Трой Бейкер получил награду New York Game Awards 2025 как "Лучший актер" за роль Индианы Джонса

Пусть Indiana Jones and the Great Circle и запоздала для The Game Awards, но не все мероприятия придерживаются таких жестких рамок. В ходе церемонии New York Game Awards приз за лучшую актерскую работу получил Трой Бейкер, исполнивший роль Индианы Джонса в игре разработанной шведской студией MachineGames.
Впрочем, неожиданностью это назвать нельзя. Бейкер проделал совершенно потрясающую работу по созданию аутентичного видеоигрового образа легендарного киногероя - настолько, что даже актеру Харрисону Форду понравилась проделанная им работа над персонажем.
Ниже представлен полный список номинантов данной премии, включая победителя:
- Абубакар Салим в роли Зау, Зубери и Гриота Эхо в Tales of Kenzera: Zau
- Джон Эрик Бентли в роли Баррета в Final Fantasy 7: Rebirth
- Ханна Телле в роли Макс Колфилд в Life is Strange: Double Exposure
- Мелина Юргенс в роли Сенуа в Senua's Saga: Hellblade 2
- Трой Бейкер в роли Индианы Джонса в Indiana Jones and the Great Circle - ПОБЕДИТЕЛЬ
- Умберли Гонсалес в роли Кей Весс в Star Wars Outlaws
Полный список победители церемонии New York Game Awards 2025:
- Лучшая игра года: Astro Bot;
- Лучшая инди-игра: UFO 50;
- Лучшая мобильная игра: Zenless Zone Zero;
- Лучшая AR/VR-игра: Batman: Arkham Shadow;
- Лучшая детская игра: Astro Bot;
- Лучший сценарий: Metaphor: ReFantazio;
- Лучший мир: Elden Ring: Shadow of the Erdtree;
- Лучшая музыка в игре: Astro Bot;
- Лучший ремейк: Silent Hill 2;
- Лучшая скрытая жемчужина: Mouthwashing;
- Лучшее DLC: Elden Ring Shadow of the Erdtree;
- Лучшая актерская игра: Трой Бейкер (Troy Baker) за роль Индианы Джонса;
- Награда "Легенда" имени Эндрю Юна: Сэм Лейк.
Это была единственная реальная победа Xbox на New York Game Awards 2025, хотя несколько игр от сторонних разработчиков, вышедших на Xbox, все же взяли несколько призов. Как видите выше, Hellblade 2 от Xbox также участвовала в номинации «Лучшая актерская игра», но в итоге проиграла Indiana Jones.
Надо отдать должное и аниматорам, и художникам. Охреневшее местами лицо Индианы доставляет не хуже, чем в кино
Заслуженно
Мне до сих пор тяжело поверить, что это тот же чел, что сыграл Джоела
на то он и актёр, а не просто говорильщик в микрофон.
Я щас глянул его вики, его роль в играх огромна, что даже не верится что это был он когда играл в эти игры
Интересно, а будет ли продолжение такой легендарной игры🤔 // New Show