Тодд Говард изначально не хотел, чтобы Трой Бейкер играл Индиану Джонса в новой игре MachineGames

Трой Бейкер - одно из известных лиц в индустрии компьютерных игр, в частности, по роли Джоэла Миллера в The Last of Us, а вскоре он появится в главной роли в Indiana Jones and the Great Circle.

Впрочем, возможность оживить культового археолога почти не представилась, а все из-за Тодда Говарда, исполнительного продюсера Bethesda Games Studios. В беседе с Rolling Stone Тодд Говард и Трой Бейкер рассказали о процессе кастинга для игры.

Бейкер рассказал, что во время их первой встречи Говард не проявил энтузиазма по поводу того, чтобы видеть его в этой роли.

«Мы чувствовали, что для этого проекта и того временного периода, в котором он разворачивается, нужно было задействовать достаточно много участников», - сказал Говард.

И вот, проведя прослушивание (в котором участвовали «сотни» других актеров), Бейкер завоевал доверие творческой команды. В разговоре по Zoom Говард сказал Бейкеру: «Я хочу сказать, что мы устроили слепой тест, люди из студии каждый раз выбирали тебя».

Indiana Jones and the Great Circle выйдет 9 декабря на Xbox Series и PC, а версия для PlayStation 5 появится весной следующего года.