В Bethesda считают запуск Indiana Jones and the Great Circle коммерчески успешным

Внутри Bethesda новую игру Indiana Jones and the Great Circle считают коммерчески успешной. Информация об этом была замечена в LinkedIn-профиле Симеона Чирикова, старшего директора по бизнес-развитию международных студий компании.
Топ-менеджер указал, что получил повышение по службе именно на фоне коммерческого успеха проекта, а также после удачного согласования ряда других тайтлов. Из такой формулировки следует, что приключенческий экшен оправдал или даже превзошел внутренние финансовые ожидания издателя.
При этом в профиле менеджера отсутствуют какие-либо конкретные цифры: нет данных ни о тиражах, ни о выручке, ни о количестве активных игроков. Поскольку официальных заявлений от Bethesda или Microsoft до сих пор не поступало, реальные масштабы успеха игры все еще остаются неизвестными.
Производством проекта руководил Тодд Говард в качестве исполнительного продюсера, а непосредственной разработкой занималась шведская команда MachineGames. Релиз игры состоялся в декабре 2024 года на PC и Xbox Series X/S, весной 2025-го её портировали на PlayStation 5, а позже выпустили и на Nintendo.
События Indiana Jones and the Great Circle разворачиваются в 1937 году, аккуратно вписываясь в промежуток между культовыми лентами «В поисках утраченного ковчега» и «Последний крестовый поход». Очередная экспедиция знаменитого археолога снискала высокие оценки как от прессы, так и от геймеров, которые хвалили проект за бережное воссоздание атмосферы фильмов Стивена Спилберга, оригинальные головоломки и проработанный сюжет.
Да, вот только он на пк и xbox провалился, не выдержали отличной сюжетной игры, успешен стал только на PlayStation
Одна из лучших игр 24го, проект высочайшего качества, очень жаль, что майки даже не удосужились нормальную рекламную компанию для неё сделать
нудятина
Увольнения покажут.