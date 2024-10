Трой Бейкер удивил MachineGames тем, как сыграл роль Индианы Джонса

Трой Бейкер известен тем, что озвучивал многих культовых персонажей видеоигр, таких как Джоэл из The Last of Us, Хиггс из Death Stranding и Букер из BioShock Infinite. Теперь к резюме актера добавится культовый Индиана Джонс.

Помимо тестирования Indiana Jones and the Great Circle в Сан-Франциско, порталу NerdBunker удалось пообщаться с Йенсом Андерссоном, дизайн-директором игры, который рассказал, какое впечатление произвела на MachineGames актерская игра Бейкера в роли легендарного археолога.

Кроме того, он рассказал о забавном закулисном моменте, когда исполнительный продюсер и сооснователем студии MachineGames Джерком Густафссоном перепутал голоса Бейкера и Харрисона Форда.

«Нам нужен был лучший актер на эту роль. Так что мы изучили множество кандидатов, а потом произошел забавный случай с Троем Бейкером. Мы получили несколько записей его проб, и, пока мы слушали, наш креативный директор сказал, что ему не хочется снова слушать тестовый материал, а хочется услышать самого актера. Но он уже слушал Троя! И он был очень удивлен. Так что он был правильным выбором с самого начала, и он невероятен. Он профессионал своего дела не только в озвучке, но и в захвате движения, в актерской игре, что позволило передать характер Инди. Для нас было большой удачей заполучить его в проект!» .

Indiana Jones and the Great Circle выйдет 9 декабря для Xbox Series X|S, PC и Game Pass. Позже игра выйдет и для PlayStation 5, а точнее, весной 2025 года.