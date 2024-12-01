ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.6 272 оценки

Стал известен полный актёрский состав Indiana Jones and the Great Circle

monk70
Новости

Дата выхода Indiana Jones and the Great Circle для владельцев раннего доступа уже через неделю, и теперь у нас есть новые подробности о том, чего ожидать от игрового процесса и сюжета. История разворачивается между событиями «Искатели утраченного ковчега» и «Последний крестовый поход» в 1937 году. Играя за легендарного археолога, эта приключенческая игра переносит нас по всему миру, открывая секреты и охотясь за драгоценными реликвиями.

Трой Бейкер озвучивает Индиану Джонса в Indiana Jones and the Great Circle, и из игрового процесса, который мы видели до сих пор, он отлично справляется с ролью персонажа Харрисона Форда. Трой Бейкер наиболее известен по роли Джоэла в The Last of Us, но у него также много других знаковых ролей в видеоиграх, таких как Сэмюэл Дрейк в Uncharted и Букер ДеВитт в Bioshock Infinite.

Список актеров озвучивания Indiana Jones and the Great Circle:

  • Трой Бейкер в роли Индианы Джонса
  • Алессандра Мастронарди в роли Джины Ломбарди
  • Тони Тодд в роли Локуса
  • Мариос Гаврилис в роли Эммериха Фосса
  • Грейс Воранант в роли Пейлин
  • Витхая Пансрингарм в роли Сунан
  • Джузеппе Руссо в роли Фиоре

Алессандра Мастронарди в роли Джины Ломбарди

Джина Ломбарди — новый персонаж франшизы, итальянская журналистка, которая ищет свою сестру. Джину играет Алессандра Мастронарди, которую некоторые могут знать по сериалу Netflix «Мастер не на все руки», а также она появляется в «Медичи», «Невыносимом бремени огромного таланта» и «Римские приключения».

Тони Тодд в роли Локуса

Локус впервые показан как злоумышленник, которого профессор Джонс просит уйти, когда его находят в колледже посреди ночи. Локус крадет артефакт, запуская события Великого круга. Тони Тодд, к сожалению, скончался в ноябре 2024 года, поэтому Локус — одна из его последних ролей. Тодд известен по роли Кэндимена в оригинальном фильме 1992 года.

Мариос Гаврилис в роли Эммериха Восса

Эммерих Восс — главный злодей в Великом круге, уничтожающий исследовательские центры в поисках таинственных и опасных реликвий. Его описывают как очень умного и одержимого человеческим разумом, и в одной из стычек с нашим героем он задает вопрос Инди, когда тот оказывается в ловушке в пустыне: «Может быть, тебе стоило построить себе жизнь со смыслом, вместо того чтобы оказаться здесь». Мариос Гаврилис наиболее известен как актер озвучивания, появляющийся в таких играх, как Starfield, Death Stranding и Call of Duty: Vanguard.

54
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Freund Benno

Тони Тодд вечная ему память

23
rtnrwv

Без фоток не понятно кто есть кто, просто имена

7
Jlyan

настолько лень гуглить?

0
OPen man Jlyan

ну а почему автору не потрудиться. зачем тысячам вбивать что мог сделать один.

10
NAV I

Могли бы Харрисону Форду заплатить за озвучку самого себя, видимо денег не хватило

2
spaMER_ID

И получилась бы херня в стиле "ирландца" от Скорсезе.

-3
BloodTakeshi

Озвучивать персонажа которому под 40 актеру которому пошел 9 десяток такая себе затея.

0
NAV I BloodTakeshi

Я не думаю что у Форда голос сильно изменился с его возрастом, когда ты перешагиваешь порог условных 50 лет в тебе мало что меняется

0
spaMER_ID NAV I

Смотри 5й фильм в оригинале.

0
Пользователь ВКонтакте

Я вообще без впн на сайт теперь войти не могу // Виктор Бучинский

0
Farisey

А кроме Троя, кто остальные?

0
Макс Макс 007

Трой Бейкер отлично озвучил скрип половицы! Гений!

-3
RoboB

Трой Бейкер как горшочек, который не слушает команду "горшочек, не вари!".

-5