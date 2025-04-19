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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
8.1 1 476 оценок

Студия Intro Voice выпустила нейросетевую русскую озвучку для Indiana Jones and the Great Circle

AceTheKing AceTheKing

Студия Intro Voice сообщила о том, что русская нейросетевая озвучка Indiana Jones and the Great Circle стала доступна всем желающим.

Intro-Voice и SynthVoiceRU работают над нейроозвучкой для Indiana Jones and the Great Circle

Действие игры разворачивается между событиями культовых фильмов "В поисках утраченного ковчега" и "Последний крестовый поход". В этот раз зловещие силы пытаются разгадать тайну Большого Круга, который хранит в себе ключ к невероятной мощи. И только Инди способен помешать им осуществить свои коварные замыслы.

Indiana Jones and the Great Circle доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

20
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
UralGames83Ru

Это лучше чем ничего 👍

10
Максим Кузнецов 700

Так оригинал отличная озвучка, голос очень похож, там вроде итак все понятно

4
Misha Mi

Согласен, когда других вариантов не предвидеться этот спасёт всегда))

2
CONDROS

https://t.me/IntroVoiceStudio/180 - это она?

2
Jack Trol

ждем протестирующих, мож муйнер какой

vovan200976

Ребят а ЕЕ Так же нельзя запустить без карты трасировки лучей??? мода нет :::