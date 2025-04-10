Свежее обновление Indiana Jones and the Great Circle приносит новые запрошенные игроками функции

MachineGames выпустила четвёртое обновление для Indiana Jones and the Great Circle, которое приносит ряд исправлений и запрошенных игроками функций для улучшения качества жизни.
В частности, обновление принесло два новых навыка, которые можно разблокировать с добавлением пары книг приключений. По словам MachineGames, в книге приключений Open Season «удары кнутом по противнику временно заставляют его получать больше урона от последующих атак», тогда как Sleight of Hand позволяет Инди «притянуть оружие противника к себе после того, как обезоружит его кнутом».
MachineGames также добавила «тонны новых опций и функций» на основе отзывов сообщества. Эти новые функции включают в себя возможность отключить виньетку скрытности по краю HUD в приседе, возможность бросать ремонтные комплекты во врагов и добавление нового таймера, который позволяет узнать, сколько времени потребуется, чтобы встревоженные враги прекратили поиск.
Вдобавок к этому, обновление также устраняет множество ошибок игрового процесса, пользовательского интерфейса, звука и графики.
Полный список изменений доступен по ссылке.
О боже... ПГ..чё за кринжатина со смайликами вместо +-
ДТФ предаёт привет, так сказать младший или старший братец, там давно так
Все уже давно прошли эту игру, и забыли. И самые серьезные косяки в ней не поправить никакими патчами.
Ну хз, я только недавно начал. А с у четом того, что поиграть выходит от силы 2-3 часа в неделю, мне еще долго в нее играть:)
я ещё не начал
Судя по онлайну в Стиме - много кто ещё не поиграл :)
К сожалению в игре настолько унылый и кастрированный геймплей, боёвка и стелс что ни какие патчи его уже не справят, прошёл и сразу удалили вместе с репаком, второй раз это проходить я точно не буду, лучше бы они делали то что у них хорошо получается, нового вольфа только без кооперативного го*на как в последней части.
Это действительно полезно, эта хрень во многих игра нереально раздражает.
Мне вот интересно кому понадобилась подобная хрень, они бы лучше в стелс добавили различные механики, гаджеты и перки что бы хоть как то разнообразить игру.
Вот это я понимаю поддержка. Некоторые компании QoL и до конца поддержки не добавляют.
что с сайтом бл
Я без русика в игры не играю, меня тошнит от иняза и заепует читать
Пусть вернут вид от третьего лица!
ёпт, респект машингеймс
Джинна так и орет как бешенная в Сукхотаи?
что насчет длц "Орден гигантов"?