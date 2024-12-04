Стали известны полные системные требования Indiana Jones and the Great Circle

Bethesda и MachineGame представили требования к ПК для Indiana Jones and the Great Circle, предлагая всесторонний обзор того, что игрокам нужно подготовить для оптимального игрового опыта. Характеристики охватывают минимальные, рекомендуемые и ультра настройки, а также особые конфигурации для полной трассировки лучей.
Минимальные:
- ОС: 64-разрядная Windows 10
- Процессор: Intel Core i7-10700K @ 3,8 ГГц или лучше / AMD Ryzen 5 3600 @ 3,6 ГГц или лучше
- Оперативная память: 16 ГБ
- Графика: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ / AMD Radeon RX 6600 8 ГБ / Intel Arc A580
- Накопитель: 120 ГБ SSD
- Дополнительные примечания:
- Требуется аппаратная трассировка лучей GPU
- Графические настройки: низкие
- Разрешение: 1080p (стандартное)
- Целевой FPS: 60
Рекомендуемые:
- ОС: 64-разрядная Windows 10
- Процессор: Intel Core i7-12700K @ 3,6 ГГц или лучше / AMD Ryzen 7 7700 @ 3,8 ГГц или лучше
- Память: 32 ГБ ОЗУ
- Графика: NVIDIA GeForce RTX 3080Ti 12 ГБ / AMD Radeon RX 7700XT 12 ГБ
- Накопитель: 120 ГБ SSD
- Дополнительные примечания:
- Требуется аппаратная трассировка лучей GPU
- Графические настройки: высокие
- Разрешение: 1440p (стандартное)
- Целевой FPS: 60
Ультра:
- ОС: 64-разрядная Windows 10
- Процессор: Intel Core i7-13900K @ 3,0 ГГц или лучше / AMD Ryzen 7 7900X @ 4.7 GHz или лучше
- Память: 32 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 16 ГБ / AMD Radeon RX 7900XT 20 ГБ
- Накопитель: 120 ГБ SSD
- Дополнительные примечания:
- Требуется аппаратная трассировка лучей GPU
- Графические настройки: Ultra
- Разрешение: 4K (стандартное)
- Целевой FPS: 60
Игрокам, желающим включить полную трассировку лучей, понадобятся более высокие характеристики для достижения оптимальной производительности.
Минимум для полной трассировки лучей:
- ОС: 64-разрядная Windows 10
- Процессор: Intel Core i7-10700K @ 3.8 GHz или лучше / AMD Ryzen 5 3600 @ 3.6 GHz или лучше
- Оперативная память: 16 ГБ
- Графика: NVIDIA GeForce RTX 4070 12 ГБ
- Накопитель: 120 ГБ SSD
- Дополнительные примечания:
- DLSS 3 с генерацией кадров и суперразрешением Предустановка: сбалансированная
- Графическая предустановка: низкая
- Разрешение: 1080p (масштабирование)
- Целевой FPS: 60
На Xbox базовый размер установки игры при запуске составляет примерно 87 ГБ (с некоторыми вариациями), вместе с дополнительным пакетом Higher Resolution Textures, который составляет 45 ГБ (с некоторыми вариациями). Пакет Higher Resolution Textures автоматически устанавливается на Xbox Series X по умолчанию.
Indiana Jones and the Great Circle выходит на Xbox Series X|S, Game Pass и ПК 9 декабря. Ранний доступ начинается 6 декабря.
Ну теперь понятно, почему их так долго не показывали оптимизации просто нет, она мертва к тому же это первые разработчики которые указали 4090 в требованиях ни в одной игре до этого никогда никто не указывал 4090,я так понимаю с выходом 5000 серии 4090 будет указываться теперь в минималках для full hd разрешения и 60 ФПС, ну это при учёте включенного dlss в режиме ультрапроизводительность
Это для трассировки такая производительность нужна, а так выключи ее, и будет норм.
Там в notes везде трассировка указана, что они имеют ввиду под full непонятно про трассировку пути они не говорили
Забавно что в минималках ещё 6600 указана,она же в лучи вообще слаба.Может эти системки с потолка взяли просто,как сейчас это иногда бывает.
Если посмотреть на стату юзеров по видео карточкам, те шо с 3060 ваще рыдать будут походу от этой игры)
Да кому эти лучи всрались, разрабы достали уже с этими готовыми решениями, ничего сами не делают
Да они совсем спятили с такой оптимизацией. Если бы речь шла о ГТА 6 я бы понял, но в случае с коридорной Индианой это просто бред а не требования.
я угарну если у гта 6 требования ниже будут
А они будут. У гта всегда системки адекватные были. Исключение вроде 4-ка была, с ней какие-то траблы были.
А оно так и будет, ведь они над своими играми работают хорошо!)
Если они не засунут принудительно РТИ без возможности отключить.
ну да логика будет если игра выйдет в конце 2026 и требования к 40 карты будет норм
Графика в Асасин Истоки не хуже чем в Indiana Jones.В Асасине она даже чётче без мыльца и освещение и тени лучше.Но ты всё равно должен иметь 10700к + 2060 Супер даже для минимальных системных требований для Индиана Джонс слышь купи.Тод Говард (с)
Согласился бы, но у тебя даже на скринах видно, что в Индиане в разы выше разрешение - четче и без мыльца. Как ассассине, только наоборот в Индиане.
да оригинс спокойна шла на 4 ядерном с 1060 на высоких
О-оптимизация.
Лол оптимизация просто не входит в сделку, а Тодд: просто обновите свои компьютеры до RTX 4090!”
паходу тодд намекают уже на 6090 - так вернее
Фига се , 32 оперативки ... мне пришлось лезть в ДНС , что бы прикупить две планки по 16 Fury ... Они там реально что ли не отдупляют - за оперативу или у них там сговор с чуваками которые оперативу толкают в массы ?! -)))) PS: Хотя , что там жаловаться когда у них на средних настройках в развертке 1920 на 1080 стоит 3080 Ti ...-))) PSS: Они своими требованиями к игре , мой комп в го.вно определили ... -(((
Да мой 12700 тоже отыквили, поставив его в рекомендованные, а я его год назад брала. лол просто. Про озу вообще смешно. Уже везде 32 пихают. Благо у меня есть эти 32. Но чую таким макаром скоро и 64 потребуют. Совсем сдурели. Еще немного и домашний пк превратится в серверный.
Думаю скоро уже во всех играх 32гб будет надо, все таки должно было когда то это произойти. Так же само когда хватало 8гб а потом стало 16
Дьявол....-))
Это она если что
Мда требования у игры нехилые,прямо как у Сталкер 2.
Так в Сталкер 2 и графика хорошая. Та же буря допустим, очень красиво сделана. Всякие мелкие детали в воздухе летают, растительности много и т.д. Все это требует хорошего ПК
сталкер 2 просто отдыхает)) с дллс3 и генерацией с топовыми процами на минималках вы просто больны
Это же движок, который был в Вульфе 2, который летал на старом железе, да уж…
летел это не означает что будет летать- он ползает уже
Кто там был рад что игра на idtech7?
В анчартед 4 графен в разы лучше,и идёт на дровах))
Умели раньше игры под оптимизацию пилить.
Как она запустится на иксбоксах с такими системками?))
Я хз наверное оптимизацию завезли на коробках, минималках указали 2060 жесть. На ультрах 4к по идее будет требовать 5090 которая еще не вышла. Майки решили по стопам сони, будем пилить игры лично под хбокс, а на рс болт забьем. Не удивлюсь если будущих играх они заделают лаунчер и заблокируют в 160 странах.
Для таких требований игра выглядит слишком всрато. Физика кнута сказалась, не иначе.
Под физику кнута требуется 2060 rtx. Графон всратый мыльно, как будто хроматическую абберацию не убрали.
Посмотрим, какие отзывы будут во время предварительного доступа.
Отзывы будут даже раньше. 5-го числа обещали.
Я про отзывы игроков в Steam. Если ты имеешь в виду рецензии от профильной прессы, то в России уже наступит 6 декабря, когда они появятся.
Сейчас норма, когда у игры графика прошлого поколения, а требования следующего. Оптимизация в сделку не входила. Вот только как тогда она пойдет на XSES? В 480р 20 fps?
Это хороший вопрос, серией с не тянет РТИ нормально, как они заставят РТИ нормально работать на ней?) Отключат его чтоли?)
в 144р будет норм
Ну хотя-бы в нативе обещают, а не с помощью длсс и генерации. Но 4090 в системках... мде... совсем куку.
Так а шо ? Считай карта уже прошлого поколения )
в низ чуть посмотри
Я как-то ванговал в темах про RTХ, что рано или поздно разрабы откажутся от ручного выставления теней (растеризация всякая и тд) и целиком переложат эту задачу на трассировку. Люди смеялись, паясничали, минусили. Что ж, эта игра - официальное начало новых стандартов для игр, а именно НЕОТКЛЮЧАЕМАЯ ТРАССИРОВКА ЛУЧЕЙ. И таких игр будет больше.
Лично для меня эта новость и тенденция в целом - печальные факты. Но капитал диктует свои правила игры.
Покупать не будут, откажутся
Не откажутся, просто интеграция займет больше времени)
Откажутся, зачем пихать в игры то что не нравится людям? Конечно если ещё будут указывать на это. РТИ это бесполезная функция для геймера, она нормально смотрится только на максимальных настройках, но для максимальных настроек нужна 4090.
Эта игра уже где-то 4я с неотключаемой трассировкой)
А что печального?Я не понял
"ручного выставления теней (растеризация всякая и тд)" хуже "НЕОТКЛЮЧАЕМАЯ ТРАССИРОВКА ЛУЧЕЙ"?
Хоть кто-то в этом мире смог в реальные требования)
Ну а что вы хотели, скоро 5000 серия выходит и оптимизация теперь не нужна, там апскейл новый прикрутят и норм будет, зачем заморачиваться и тратить деньги, когда народ все равно схавает и будет покупать новые видеокарты каждый год для этого, чтобы только поиграть. Это вообще печальная на самом деле тенденция, с таким успехом скоро не будут вообще оптимизировать игры, а сейчас что не игра, то практически полная хрень с оптимизацией в последние годы...
если внимательно смотреть - получается уже 5090 не хватает - уже надо 6090
Игры дешевле делать не хотят, удобств для разработки и всякие ИИ им подавай, оптимизировать не хотят. Скоро будут вообще просто давать распоряжение искуственном интелекта, что бы за них работал
По роликам не видно ничего выдающегося в плане графики, непонятно откуда такие требования.
У них в роликах даже просадки кадров
Графика как в Коллосусе Вульфе а требования как у Сталкер 2 при этом там тянет даже 1050ti на высоких. потом они говорят разработка дорожает ну ну
не знаю как 1050 тянет у меня 1060 не потянула
Эту игру уже называют "Индиана Джонс и Зловещая долина". Делать такую графику в 2024 году - стыдно. В RDR2 анимация лиц намного лучше.
Что касается требований - не волнуйтесь. Я думаю, что это пойдёт на любом барахле.
И кстати - игра ничем не защищена.
Ну РТИ прожорливая га внина, пойдёт на ведре если только отключат РТИ. Но вопрос, как она будет ввглядеть: без теней, отражений и тд?
какие системки мда 4090 для ультра 60 фпс при 4к разрешение + лучи
так dlss обязателен - там в низу написан - так что он ещё и в натив не может
ну я думаю 1070 тиай спраиться там 8 гиг памяти +fsr 3 включить и будет норм
Возможно, если игра у тебя хоть как-то запуститься с горем пополам. Я сам в шоке от этих разработчиков. Тут тебе недавно вышедший S.T.U.T.T.E.R. 2: Heart of Optimization, а теперь Индиана туда же: Indiana Jones and the Raiders of the Lost Optimization. У меня такое ощущение, что с оптимизацией самой игры работал сам Тодд Говард. И тут напрашивается вот этот мем:
Это чудо ответило челу в реддите или в твиттере (уже не помню) , который жаловался на оптимизон в скамфилде на своей 4090, а утка тодд ему посоветовал пк обновить... Видимо эта утка не в курсе, что 5090 еще не вышла XD
нет врятли с учётом 2060 в мега минималках
ну это точно его рука fallout 4 вспомните на релизе - а как он консолям втирал
ну видимо предлагал чуваку самому создать 5090
эх. слишком прожорлива и дорога. попробую в пасе. в коллекцию хотелось бы, но не за такую цену. предзаказа бонусы довольно интересные. особенно делюкс
на ультра без лучей 4080 для 60 кадров хаахаххаахахаха да в киберпанке 3070 на ультра в 2к выдает 70+ фпс они там чего покурили?
С лучами во всех режимах. Три последние это пути
водяру видимо курить решили - тодд наверное после балдура психанул и решил наказать игроков
Понятно, опять оптимизация осталась в стороне!)))
Этого и следовало ожидать что когда нибудь требования станут такими, время то идет. И так каждый раз кстати, как начинают расти требования все начинают ныть. Но они же не могу оставаться на одном месте? Когда нибудь это бы произошло. А вот то что у нас такие цены дорогие на комплектующие, мы и не можем себе позволить мощный ПК. Было бы нормально с ценами, думаю меньше нытья было бы по поводу требований, так как больше людей могли бы себе купить хороший ПК
Да я бы не против, если бы графика соответствовала требованиям, а так это какой то трешак с моментами хуже чем в играх где вообще отсутствует РТИ
Ну по поводу графики судить по видео такое себе. Выйдет а там уже лично надо смотреть, поиграв в игру
Ну как такое? Там наглядно показана графика, предпологаю на ультра настройках в 4к. Ещё возможно подкрутил что. Так что, то что там показали это ещё самое лучшее что можно ожидать. На релизе может даже хуже быть! Там наглядно показано какая устаревшая анимация лиц, графика в целом не лучше игр без РТИ
Видимо мы разные видео смотрели, я увидел там хорошую графику
Я не говорил что она плохая, я сказал она не лучше чем в играх без РТИ и анимации устареашие!
чет они там долбанулись с оптимизацией совсем
объясните мне тупому, я на что могу рассчитывать по игре?
— Процессор: Intel Core i5-13400F
— Материнская плата: B660-PLUS (LGA1700, ATX)
— Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 4070 OC 12G
— ОЗУ: Kingston FURY Beast Black RGB 3600 МГЦ, 32 ГБ (16x2)
— SSD накопитель: Samsung 980 PRO M.2, 1 ТБ
— HDD: WD Blue 2.0 ТБ
— Система жидкостного охлаждения: DEEPCOOL GAMMAXX L240 A-RGB
— Корпус: 1STPLAYER STEAMPUNK SP7 Black
— Вентиляторы корпусные: DEEPCOOL FC120-(3 в 1) 3 комплекта
— Блок питания: DEEPCOOL PK750D
Высокие без лучов. 1080\2к
Спасибо!
ну я недавно обновился - у меня так же только проц мощнее нуууууу- 45-60 фпс я точно могу сказать с такой тенденции - ещё пол года и на низких передём в 30 кадров
АПхапхахпхпа
Как и во всех других играх с pt)
Не ну, бенч 2077, с ПТ и всей хернёй при DLSSQ даёт ~80
это насколько графон убьёт - в пыль ?
Пресет производительности ? Ну примерно да.
Бенч сильно легче игры)
говорил последнею неделю каждый день и каждому - тянут с сис треб будут дикие требования - ну и что получилось?
а потом говорят - люди покупайте наши игры - ну видемо денег они с массы брать не хотят в абсолюте - тут прям для мега элиты.
3080 это мега элита? скоро это будет позопрошлое поколение
мега элита с 4090 в минималках, итог один они не хотят денег - хоть ты обосрись - бабок не хотят и всё
Это ты каких грибов обожрался что 4090 увидел в минималках ?
в низу посмотри у параметров.
Я представляю сколько будет в стиме возмущений от владельцев не совсем плохих видюх 1080, 1660 Super, 1070 у которых из за принудительной трассировки игра просто не запустится, а их процент высок.
Не совсем плохих?Это же капец какая древность, все равно что возмущаться, что у меня игра не запускается с 2 гигами оперативки или я неправ?
Ясно, как понимаю очередной провал от майков
На моём Core i5-12400F, 16 Гб оперативки и 8-гиговой RTX 4060 надеюсь игра на средних настройках пойдёт.
Думаю и на высоких должна будет пойти если в разрешении 1080
в 1080 45 фпс будет
Дожили, 4090 в системках, скоро будет в минималках.
это ужасно
уже, в низ посмотри dlss в perfomance
5090 наверно тоже в нативе не вывезит
Мне похрен, у меня 4080.
В 4к у тебя не потянет 60 фпс)
4080 у меня во всех новых играх не тянет, 2к только и то в некоторых умудряется лагать все равно.
потянет с длсс и генерацией кадров, плюс фрисинк спасает немного
Для минималок в фулл хд пойдет
чел, у него нет 4080, я больше чем уверен что у него максимум 1060