Трой Бейкер чуть не отказался от главной роли в Indiana Jones and the Great Circle

Порой самые интересные истории начинаются с отказа. Вот и Трой Бейкер, известный по роли Джоэла в The Last of Us, поначалу наотрез отказался от роли Индианы Джонса в игре Indiana Jones and the Great Circle. А всё потому, что попросту испугался не потянуть столь культовый образ.

Да и глава Bethesda Тодд Говард, когда услышал про Бейкера, только глаза закатил: «Нет, этого парня в моей игре не будет». В общем, обе стороны как-то не горели желанием работать друг с другом.

Однако режиссёр озвучки Том Киган всё-таки уговорил Троя хотя бы попробоваться на роль. А конкуренция там была нешуточная — больше тысячи человек хотели сыграть Инди.

Главное было не просто скопировать голос, а сделать так, чтобы люди поверили — это настоящий Индиана Джонс, — рассказывает актёр.

Ну а сам переломный момент наступил во время zoom-встречи с командой MachineGames, Томом Киганом и Тоддом Говардом. После их рассказа о сюжете сомнения Бейкера сменились настоящим восторгом: «Из 'надеюсь, меня возьмут' всё переросло в 'как же я хочу эту роль'».

А ведь Бейкер не новичок в игровой индустрии — за последние десять лет он озвучил кучу известных персонажей. Тут вам и Сэм Дрейк из Uncharted 4, и Букер ДеВитт из BioShock Infinite, и даже Джокер из Batman: Arkham Origins. Но роль знаменитого археолога в самой большой игре серии — это, конечно, совсем другой уровень ответственности.