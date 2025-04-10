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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
8.1 1 463 оценки

Свежее обновление Indiana Jones and the Great Circle приносит новые запрошенные игроками функции

monk70 monk70

MachineGames выпустила четвёртое обновление для Indiana Jones and the Great Circle, которое приносит ряд исправлений и запрошенных игроками функций для улучшения качества жизни.

В частности, обновление принесло два новых навыка, которые можно разблокировать с добавлением пары книг приключений. По словам MachineGames, в книге приключений Open Season «удары кнутом по противнику временно заставляют его получать больше урона от последующих атак», тогда как Sleight of Hand позволяет Инди «притянуть оружие противника к себе после того, как обезоружит его кнутом».

MachineGames также добавила «тонны новых опций и функций» на основе отзывов сообщества. Эти новые функции включают в себя возможность отключить виньетку скрытности по краю HUD в приседе, возможность бросать ремонтные комплекты во врагов и добавление нового таймера, который позволяет узнать, сколько времени потребуется, чтобы встревоженные враги прекратили поиск.

Вдобавок к этому, обновление также устраняет множество ошибок игрового процесса, пользовательского интерфейса, звука и графики.

Полный список изменений доступен по ссылке.

41
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
CT3H

О боже... ПГ..чё за кринжатина со смайликами вместо +-

29
UnhappyYegor

ДТФ предаёт привет, так сказать младший или старший братец, там давно так

7
Ahnx

Все уже давно прошли эту игру, и забыли. И самые серьезные косяки в ней не поправить никакими патчами.

18
SaDaR

Ну хз, я только недавно начал. А с у четом того, что поиграть выходит от силы 2-3 часа в неделю, мне еще долго в нее играть:)

3
MrMaximusX

я ещё не начал

3
Mark500

Судя по онлайну в Стиме - много кто ещё не поиграл :)

3
saa0891

К сожалению в игре настолько унылый и кастрированный геймплей, боёвка и стелс что ни какие патчи его уже не справят, прошёл и сразу удалили вместе с репаком, второй раз это проходить я точно не буду, лучше бы они делали то что у них хорошо получается, нового вольфа только без кооперативного го*на как в последней части.

MachineGames также добавила «тонны новых опций и функций» на основе отзывов сообщества
возможность отключить виньетку скрытности по краю HUD

Это действительно полезно, эта хрень во многих игра нереально раздражает.

возможность бросать ремонтные комплекты во врагов

Мне вот интересно кому понадобилась подобная хрень, они бы лучше в стелс добавили различные механики, гаджеты и перки что бы хоть как то разнообразить игру.

7
Grentari

Вот это я понимаю поддержка. Некоторые компании QoL и до конца поддержки не добавляют.

6
KILLA06

что с сайтом бл

6
Life Basics

Я без русика в игры не играю, меня тошнит от иняза и заепует читать

4
AndBasf

Пусть вернут вид от третьего лица!

3
r0b0tf00t

ёпт, респект машингеймс

1
tesla707

Джинна так и орет как бешенная в Сукхотаи?

marsh resident

что насчет длц "Орден гигантов"?