Свежее обновление Indiana Jones and the Great Circle приносит новые запрошенные игроками функции

MachineGames выпустила четвёртое обновление для Indiana Jones and the Great Circle, которое приносит ряд исправлений и запрошенных игроками функций для улучшения качества жизни.

В частности, обновление принесло два новых навыка, которые можно разблокировать с добавлением пары книг приключений. По словам MachineGames, в книге приключений Open Season «удары кнутом по противнику временно заставляют его получать больше урона от последующих атак», тогда как Sleight of Hand позволяет Инди «притянуть оружие противника к себе после того, как обезоружит его кнутом».

MachineGames также добавила «тонны новых опций и функций» на основе отзывов сообщества. Эти новые функции включают в себя возможность отключить виньетку скрытности по краю HUD в приседе, возможность бросать ремонтные комплекты во врагов и добавление нового таймера, который позволяет узнать, сколько времени потребуется, чтобы встревоженные враги прекратили поиск.

Вдобавок к этому, обновление также устраняет множество ошибок игрового процесса, пользовательского интерфейса, звука и графики.

Полный список изменений доступен по ссылке.