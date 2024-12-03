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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.6 272 оценки

Стало известно точное время выхода приключенческого экшена Indiana Jones and the Great Circle

Gruz_
Новости

Компания Bethesda Softworks выпустила специальную карту с указанием точного времени выхода игры Indiana Jones and the Great Circle в каждом часовом поясе. На территории России доступ к игре будет открыт 9 декабря в три часа ночи МСК на PC и Xbox Series, а также сразу в Game Pass.

Indiana Jones and the Great Circle - однопользовательская приключенческая экшен-игра, разработанная студией Machine Games, прославившейся благодаря успешным проектам Wolfenstein (начиная с The New Order 2014 года). В игре главный герой идет по следу могущественного Великого Круга, пытаясь найти его раньше, чем это сделают нацисты.

Indiana Jones and the Great Circle не является экранизацией ни одного из фильмов, а рассказывает ранее неизвестную историю о знаменитом искателе приключений. Действие происходит в 1937 году, между событиями, описанными в фильмах «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» и «Индиана Джонс и последний крестовый поход».

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
agula98

Вообще-то на рутрекере доступ будет открыт 6 декабря всем желающим бесплатно

2
Пользователь ВКонтакте

а требований так и нет)) // Mikhail Tsyganov

0
alers1

Ждём.

0
Devilor

Москвы нет, значит идет лесом. Купим в торент магазине.
(кстати как так забыли 404?)

-1