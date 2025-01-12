Технология NVIDIA RTX Hair скоро появится в Indiana Jones and the Great Circle

Indiana Jones and the Great Circle — последняя игра, демонстрирующая визуальные преимущества «полной трассировки лучей», и вскоре игра будет выглядеть на ПК лучше, чем когда-либо. Речь не о технологии DLSS 4 и её новых моделях ИИ, а о добавлении в игру «RTX Hair».
Визуализация волос всегда была важной частью игровой графики. Был долгий путь с тех пор, как волосы были простым блоком полигонов. Не так давно такие технологии, как TressFX и HairWorks, получили высокую оценку за высококачественную визуализацию волос. Теперь NVIDIA выводит волосы на новый уровень с помощью “RTX Hair”.
Джейкоб Фримен, пиарщик GeForce от NVIDIA, рассказал об этой новой технологии рендеринга волос. Она использует линейно-развёрнутые сферы и, как сообщается, обеспечивает более высокую производительность, качество изображения и меньшую нагрузку на VRAM по сравнению с существующим решением для рендеринга волос в «Индиане Джонсе». Благодаря более высокой производительности и качеству изображения эта технология выгодна пользователям.
Благодаря выпуску DLSS 4 игра «Индиана Джонс и Великий Круг» вскоре получит ещё более высокое качество изображения. Благодаря новым моделям искусственного интеллекта на основе трансформеров в DLSS 4 пользователи могут рассчитывать на более высокое качество изображения на всех графических процессорах GeForce RTX. Да, улучшенные технологии RTX от NVIDIA доступны не только на новых графических процессорах серии RTX 50.
Благодаря новым моделям NVIDIA пользователи могут рассчитывать на меньшее количество «призраков», более высокую стабильность изображения и более плавные края, чем раньше. Это отличная новость для всех пользователей RTX, даже для тех, у кого более старые видеокарты RTX.
С технологией RTX Hair ваши волосы станут мягкими и шелковистыми 😃 // Andrey De-Yukio
Ну и по старой доброй традиции - минус 15 фпс за это, да? 🤣
помнится hairworks в ведьмачке мог скосить не 15, а все 50
Есть же эксклюзивный богоподобный апскейлер для 5000 rtx)
-15 фпс за каждого персонажа в радиусе
Ну и по старой традиции нытиков давайте поноем!
главное, чтобы ты не ныл, на твоей то 4090/5090 все летает, да? 😎
Никогда бы не подумал, что скажу это, но лучшие волосы индустрии в Dragon Age 4
Скоро RTX глаза будут)
Кстати на скрине минимум изменений
Детализация справа выше, надо глянуть в динамике.
Они давно есть... В Control отражения в глазах
Я говорю отдельно
А че изменилось
судя по скрину разницы что то около ноля - зато фпс опять пробьет дно
С такой мыльной картинкой на скриншотах, все плюсы технологии в ноль опукаются.
-100 фпс покупайте 5090.)) помню как в Ларке волосы просаживали кадры...
Игра жрет ресурсов немерено, недавно в бф1 вернулся, там без ртх графика в сто раз лучше и мыла ноль) странно да
Шикарно, жаль нет инфы про добавление rr к релизу dlss 4...
не понял суть коммента
Ray reconstruction, который обещали ещё на релизе, до сих пор в игре отсутствует. Была надежда, что к релизу dlss 4 его добавят, но что-то до сих пор про это нет никакой инфы)
Прикол - с ртх волосами там дырявый рендеринг
Куча нахрен ненужных технологий - чтобы потом забить на них, привет PhysX, HairWorks
я ее с пердака3 чесно не видел разницы с ней или без
И чё она делает - тупо высветляет картинку?)))
на скрине волосы местами выглядят хуже чем с выключенной технологией(( шершавость появилась, но на висках волосинки стало лучше видно.
пока ПК развивается , консольщики до сих пор играют некоторые игры в 30 фпс
Ps 5 pro? Не... Не слышал
С лучами и на ультра, прекрасное "развитие"
В консольном мыльце, виде маркетингового масштабирования DLSS
не особо понял что оно делает но па моему стало не лучше. если бы там было чета типа светопроницаемости и теней на осве трасивке тогда ок
хотя там где челка типа вроде утечка света пропала. а там где ртх выкл она есть. но смотря от куда свет идет. в любом случае волосы все равно скорее всего просто прозрачные ленты.
если присмотрестя есть странное повередние света где воротник рубашки возле правой ключицы.
даже на 2060super?
Кормление хомячков.
Помню включение Hairworks сжирало чуть ли не треть всех фпсов. Это будет половину кушать?
Может и фишки PhysX вернут.
можешь смачно press F
А жаль, по лучше этих распиаренных лучей будет
не любил я никогда все эти эксклюзивные маркетинговые фичи нвидии физикс, 3д видео, хареворкс, джисинк, щас лучи. Как правило это не стандартизированный рудимент в ограниченном количестве игр, даже больше - почти всегда с картой до 400 долл можно было про это забыть, более того их отключение избавляло от дропов, багов, вылетов. А разрушаемость - вспомни бэд компани 2 - и без физикса такой лютый трэш творился на мапе и всё за счёт 100 баксового cpu. Маркетинговые фичи нвидия - это "типа" причина почему именно их карты нужно брать, а не другие, но всё равно объективно они лучше просто чисто из-за стабильных дров и меньшего выхода в космос, чем .. не будем вслух
Не знаю , физика мне нравилась, особенно в Мафии 2
и до волосни добрались со своими лучами
Ещё больше пиксели вместо волос будут?
Ну дайте вы хоть как-то оправдать ненужные технологии товарищу. Это важно! 😁
Ведь мы все пялимся на волосы персонажей, это самое главное в играх, особенно в очень динамичных...
ну и естественно это будет только в 2-х проектах. в которых собственно и рекламировали. очередная ...такая нужная технология...
"Indiana Jones and the Great Circle — последняя игра, демонстрирующая визуальные преимущества «полной трассировки лучей», и вскоре игра будет выглядеть на ПК лучше, чем когда-либо. Речь не о технологии DLSS 4 и её новых моделях ИИ, а о добавлении в игру «RTX Hair»."
"Да, улучшенные технологии RTX от NVIDIA доступны не только на новых графических процессорах серии RTX 50."
Замечательно, хороших плюшек, много не бывает, а NVidia очередной, RESPECT, за то, что они единственные, кто постоянно что-то придумывает и на высоком уровне качества внедряет в игры, тем самым делая их ещё краше и технологичнее, что, имхо, не может не радовать.
гофно
С амд мы были бы в жопе))
Амудешники простите, но это не вам))
Нвидяшники простите, но это не вам а
успешным джентльменам с 4090))))
C 5090.
Нафиг не сдалось, все по факту будут откл эту "функцию"
Зачем это отключать? Это как трассировку в киберпанке отключить))) этим занимаются АМДшники
Именно в киберпанке я не выключал) но большинство отключают. Видишь ли я не фанат фейковых кадров + лучи что заметны лишь в скринах, я уважаю чистую мощь карт с большим обьемом памяти. Вопросы?
А что толку. Лица в игре всё равно отстойные. В RDR2 лица лучше.
P.S. Имбецилы с куриными мозгами, которые минусуют этот пост. Разуйте уже глаза. Первый скрин - с 4090 в 4К на ультра-настройках. Второй скрин мой, из игры 5-летней давности, намного красивее, чем ваш фуфельный Индиана Джонс.
Что там, что там кукольная мультяшность присутствует
В RDR2 скорее освещение отличное, но в плане текстур RDR2 ещё то мыло.
Как же плох rdr 2, хотя у ракстара графон всегда был на дне)
Как они сами, маркетинг умеет делать чудеса, даже с третьесортных конторок, находящиеся на дне