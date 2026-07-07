В Bethesda считают запуск Indiana Jones and the Great Circle коммерчески успешным

Внутри Bethesda новую игру Indiana Jones and the Great Circle считают коммерчески успешной. Информация об этом была замечена в LinkedIn-профиле Симеона Чирикова, старшего директора по бизнес-развитию международных студий компании.

Топ-менеджер указал, что получил повышение по службе именно на фоне коммерческого успеха проекта, а также после удачного согласования ряда других тайтлов. Из такой формулировки следует, что приключенческий экшен оправдал или даже превзошел внутренние финансовые ожидания издателя.

При этом в профиле менеджера отсутствуют какие-либо конкретные цифры: нет данных ни о тиражах, ни о выручке, ни о количестве активных игроков. Поскольку официальных заявлений от Bethesda или Microsoft до сих пор не поступало, реальные масштабы успеха игры все еще остаются неизвестными.

Производством проекта руководил Тодд Говард в качестве исполнительного продюсера, а непосредственной разработкой занималась шведская команда MachineGames. Релиз игры состоялся в декабре 2024 года на PC и Xbox Series X/S, весной 2025-го её портировали на PlayStation 5, а позже выпустили и на Nintendo.

События Indiana Jones and the Great Circle разворачиваются в 1937 году, аккуратно вписываясь в промежуток между культовыми лентами «В поисках утраченного ковчега» и «Последний крестовый поход». Очередная экспедиция знаменитого археолога снискала высокие оценки как от прессы, так и от геймеров, которые хвалили проект за бережное воссоздание атмосферы фильмов Стивена Спилберга, оригинальные головоломки и проработанный сюжет.