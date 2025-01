Трой Бейкер получил награду New York Game Awards 2025 как "Лучший актер" за роль Индианы Джонса

Пусть Indiana Jones and the Great Circle и запоздала для The Game Awards, но не все мероприятия придерживаются таких жестких рамок. В ходе церемонии New York Game Awards приз за лучшую актерскую работу получил Трой Бейкер, исполнивший роль Индианы Джонса в игре разработанной шведской студией MachineGames.

Впрочем, неожиданностью это назвать нельзя. Бейкер проделал совершенно потрясающую работу по созданию аутентичного видеоигрового образа легендарного киногероя - настолько, что даже актеру Харрисону Форду понравилась проделанная им работа над персонажем.

Это была единственная реальная победа Xbox на New York Game Awards 2025, хотя несколько игр от сторонних разработчиков, вышедших на Xbox, все же взяли несколько призов. Как видите выше, Hellblade 2 от Xbox также участвовала в номинации «Лучшая актерская игра», но в итоге проиграла Indiana Jones.