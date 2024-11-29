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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.6 262 оценки

Трой Бейкер чуть не отказался от главной роли в Indiana Jones and the Great Circle

Lunersun
Новости

Порой самые интересные истории начинаются с отказа. Вот и Трой Бейкер, известный по роли Джоэла в The Last of Us, поначалу наотрез отказался от роли Индианы Джонса в игре Indiana Jones and the Great Circle. А всё потому, что попросту испугался не потянуть столь культовый образ.

Да и глава Bethesda Тодд Говард, когда услышал про Бейкера, только глаза закатил: «Нет, этого парня в моей игре не будет». В общем, обе стороны как-то не горели желанием работать друг с другом.

Тодд Говард изначально не хотел, чтобы Трой Бейкер играл Индиану Джонса в новой игре MachineGames

Однако режиссёр озвучки Том Киган всё-таки уговорил Троя хотя бы попробоваться на роль. А конкуренция там была нешуточная — больше тысячи человек хотели сыграть Инди.

Главное было не просто скопировать голос, а сделать так, чтобы люди поверили — это настоящий Индиана Джонс, — рассказывает актёр.

Ну а сам переломный момент наступил во время zoom-встречи с командой MachineGames, Томом Киганом и Тоддом Говардом. После их рассказа о сюжете сомнения Бейкера сменились настоящим восторгом: «Из 'надеюсь, меня возьмут' всё переросло в 'как же я хочу эту роль'».

А ведь Бейкер не новичок в игровой индустрии — за последние десять лет он озвучил кучу известных персонажей. Тут вам и Сэм Дрейк из Uncharted 4, и Букер ДеВитт из BioShock Infinite, и даже Джокер из Batman: Arkham Origins. Но роль знаменитого археолога в самой большой игре серии — это, конечно, совсем другой уровень ответственности.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Диванный Боец
Да и глава Bethesda Тодд Говард, когда услышал про Бейкера, только глаза закатил: «Нет, этого парня в моей игре не будет»

Ну да, это ж не миллионы одинаковых, унылых планет чтобы тоддик этого хотел или 100 переиздание скайрима на тапок

0
Trezvopoy

Chalkeaters ещё не скатились? Во всяком случае, троллить они умеют

0
Вопли Ларисы

я бы вдул

-2
Юрий Пенкин

arkham origins лучшая часть, а делали даже не отцы, на втором месте asylum, city вообще мусор галимый

-4
hixxx
Но роль знаменитого археолога в самой большой игре серии — это, конечно, совсем другой уровень ответственности.

Это Bethesda повезло заполучить Бейкера. Столько у него ролей отличных. Достаточно посмотреть в каких играх, мультфильмах он был задействован

-4