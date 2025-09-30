Тодд Говард годами "пробивал" Indiana Jones and the Great Circle, но делать её в Bethesda не собирался

В новом документальном фильме Noclip руководство MachineGames рассказало, как идея Indiana Jones and the Great Circle много лет оставалась «личным проектом мечты» Тодда Говарда, но реализация в стенах Bethesda Game Studios изначально не рассматривалась. По словам главы студии Йерка Густафссона, он не думает, что Говард когда-либо планировал делать игру силами Bethesda и своей команды

Специализация команды Говарда сосредоточена на больших RPG с открытыми мирами и разнообразными квестами. Игра про Инди требовала к себе совершенно другой подход и опыт. У студии MachineGames, известной по Wolfenstein, как раз был опыт в шутерах и сюжетах о противостоянии нацистам.

Как сообщается, Тодд Говард пытался запустить проект ещё в начале 2010-х. В интервью 2021 года он вспоминал питч Lucasfilm «лет 10–12 назад», когда Bethesda была занята Skyrim и просто «не могла выделить команду». В итоге «кто-то» нашёлся — и концепция обрела форму уже в MachineGames, где, по словам разработчиков, приключенческий дух Инди лучше сочетается с более линейной, постановочной структурой, чем с огромной открытой картой в стиле Skyrim.

Indiana Jones and the Great Circle — это одновременно многолетняя инициатива Говарда и пример правильного подбора студии под материал.