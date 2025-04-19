Студия Intro Voice выпустила нейросетевую русскую озвучку для Indiana Jones and the Great Circle

Студия Intro Voice сообщила о том, что русская нейросетевая озвучка Indiana Jones and the Great Circle стала доступна всем желающим.
Действие игры разворачивается между событиями культовых фильмов "В поисках утраченного ковчега" и "Последний крестовый поход". В этот раз зловещие силы пытаются разгадать тайну Большого Круга, который хранит в себе ключ к невероятной мощи. И только Инди способен помешать им осуществить свои коварные замыслы.
Indiana Jones and the Great Circle доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Это лучше чем ничего 👍
Так оригинал отличная озвучка, голос очень похож, там вроде итак все понятно
Согласен, когда других вариантов не предвидеться этот спасёт всегда))
https://t.me/IntroVoiceStudio/180 - это она?
ждем протестирующих, мож муйнер какой
Ребят а ЕЕ Так же нельзя запустить без карты трасировки лучей??? мода нет :::