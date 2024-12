Стало известно точное время выхода приключенческого экшена Indiana Jones and the Great Circle

Компания Bethesda Softworks выпустила специальную карту с указанием точного времени выхода игры Indiana Jones and the Great Circle в каждом часовом поясе. На территории России доступ к игре будет открыт 9 декабря в три часа ночи МСК на PC и Xbox Series, а также сразу в Game Pass.

Indiana Jones and the Great Circle - однопользовательская приключенческая экшен-игра, разработанная студией Machine Games, прославившейся благодаря успешным проектам Wolfenstein (начиная с The New Order 2014 года). В игре главный герой идет по следу могущественного Великого Круга, пытаясь найти его раньше, чем это сделают нацисты.

Indiana Jones and the Great Circle не является экранизацией ни одного из фильмов, а рассказывает ранее неизвестную историю о знаменитом искателе приключений. Действие происходит в 1937 году, между событиями, описанными в фильмах «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» и «Индиана Джонс и последний крестовый поход».