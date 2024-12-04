Стали известны полные системные требования Indiana Jones and the Great Circle

Bethesda и MachineGame представили требования к ПК для Indiana Jones and the Great Circle, предлагая всесторонний обзор того, что игрокам нужно подготовить для оптимального игрового опыта. Характеристики охватывают минимальные, рекомендуемые и ультра настройки, а также особые конфигурации для полной трассировки лучей.

Минимальные:

ОС: 64-разрядная Windows 10

Процессор: Intel Core i7-10700K @ 3,8 ГГц или лучше / AMD Ryzen 5 3600 @ 3,6 ГГц или лучше

Оперативная память: 16 ГБ

Графика: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ / AMD Radeon RX 6600 8 ГБ / Intel Arc A580

Накопитель: 120 ГБ SSD

Дополнительные примечания:

Требуется аппаратная трассировка лучей GPU



Графические настройки: низкие



Разрешение: 1080p (стандартное)



Целевой FPS: 60

Рекомендуемые:

ОС: 64-разрядная Windows 10

Процессор: Intel Core i7-12700K @ 3,6 ГГц или лучше / AMD Ryzen 7 7700 @ 3,8 ГГц или лучше

Память: 32 ГБ ОЗУ

Графика: NVIDIA GeForce RTX 3080Ti 12 ГБ / AMD Radeon RX 7700XT 12 ГБ

Накопитель: 120 ГБ SSD

Дополнительные примечания:

Требуется аппаратная трассировка лучей GPU



Графические настройки: высокие



Разрешение: 1440p (стандартное)



Целевой FPS: 60

Ультра:

ОС: 64-разрядная Windows 10

Процессор: Intel Core i7-13900K @ 3,0 ГГц или лучше / AMD Ryzen 7 7900X @ 4.7 GHz или лучше

Память: 32 ГБ ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 16 ГБ / AMD Radeon RX 7900XT 20 ГБ

Накопитель: 120 ГБ SSD

Дополнительные примечания:

Требуется аппаратная трассировка лучей GPU



Графические настройки: Ultra



Разрешение: 4K (стандартное)



Целевой FPS: 60

Игрокам, желающим включить полную трассировку лучей, понадобятся более высокие характеристики для достижения оптимальной производительности.

Минимум для полной трассировки лучей:

ОС: 64-разрядная Windows 10

Процессор: Intel Core i7-10700K @ 3.8 GHz или лучше / AMD Ryzen 5 3600 @ 3.6 GHz или лучше

Оперативная память: 16 ГБ

Графика: NVIDIA GeForce RTX 4070 12 ГБ

Накопитель: 120 ГБ SSD

Дополнительные примечания:

DLSS 3 с генерацией кадров и суперразрешением Предустановка: сбалансированная



Графическая предустановка: низкая



Разрешение: 1080p (масштабирование)



Целевой FPS: 60

На Xbox базовый размер установки игры при запуске составляет примерно 87 ГБ (с некоторыми вариациями), вместе с дополнительным пакетом Higher Resolution Textures, который составляет 45 ГБ (с некоторыми вариациями). Пакет Higher Resolution Textures автоматически устанавливается на Xbox Series X по умолчанию.

Indiana Jones and the Great Circle выходит на Xbox Series X|S, Game Pass и ПК 9 декабря. Ранний доступ начинается 6 декабря.