В ходе работы над The Great Circle разработчики из Machine Games часами смотрели фильмы о Индиане Джонсе

Йерк Густафссон, режиссер игры Indiana Jones and the Great Circle, и Джон Дженнингс, менеджер по производству в Machine Games Studios, рассказали, что в процессе разработки игры они устроили для себя своеобразный марафон по просмотру фильмов о Индиане Джонсе, причем основное внимание уделили фильмам "Индиана Джонс и Последний крестовый поход", а также "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега".

В то же время команда разработчиков черпала информацию о знаменитом персонаже непосредственно у сценаристов и режиссеров, участвовавших в экранизации приключений легендарного археолога, и даже получила доступ к архивам Lucasfilm. Как результат, играя в The Great Circle, фанаты смогут проникнуться атмосферой вышеупомянутых фильмов.

Мы провели бесчисленное количество часов, пересматривая фильмы - особенно два, наиболее близких к игре, а именно "В поисках утраченного ковчега" и "Последний крестовый поход". [...] Очень здорово, что мы объединились с сценаристами и режиссерами из Lucasfilm, которые создавали бренд Индианы Джонса на протяжении десятилетий.

В ходе обсуждения также прозвучали комплименты в адрес Троя Бейкера (известного, в частности, по роли Джоэла в The Last of Us) - актера, который не просто озвучивает Индиану. Как отметил Дженнингс, при разработке студия использовала технологию захвата движения.

Основное внимание уделялось полной записи: тело, лицо и голос были сняты одновременно. У него полностью отработаны движения актера. Ему очень хорошо удается подражать Инди, особенно герою из первых фильмов. Это у него получается просто идеально.

Помимо Бейкера, разработчики рассказали и о самом Индиане Джонсе, за которого мы будем играть. Студия Machine Games уточнила, что он будет совершенно иным персонажем, нежели главные герои серии шутеров Wolfenstein, одной из франшиз, принадлежащих этой компании.

Он решает проблемы в первую очередь с помощью ума и полагается на свой интеллект, нежели на запредельные методы ведения боя, которые мы видели в играх Wolfenstein. "Когда вы будете играть за Индиану Джонса или просто устраивать классические кулачные бои, вы получите больше преимуществ и получите увлекательный и сложный опыт", - сказал режиссер.

Релиз Indiana Jones and the Great Circle намечен на 2024 год. Игра выйдет на ПК, Xbox Series X/S а также в сервисе Game Pass в день релиза.