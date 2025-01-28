В февральском обновлении Indiana Jones and the Great Circle появится DLSS 4 Multi Frame Generation и RTX Hair

Indiana Jones and the Great Circle была сразу же включена компанией NVIDIA в список игр, которые будут обновлены с помощью новых функций, представленных в графических картах серии GeForce RTX 50, выпуск которых запланирован через два дня. Это было вполне логично, учитывая текущую поддержку NVIDIA DLSS Super Resolution, генерации кадров, Reflex и трассировки лучей.

MachineGames предоставили подробности «Индиана Джонс и Великий Круг» с новыми функциями (а также некоторые исправления ошибок) в обновлении, которое выйдет в феврале.

Обновление 3 выйдет в феврале и будет включать поддержку графических процессоров NVIDIA Blackwell последнего поколения, новые графические функции и параметры, а также исправления ошибок на основе ваших отзывов. (В частности, будут устранены проблемы, из-за которых некоторые игроки не могли пройти игру на 100% и карабкаться по лианам или протискиваться сквозь стены в Сукхотае.)

Хотя MachineGames не упомянула конкретные функции, это должны быть NVIDIA DLSS 4 Multi Frame Generation и совершенно новая RTX Hair. Первая, разумеется, обеспечит дополнительный прирост производительности и без того хорошо оптимизированной игры, а вторая является частью нового комплекта RTX.

В новых видеокартах NVIDIA представлена технология Linear-Swept Spheres (LSS) — примитив с ускорением на графическом процессоре, который уменьшает количество геометрии, необходимой для рендеринга прядей волос. LSS использует сферы вместо треугольников для более точного соответствия формам волос. По словам NVIDIA, LSS позволяет рендерить волосы с трассировкой лучей с более высокой производительностью и меньшим потреблением памяти.

RTX Hair — это одна из составляющих того, что NVIDIA называет «SDK для рендеринга персонажей RTX», который будет доступен позднее в этом месяце. Хотя RTX Hair дебютирует в феврале в игре «Индиана Джонс и Великий Круг», пока нет новостей о том, что в какой-либо игре будет реализована вторая составляющая — RTX Skin. Однако RTX Skin будет доступна в составе RTX Remix.

Напомним, что для «Индианы Джонса и Великого Круга» запланировано как минимум одно дополнение — сюжетное DLC под названием «Орден гигантов». Более того, оно выйдет на PlayStation 5 этой весной.