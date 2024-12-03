В игре Indiana Jones and the Great Circle присутствуют намеренно хаотичные столкновения в ближнем бою

Хотя MachineGames и снискала себе славу благодаря своим шутерам от первого лица, её новый проект обещает стать заметным исключением из привычного ряда. Студия не раз подчёркивала, что грядущая «Indiana Jones and the Great Circle» — это не просто шутер от первого лица, как, например, «Wolfenstein». Несмотря на то, что это игра от первого лица, она будет изобиловать головоломками, приключениями, исследованием мира и элементами скрытности.

В контексте боевых действий, хотя вы, безусловно, можете использовать огнестрельное оружие, игра в основном посвящена ближним боям. По словам Йенса Андерссона, директора по дизайну, бои в игре «намеренно хаотичны» на протяжении всего игрового процесса.

В недавнем интервью, данном порталу Game Rant, Андерссон, отвечая на вопрос о боевых сценах в игре, посвящённой приключениям Индианы Джонса, отметил, что «Инди никогда не полагается на оружие как на первое или даже второе средство. Мы стремились передать это ощущение игроку. Он боец, но не обучен, поэтому рукопашный бой в этой игре намеренно хаотичен. Вам необходимо находить и использовать всё, что есть под рукой».

Помимо вашего изначального арсенала, включающего, разумеется, прославленный кнут Индианы, вам будет доступно множество иных предметов для ближнего боя. Вы сможете проявить изобретательность и создавать оружие из разнообразных объектов, встречающихся на уровнях. Некоторые из них будут вполне обыденными, например, молотки или трубы, в то время как другие будут иметь более юмористический характер, такие как гигантские мухобойки или банджо.

«Мы также стремились привнести в игру элемент комичности, ведь это же Индиана Джонс!» - отметил Андерссон. «Мы наполнили мир забавными и необычными предметами, которые можно использовать как в бою, так и для маскировки. Хотя лопата или молоток могут быть наиболее эффективными в таких ситуациях, трудно устоять перед искушением взять в руки банджо или даже мухобойку и испытать их на ближайшем противнике».

Indiana Jones and the Great Circle выйдет 9 декабря на Xbox Series X/S и ПК, а весной следующего года - на PS5.