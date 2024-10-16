Инсайдер Том Хендерсон узнал, что в этом месяце выйдут превью Indiana Jones and the Great Circle. Microsoft и Bethesda организуют несколько медиа-мероприятий на этой неделе для создателей контента и СМИ по всему миру.

Один создатель контента не очень тонко намекнул, что он едет на такое мероприятие, чтобы сыграть в Indiana Jones and the Great Circle на одном из мероприятий в социальных сетях. «Надеюсь, научусь владеть хлыстом и надену крутую кожаную куртку», — сказал он, когда его спросили, что он делает в Сан-Франциско.

Indiana Jones and the Great Circle выйдет 9 декабря 2024 г. на Xbox Series S|X и ПК. Игра также выйдет для PlayStation 5 в начале 2025 г.