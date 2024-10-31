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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.6 240 оценок

Тодд Говард изначально не хотел, чтобы Трой Бейкер играл Индиану Джонса в новой игре MachineGames

Gruz_
Новости

Трой Бейкер - одно из известных лиц в индустрии компьютерных игр, в частности, по роли Джоэла Миллера в The Last of Us, а вскоре он появится в главной роли в Indiana Jones and the Great Circle.

Впрочем, возможность оживить культового археолога почти не представилась, а все из-за Тодда Говарда, исполнительного продюсера Bethesda Games Studios. В беседе с Rolling Stone Тодд Говард и Трой Бейкер рассказали о процессе кастинга для игры.

Бейкер рассказал, что во время их первой встречи Говард не проявил энтузиазма по поводу того, чтобы видеть его в этой роли.

«Мы чувствовали, что для этого проекта и того временного периода, в котором он разворачивается, нужно было задействовать достаточно много участников», - сказал Говард.

И вот, проведя прослушивание (в котором участвовали «сотни» других актеров), Бейкер завоевал доверие творческой команды. В разговоре по Zoom Говард сказал Бейкеру: «Я хочу сказать, что мы устроили слепой тест, люди из студии каждый раз выбирали тебя».

Indiana Jones and the Great Circle выйдет 9 декабря на Xbox Series и PC, а версия для PlayStation 5 появится весной следующего года.

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16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Кто такой вобще тод, чообы ещё пасть раскрывать? // Александр Ковалёв

6
-zotik-

Лучше и не скажешь

2
Господин Никто

Создатель Старфилда. Великий человек, не иначе

6
Hevin Господин Никто

Самый амбициозный гений, не меньше!

-3
Marie Roswell Hevin

И продавец великий.

2
SaDaR Marie Roswell

Слышь, купи!

1
Jlyan

Трой - топ
по-моему он явно гик, судя по всему его актёрскому портфолио, так что может его поэтому и выбирают на главные роли в озвучках

ну или как минимум хороший актёр

2
ZackSnyder

он великолепный актер. его джокер не хуже хэмилловского.

0
Дроникс

Посмотрим что у них получится!

0
ZackSnyder

говард вообще не производит впечатление умного человека.

0
hpi

Видать сам хотел сыграть но не нашёл общего языка с Тоддом и Говардом.

0