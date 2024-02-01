Судя по всему, Indiana Indiana Jones and the Great Circle будет доступна и на физических носителях

В рамках массовой волны увольнений в игровом подразделении, прокатившейся в последние дни, Microsoft также провела сокращения в отделе по продаже физических версий игр для Xbox, тем самым бросив тень на будущее розничного формата. Неужели Microsoft решила распрощаться с эксклюзивами на дисках? Как минимум для Indiana Jones and the Great Circle такой перспективы нет.
Фактически, итальянское отделение GameStop на своем официальном сайте недавно открыло предварительные заказы на физическое издание Indiana Jones and the Ancient Circle, указав цену в 80,98 евро. Разумеется, на данный момент нет официальной даты релиза нового приключения Индианы Джонса, а GameStop просто указал 31 декабря 2024 года.
В ожидании дальнейших новостей это важный сигнал о том, что Microsoft все-таки не намерена отказываться от розницы, по крайней мере, для некоторых своих флагманских игр. Все же имя Индианы Джонса привлекает широкую аудиторию, поэтому многие фанаты и коллекционеры наверняка захотят приобрести игру на диске, игнорируя ее доступность в Xbox Game Pass.
Напротив, Senua's Saga Hellblade 2 будет доступна только в цифре. И хотя Microsoft все более активно ориентируется на цифровые технологии, отказ от ритейла, как минимум на данный момент, остается незамеченным, к радости тех геймеров, которые привыкли держать в руках что-то настоящее.
Как бы то ни было но старшая продаётся хуже младшей, от сюда и мс уже забивает на диски распустив команду которая отвечает за дизайн, такими темпами коробочные издания будут раритетом как случилось с пк, получили не игру а подписку на доступ к игре если что случиться то вся коллекция игры станет тыквой.
А ведь Индиана мог делать фотки бесценных сокровищ и торговать NFT.
В 1935-50х годах?))
вот давай не трогать другие вселенные. В нашей он может все. Даже почернеть и сменить письку