Great Circle для владельцев раннего доступа уже через неделю, и теперь у нас есть новые подробности о том, чего ожидать от игрового процесса и сюжета. История разворачивается между событиями «Искатели утраченного ковчега» и «Последний крестовый поход» в 1937 году. Играя за легендарного археолога, эта приключенческая игра переносит нас по всему миру, открывая секреты и охотясь за драгоценными реликвиями.

Трой Бейкер озвучивает Индиану Джонса в Indiana Jones and the Great Circle, и из игрового процесса, который мы видели до сих пор, он отлично справляется с ролью персонажа Харрисона Форда. Трой Бейкер наиболее известен по роли Джоэла в The Last of Us, но у него также много других знаковых ролей в видеоиграх, таких как Сэмюэл Дрейк в Uncharted и Букер ДеВитт в Bioshock Infinite.

Список актеров озвучивания Indiana Jones and the Great Circle:

Трой Бейкер в роли Индианы Джонса

Алессандра Мастронарди в роли Джины Ломбарди

Тони Тодд в роли Локуса

Мариос Гаврилис в роли Эммериха Фосса

Грейс Воранант в роли Пейлин

Витхая Пансрингарм в роли Сунан

Джузеппе Руссо в роли Фиоре

Джина Ломбарди — новый персонаж франшизы, итальянская журналистка, которая ищет свою сестру. Джину играет Алессандра Мастронарди, которую некоторые могут знать по сериалу Netflix «Мастер не на все руки», а также она появляется в «Медичи», «Невыносимом бремени огромного таланта» и «Римские приключения».

Тони Тодд в роли Локуса

Локус впервые показан как злоумышленник, которого профессор Джонс просит уйти, когда его находят в колледже посреди ночи. Локус крадет артефакт, запуская события Великого круга. Тони Тодд, к сожалению, скончался в ноябре 2024 года, поэтому Локус — одна из его последних ролей. Тодд известен по роли Кэндимена в оригинальном фильме 1992 года.

Мариос Гаврилис в роли Эммериха Восса

Эммерих Восс — главный злодей в Великом круге, уничтожающий исследовательские центры в поисках таинственных и опасных реликвий. Его описывают как очень умного и одержимого человеческим разумом, и в одной из стычек с нашим героем он задает вопрос Инди, когда тот оказывается в ловушке в пустыне: «Может быть, тебе стоило построить себе жизнь со смыслом, вместо того чтобы оказаться здесь». Мариос Гаврилис наиболее известен как актер озвучивания, появляющийся в таких играх, как Starfield, Death Stranding и Call of Duty: Vanguard.