Студия Intro Voice выпустила нейросетевую русскую озвучку для Indiana Jones and the Great Circle

Студия Intro Voice сообщила о том, что русская нейросетевая озвучка Indiana Jones and the Great Circle стала доступна всем желающим.

Действие игры разворачивается между событиями культовых фильмов "В поисках утраченного ковчега" и "Последний крестовый поход". В этот раз зловещие силы пытаются разгадать тайну Большого Круга, который хранит в себе ключ к невероятной мощи. И только Инди способен помешать им осуществить свои коварные замыслы.

Indiana Jones and the Great Circle доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.