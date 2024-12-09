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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.7 474 оценки

В игре Indiana Jones and the Great Circle трассировка значительно снижает производительность даже на RTX 4090

Serious Ash
Новости

Indiana Jones and the Great Circle выглядит потрясающе с трассировкой пути, но даже самые мощные графические процессоры на рынке в настоящее время не могут запустить игру в разрешении 4K и на максимальных настройках выше 30 кадров в секунду.

Однако некоторые компромиссы в плане настроек и разрешения определенно выглядят оправданными, поскольку трассировка делает игру, разработанную MachineGames, просто потрясающей, как подчеркивается в сравнительном видео, опубликованном Tyrian на YouTube. Видео также наглядно показывает, как RTX 4080 испытывает трудности с достижением 60 FPS во время вступительной последовательности при разрешении 4K и с NVIDIA DLSS при настройке Balanced.

Подобно другим играм, поддерживающим трассировку пути, таким как Cyberpunk 2077 и Alan Wake 2, Indiana Jones and The Great Circle ясно дает понять, что пройдет некоторое время, прежде чем станет возможным запускать игры с полной трассировкой пути в высоких нативных разрешениях, поскольку даже RTX 4090 не может преодолеть отметку в 30 FPS при нативном разрешении 4K и максимальных настройках, как показано в тесте, представленном Mostly Positive Reviews. Самый мощный графический процессор на рынке также испытывает трудности при нативном разрешении 1440p, едва достигая диапазона 50 FPS в самом требовательном из двух сценариев тестирования.

-9
40
Комментарии: 40
Ваш комментарий
kotasha

Полноценное RT любую карту на колени ставит.

12
JustA_NiceGuy

Но до кого-то эта инфа так и не доходит...

6
Vlad_99

Включил трассировку и сразу минус 100фпс.

8
JustA_NiceGuy

Это Path Trancing, а не Ray Tracing.

3
AjarVryn

Норм чё))

7
VenomTRat

на 4080 длсс баланс + фг держат 60 в самых сложных сценах, 4090 70-90 держит там же, так что играбельно)

-4
ZAUSA

За 150 000 покупал всего 1,5 года назад. Тогда думал, что дорого...

2
AjarVryn ZAUSA

Я 3050 на 8 гиг покупал в бум майнинга за 45 тыр,а сейчас она копейки стоит ниже двадцатки)Так что норм урвал.

1
Unicorling

А в какой игре не снижает, как по мне все эти лучи подходят для роликов на движке и демо сцен, просто поиграть в игру это лишнее пока

7
Челодой моловек 94

Где наш хомяк, оправдывающий лучи?)

6
AjarVryn

Когда купил 5090 за миллион и через год она устарела)

6
VenomTRat

купил 4080 за 120, 2-й год все на ультрах летает, и еще годик точно протянет)

-5
AjarVryn VenomTRat

Купил 4070 за 60,тоже пока не жалуюсь)И эту игру без патча тянет на ура в 3440 на 1440 разрешении.Графон нравится.

1
VenomTRat AjarVryn

вот и отлично)

2
SERGEY-SP

Счастливого пути этой трасировке пути!И без неё обойдёмся!

5
MunchkiN 616

верую что еще можно апнуть освещение класическое, сделать вместо теней и источков света типа цветные лайтмапы, цветные тени чтобы у прозрачных матералов, и кустику считать. несколько подходов по вычеслению оклюзии теней маршировкой луча для точечных источников света. многоподходный алгоритм типа RSM+PCSM и типа ао для размытия по гаусу. для голомбального освещения и отражений нужны микро зонды реального времени по типу вокселей, для обработаки освещения и отражений из невидымых областей, всенаправленный рендер для уточняющей глобальной элюминации. анализ иерархии зондов типа для того чтоб если зонд оказался в стене и не может коректо отрендерить на себя мир он будут рендерить по своему буферу глубины для геометрии двух сторон по умалчанию на небольших областей вокруг него и более главные зонды которые будут всенаправленно рендерить с бесконечной дальностью и со всемк 3д облаками и эффектами. потом все это будет расклеватся в сколзящем воксельном простраве как нибудь и будут достигнут около двойные отражения. те сналачало отражения в эеранном простраве зондов затем отражения тестуры зондов в реальном времени. а не посредсвено для дифузного переотражения света и материалов с шероховатостью типа несколько итераций размый по гаусу или каккой ковасё. вот это реально будет кайф. только думаю нужна будет очень мощные видюхи чтобы затащить это. с полной трасировкой пути быстрее будет.

0
Kenn1y

На превью к ролику создаётся впечатление, что отключили тени.

3
Tiger Goose

В игре есть возможность отключить трассировку?

2
Vlad_99

Есть.

3
AjarVryn

Если нвидиа пошла по пути производителей айфонов,где они в год выхода стоят баснословных денег и очень быстро устаревают теряя поддержку многих программ,покупай следующий а старый сливай за копейки на авито,то это очень плохо.Но скорей всего это просто сырая игра,ждите и всё допилят.

2
пекабир

какие же позорные тени, хоспаде. в тенях томб райдера и то лучше джунгли выглядели

а ей на секундочку 6 годиков стукнуло в сентябре

2
kotasha

Да игра выглядит как с 2014 года, движок старый, они не парились с оптимизацией решили не тратить деньги на устаревшее железо, вот и продажи на дне.

0
пекабир kotasha

да и нахрена? лучи присрали и готово. морды только +/- нормальные, уровня вольфенштайн ню ордер

0
пекабир

какие-то черные пиксели вперемешку с мылом. найс

1
erkins007

Зато без нее там 3080ти показывает 120 кадров в 4к.

1
AjarVryn

Мне больше всего жалко владельцев простых 4060,какой ублюдок додумался туда 8 гигов пихнуть в современную карту.

0
Чизбургер

Не знал, что трассировка снижает производительность, но благодаря этому блогу буду теперь знать.

0
PREDATOR7706

Тоже думал что трассировка только повышает производительность странно !!!

3
AjarVryn PREDATOR7706

Когда такое было?Я ещё когда первую RTX 2060 покупал в год её выхода,в Киберпанке без лучей играбельно,с лучами слайдшоу.

0
Чизбургер PREDATOR7706

да уж, чудеса, однако

0
PREDATOR7706 Чизбургер

да не говори чудеса однако новый год на носу

2
Dark1994

Без трассировки пути, даже когда все на ультрах графон так себе откровенно говоря, тени все равно мыльные и видно как они на расстоянии четче становятся.

0
Unicorling

Прямо как в вуконге, там тени чёткие в 2 сантиметрах от персонажа, ещё и мигают под травой

1
Yoshemitsu

Ну так 5090 на горизонте, нет?

А так еще один повод покукарекать что PRO кинцольки за 700$ - гувно! Вот у нас элитной рассы ПК господ и лучи и пути и видеокарты за 2000$

0
Пользователь ВКонтакте

Трассировка теней. работает по пиксельно.
4к это 8.3 млн пикселей. FullHD 2 млн. пикселей.

Так же здесь, для листвы на деревьях использовали прокси меш,
Поэтому тени, много где, не правильные. // Александр Дельтазавр

0
MunchkiN 616

ваще неплохой графончик если карта мощная можно кайфануть поиграть. жалко только что туман не очень выразительный не воксельно волиметрический и под водой тумана с 3д тенями нет. типа вода мутная зеленая должна немного рассивать вать свет и это по идее должно быть видно. тогда бы я орнул пожалуй тоу. ну и каустих и солнечных зачиков ских жалка пока нет в играх.

0
Пользователь ВКонтакте

Настройки Path Tracing какой-то скам.

Path Tracing это поиск пути света с учётом отражений от стен.
Но в игре картинка особо не меняется. // Александр Дельтазавр

0
OPen man

когда там уже хуанг надрисирует свои пути. чтоб эти пути не сжирали большую часть производительности..

0
worys

ДА ЛАДНО, не может быть, серьёзно ? не шутите, наверное это какая то ошибка, должно же было повысить, а на 4090 вообще 10 кратно.

З,Ы Честно говоря незнаем зачем они полную трассировку завезли, ну видимо для тех кому делать не хрен, в игре и так по умолчанию используется аппаратная трассировка и освещение в игре весьма не плохое. Один фиг в игре нет динамической смены суток и можно бы было вообще за печёнку сделать.

-1
MunchkiN 616

обекты то движутся. а с запеченым светом это нельзя сделать. точнее можно но там будет видна разница в освещении. только если возможно запечь 3д тени как бы оч много памяти чтобы требовало. для будущей 5090 как раз 32гб а динамичные оьекты через марширование луча чтоб делало. ему не нужен ртх. работало бы и со старыми видюхами только памяти было бы много а качева запечения ультра низкое. все в таких размытых кубах чтоб было. радеон vii думаю нормально бы справился и титаны еще старые и 1080ти

0