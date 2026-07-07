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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
8.1 1 894 оценки

В Bethesda считают запуск Indiana Jones and the Great Circle коммерчески успешным

Gruz_ Gruz_

Внутри Bethesda новую игру Indiana Jones and the Great Circle считают коммерчески успешной. Информация об этом была замечена в LinkedIn-профиле Симеона Чирикова, старшего директора по бизнес-развитию международных студий компании.

Топ-менеджер указал, что получил повышение по службе именно на фоне коммерческого успеха проекта, а также после удачного согласования ряда других тайтлов. Из такой формулировки следует, что приключенческий экшен оправдал или даже превзошел внутренние финансовые ожидания издателя.

При этом в профиле менеджера отсутствуют какие-либо конкретные цифры: нет данных ни о тиражах, ни о выручке, ни о количестве активных игроков. Поскольку официальных заявлений от Bethesda или Microsoft до сих пор не поступало, реальные масштабы успеха игры все еще остаются неизвестными.

Производством проекта руководил Тодд Говард в качестве исполнительного продюсера, а непосредственной разработкой занималась шведская команда MachineGames. Релиз игры состоялся в декабре 2024 года на PC и Xbox Series X/S, весной 2025-го её портировали на PlayStation 5, а позже выпустили и на Nintendo.

События Indiana Jones and the Great Circle разворачиваются в 1937 году, аккуратно вписываясь в промежуток между культовыми лентами «В поисках утраченного ковчега» и «Последний крестовый поход». Очередная экспедиция знаменитого археолога снискала высокие оценки как от прессы, так и от геймеров, которые хвалили проект за бережное воссоздание атмосферы фильмов Стивена Спилберга, оригинальные головоломки и проработанный сюжет.

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Комментарии:  6
Ваш комментарий
CRAZY rock GAME

Да, вот только он на пк и xbox провалился, не выдержали отличной сюжетной игры, успешен стал только на PlayStation

6
vvvjust

Одна из лучших игр 24го, проект высочайшего качества, очень жаль, что майки даже не удосужились нормальную рекламную компанию для неё сделать

2
Jevgenij D

нудятина

ZAUSA

Увольнения покажут.