Технология NVIDIA RTX Hair скоро появится в Indiana Jones and the Great Circle

Indiana Jones and the Great Circle — последняя игра, демонстрирующая визуальные преимущества «полной трассировки лучей», и вскоре игра будет выглядеть на ПК лучше, чем когда-либо. Речь не о технологии DLSS 4 и её новых моделях ИИ, а о добавлении в игру «RTX Hair».

Визуализация волос всегда была важной частью игровой графики. Был долгий путь с тех пор, как волосы были простым блоком полигонов. Не так давно такие технологии, как TressFX и HairWorks, получили высокую оценку за высококачественную визуализацию волос. Теперь NVIDIA выводит волосы на новый уровень с помощью “RTX Hair”.

Джейкоб Фримен, пиарщик GeForce от NVIDIA, рассказал об этой новой технологии рендеринга волос. Она использует линейно-развёрнутые сферы и, как сообщается, обеспечивает более высокую производительность, качество изображения и меньшую нагрузку на VRAM по сравнению с существующим решением для рендеринга волос в «Индиане Джонсе». Благодаря более высокой производительности и качеству изображения эта технология выгодна пользователям.

Благодаря выпуску DLSS 4 игра «Индиана Джонс и Великий Круг» вскоре получит ещё более высокое качество изображения. Благодаря новым моделям искусственного интеллекта на основе трансформеров в DLSS 4 пользователи могут рассчитывать на более высокое качество изображения на всех графических процессорах GeForce RTX. Да, улучшенные технологии RTX от NVIDIA доступны не только на новых графических процессорах серии RTX 50.

Благодаря новым моделям NVIDIA пользователи могут рассчитывать на меньшее количество «призраков», более высокую стабильность изображения и более плавные края, чем раньше. Это отличная новость для всех пользователей RTX, даже для тех, у кого более старые видеокарты RTX.