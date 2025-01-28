В февральском обновлении Indiana Jones and the Great Circle появится DLSS 4 Multi Frame Generation и RTX Hair

Indiana Jones and the Great Circle была сразу же включена компанией NVIDIA в список игр, которые будут обновлены с помощью новых функций, представленных в графических картах серии GeForce RTX 50, выпуск которых запланирован через два дня. Это было вполне логично, учитывая текущую поддержку NVIDIA DLSS Super Resolution, генерации кадров, Reflex и трассировки лучей.
MachineGames предоставили подробности «Индиана Джонс и Великий Круг» с новыми функциями (а также некоторые исправления ошибок) в обновлении, которое выйдет в феврале.
Обновление 3 выйдет в феврале и будет включать поддержку графических процессоров NVIDIA Blackwell последнего поколения, новые графические функции и параметры, а также исправления ошибок на основе ваших отзывов. (В частности, будут устранены проблемы, из-за которых некоторые игроки не могли пройти игру на 100% и карабкаться по лианам или протискиваться сквозь стены в Сукхотае.)
Хотя MachineGames не упомянула конкретные функции, это должны быть NVIDIA DLSS 4 Multi Frame Generation и совершенно новая RTX Hair. Первая, разумеется, обеспечит дополнительный прирост производительности и без того хорошо оптимизированной игры, а вторая является частью нового комплекта RTX.
В новых видеокартах NVIDIA представлена технология Linear-Swept Spheres (LSS) — примитив с ускорением на графическом процессоре, который уменьшает количество геометрии, необходимой для рендеринга прядей волос. LSS использует сферы вместо треугольников для более точного соответствия формам волос. По словам NVIDIA, LSS позволяет рендерить волосы с трассировкой лучей с более высокой производительностью и меньшим потреблением памяти.
RTX Hair — это одна из составляющих того, что NVIDIA называет «SDK для рендеринга персонажей RTX», который будет доступен позднее в этом месяце. Хотя RTX Hair дебютирует в феврале в игре «Индиана Джонс и Великий Круг», пока нет новостей о том, что в какой-либо игре будет реализована вторая составляющая — RTX Skin. Однако RTX Skin будет доступна в составе RTX Remix.
Напомним, что для «Индианы Джонса и Великого Круга» запланировано как минимум одно дополнение — сюжетное DLC под названием «Орден гигантов». Более того, оно выйдет на PlayStation 5 этой весной.
Блин, разница между картинками минимальная, лучше бы делом (dlc) занялись.
Игра не требует длц, законченная история.
драсьте, даже название известно The Order of Giants
Пробовал форсировать длсс4 в игру и работает корявенько, надеюсь официальная реализация будет нормальной
Когда уже русскую озвучку завезут
Лучше бы оптимизацию завезли.
Вы про поддержку видеокарт без path tracing или чтобы потребление видеопамяти оптимизировали (от 8Гб и выше)? Навряд ли.
У меня был странный баг с генерацией кадров: она отключалась после каждой катсцены, загрузки последнего чекпоинта или порой просто на ровном месте.. Нереально бесило включать и выключать генерацию чтобы она заработала пока проходил игру.
Эх, я уже прошел игру.... Ну да ладно.
ага, знаю я этот обоссанный hairworks, через пару лет решишь переиграть и работать он уже не будет и с ним игра будет стабильно вылетать, привет, ведьмак 3. Туда же старый PhysX, поддержка собственных технологий у нвидии дерьмо полнейшее.
За что минусы? Такое с Ведьмаком реально было
где патч для GTX ?подонки.. .хорошо что продажи провалились
Готовься в очередной раз кричать
Купи современную видеокарту. Да даже старая видеокарта 2060 которой уже 7 лет потянет.
Ребят игра-то кал на 3 из 10. ИИ врагов тупейшее из стелсов начала нулевых. Может как дань фильмам и атмосфере игра хорошая, но геймплей на дне колодца.
Ну стел так себе да. Чисто покекать. А ислледование грабниц и тд прикольное.
Замечательно! Жду всех плюханов и мчусь зачищать сей шедевр во второй раз 😊
(челики на GTX сейчас по старой доброй традиции порвутся)
дропы фпс они починили бы ,карта не догружается ,приходится играть в нативе локом 50 фпс в 4 к
Это зависит от процессора
проц 11700 ,дело не в проце ,в 2 к там стабильно ,именно в 4 к эти дропы и не догруз карты с длсс ,длсс если отключить фпс меньше но карта работает 100 проц
Потому что ты процессор разгрузил, потому и загрузка карты на 99%)))) DLSS давит в первую очередь на процессор
короче форумах пишут ,что надо в панель управление отключить режим низкой задержки ,потом как нибудь проверю