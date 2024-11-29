Трой Бейкер чуть не отказался от главной роли в Indiana Jones and the Great Circle

Порой самые интересные истории начинаются с отказа. Вот и Трой Бейкер, известный по роли Джоэла в The Last of Us, поначалу наотрез отказался от роли Индианы Джонса в игре Indiana Jones and the Great Circle. А всё потому, что попросту испугался не потянуть столь культовый образ.
Да и глава Bethesda Тодд Говард, когда услышал про Бейкера, только глаза закатил: «Нет, этого парня в моей игре не будет». В общем, обе стороны как-то не горели желанием работать друг с другом.
Однако режиссёр озвучки Том Киган всё-таки уговорил Троя хотя бы попробоваться на роль. А конкуренция там была нешуточная — больше тысячи человек хотели сыграть Инди.
Главное было не просто скопировать голос, а сделать так, чтобы люди поверили — это настоящий Индиана Джонс, — рассказывает актёр.
Ну а сам переломный момент наступил во время zoom-встречи с командой MachineGames, Томом Киганом и Тоддом Говардом. После их рассказа о сюжете сомнения Бейкера сменились настоящим восторгом: «Из 'надеюсь, меня возьмут' всё переросло в 'как же я хочу эту роль'».
А ведь Бейкер не новичок в игровой индустрии — за последние десять лет он озвучил кучу известных персонажей. Тут вам и Сэм Дрейк из Uncharted 4, и Букер ДеВитт из BioShock Infinite, и даже Джокер из Batman: Arkham Origins. Но роль знаменитого археолога в самой большой игре серии — это, конечно, совсем другой уровень ответственности.
Ну да, это ж не миллионы одинаковых, унылых планет чтобы тоддик этого хотел или 100 переиздание скайрима на тапок
Chalkeaters ещё не скатились? Во всяком случае, троллить они умеют
я бы вдул
arkham origins лучшая часть, а делали даже не отцы, на втором месте asylum, city вообще мусор галимый
Это Bethesda повезло заполучить Бейкера. Столько у него ролей отличных. Достаточно посмотреть в каких играх, мультфильмах он был задействован