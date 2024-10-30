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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.6 239 оценок

Трой Бейкер удивил MachineGames тем, как сыграл роль Индианы Джонса

Gruz_
Новости

Трой Бейкер известен тем, что озвучивал многих культовых персонажей видеоигр, таких как Джоэл из The Last of Us, Хиггс из Death Stranding и Букер из BioShock Infinite. Теперь к резюме актера добавится культовый Индиана Джонс.

Помимо тестирования Indiana Jones and the Great Circle в Сан-Франциско, порталу NerdBunker удалось пообщаться с Йенсом Андерссоном, дизайн-директором игры, который рассказал, какое впечатление произвела на MachineGames актерская игра Бейкера в роли легендарного археолога.

Кроме того, он рассказал о забавном закулисном моменте, когда исполнительный продюсер и сооснователем студии MachineGames Джерком Густафссоном перепутал голоса Бейкера и Харрисона Форда.

«Нам нужен был лучший актер на эту роль. Так что мы изучили множество кандидатов, а потом произошел забавный случай с Троем Бейкером. Мы получили несколько записей его проб, и, пока мы слушали, наш креативный директор сказал, что ему не хочется снова слушать тестовый материал, а хочется услышать самого актера. Но он уже слушал Троя! И он был очень удивлен. Так что он был правильным выбором с самого начала, и он невероятен. Он профессионал своего дела не только в озвучке, но и в захвате движения, в актерской игре, что позволило передать характер Инди. Для нас было большой удачей заполучить его в проект!» .

Indiana Jones and the Great Circle выйдет 9 декабря для Xbox Series X|S, PC и Game Pass. Позже игра выйдет и для PlayStation 5, а точнее, весной 2025 года.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
User_200

На фиг или на кой хрен всю информацию об игре мы слышим от блогеров и других тел. Залейте полноценный геймплей на 1 час, люди сами оценят продукт. Какое впечатление люди получат с рассказов.

3
askazanov

Так сейчас такое в тренде! Они там думают, что такое модно, и народ лучше хавает. - я честно, этого тоже не пойму, ведь реально закиньте геймплея немного, и всё! Видать может с игрой не всё гладко просто....хз .

2
Темный-Властелин askazanov

тааа нее, это журналюги деньги гребут, из одного интервью могут 10 новостей запилить

3
askazanov Темный-Властелин

Тут тоже своя правда)

1
Ang Dark Темный-Властелин

Советую не смотреть разборы трейлеров (трейлер идет 30 секунд), а РОЛИК может быть до 30 минут и там такие теории заговора, что дубу дать можно(особенно маразматики уровня пазл и тд)...

0
ZackSnyder

лучший актер озвучки.

1
SubaruBrzDream

в Death Stranding он тоже шикарно сыграл!

0