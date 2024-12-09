В игре Indiana Jones and the Great Circle трассировка значительно снижает производительность даже на RTX 4090

Indiana Jones and the Great Circle выглядит потрясающе с трассировкой пути, но даже самые мощные графические процессоры на рынке в настоящее время не могут запустить игру в разрешении 4K и на максимальных настройках выше 30 кадров в секунду.
Однако некоторые компромиссы в плане настроек и разрешения определенно выглядят оправданными, поскольку трассировка делает игру, разработанную MachineGames, просто потрясающей, как подчеркивается в сравнительном видео, опубликованном Tyrian на YouTube. Видео также наглядно показывает, как RTX 4080 испытывает трудности с достижением 60 FPS во время вступительной последовательности при разрешении 4K и с NVIDIA DLSS при настройке Balanced.
Подобно другим играм, поддерживающим трассировку пути, таким как Cyberpunk 2077 и Alan Wake 2, Indiana Jones and The Great Circle ясно дает понять, что пройдет некоторое время, прежде чем станет возможным запускать игры с полной трассировкой пути в высоких нативных разрешениях, поскольку даже RTX 4090 не может преодолеть отметку в 30 FPS при нативном разрешении 4K и максимальных настройках, как показано в тесте, представленном Mostly Positive Reviews. Самый мощный графический процессор на рынке также испытывает трудности при нативном разрешении 1440p, едва достигая диапазона 50 FPS в самом требовательном из двух сценариев тестирования.
Полноценное RT любую карту на колени ставит.
Но до кого-то эта инфа так и не доходит...
Включил трассировку и сразу минус 100фпс.
Это Path Trancing, а не Ray Tracing.
Норм чё))
на 4080 длсс баланс + фг держат 60 в самых сложных сценах, 4090 70-90 держит там же, так что играбельно)
За 150 000 покупал всего 1,5 года назад. Тогда думал, что дорого...
Я 3050 на 8 гиг покупал в бум майнинга за 45 тыр,а сейчас она копейки стоит ниже двадцатки)Так что норм урвал.
А в какой игре не снижает, как по мне все эти лучи подходят для роликов на движке и демо сцен, просто поиграть в игру это лишнее пока
Где наш хомяк, оправдывающий лучи?)
Когда купил 5090 за миллион и через год она устарела)
купил 4080 за 120, 2-й год все на ультрах летает, и еще годик точно протянет)
Купил 4070 за 60,тоже пока не жалуюсь)И эту игру без патча тянет на ура в 3440 на 1440 разрешении.Графон нравится.
вот и отлично)
Счастливого пути этой трасировке пути!И без неё обойдёмся!
верую что еще можно апнуть освещение класическое, сделать вместо теней и источков света типа цветные лайтмапы, цветные тени чтобы у прозрачных матералов, и кустику считать. несколько подходов по вычеслению оклюзии теней маршировкой луча для точечных источников света. многоподходный алгоритм типа RSM+PCSM и типа ао для размытия по гаусу. для голомбального освещения и отражений нужны микро зонды реального времени по типу вокселей, для обработаки освещения и отражений из невидымых областей, всенаправленный рендер для уточняющей глобальной элюминации. анализ иерархии зондов типа для того чтоб если зонд оказался в стене и не может коректо отрендерить на себя мир он будут рендерить по своему буферу глубины для геометрии двух сторон по умалчанию на небольших областей вокруг него и более главные зонды которые будут всенаправленно рендерить с бесконечной дальностью и со всемк 3д облаками и эффектами. потом все это будет расклеватся в сколзящем воксельном простраве как нибудь и будут достигнут около двойные отражения. те сналачало отражения в эеранном простраве зондов затем отражения тестуры зондов в реальном времени. а не посредсвено для дифузного переотражения света и материалов с шероховатостью типа несколько итераций размый по гаусу или каккой ковасё. вот это реально будет кайф. только думаю нужна будет очень мощные видюхи чтобы затащить это. с полной трасировкой пути быстрее будет.
На превью к ролику создаётся впечатление, что отключили тени.
В игре есть возможность отключить трассировку?
Есть.
Если нвидиа пошла по пути производителей айфонов,где они в год выхода стоят баснословных денег и очень быстро устаревают теряя поддержку многих программ,покупай следующий а старый сливай за копейки на авито,то это очень плохо.Но скорей всего это просто сырая игра,ждите и всё допилят.
какие же позорные тени, хоспаде. в тенях томб райдера и то лучше джунгли выглядели
а ей на секундочку 6 годиков стукнуло в сентябре
Да игра выглядит как с 2014 года, движок старый, они не парились с оптимизацией решили не тратить деньги на устаревшее железо, вот и продажи на дне.
да и нахрена? лучи присрали и готово. морды только +/- нормальные, уровня вольфенштайн ню ордер
какие-то черные пиксели вперемешку с мылом. найс
Зато без нее там 3080ти показывает 120 кадров в 4к.
Мне больше всего жалко владельцев простых 4060,какой ублюдок додумался туда 8 гигов пихнуть в современную карту.
Не знал, что трассировка снижает производительность, но благодаря этому блогу буду теперь знать.
Тоже думал что трассировка только повышает производительность странно !!!
Когда такое было?Я ещё когда первую RTX 2060 покупал в год её выхода,в Киберпанке без лучей играбельно,с лучами слайдшоу.
да уж, чудеса, однако
да не говори чудеса однако новый год на носу
Без трассировки пути, даже когда все на ультрах графон так себе откровенно говоря, тени все равно мыльные и видно как они на расстоянии четче становятся.
Прямо как в вуконге, там тени чёткие в 2 сантиметрах от персонажа, ещё и мигают под травой
Ну так 5090 на горизонте, нет?
А так еще один повод покукарекать что PRO кинцольки за 700$ - гувно! Вот у нас элитной рассы ПК господ и лучи и пути и видеокарты за 2000$
Трассировка теней. работает по пиксельно.
4к это 8.3 млн пикселей. FullHD 2 млн. пикселей.
Так же здесь, для листвы на деревьях использовали прокси меш,
Поэтому тени, много где, не правильные. // Александр Дельтазавр
ваще неплохой графончик если карта мощная можно кайфануть поиграть. жалко только что туман не очень выразительный не воксельно волиметрический и под водой тумана с 3д тенями нет. типа вода мутная зеленая должна немного рассивать вать свет и это по идее должно быть видно. тогда бы я орнул пожалуй тоу. ну и каустих и солнечных зачиков ских жалка пока нет в играх.
Настройки Path Tracing какой-то скам.
Path Tracing это поиск пути света с учётом отражений от стен.
Но в игре картинка особо не меняется. // Александр Дельтазавр
когда там уже хуанг надрисирует свои пути. чтоб эти пути не сжирали большую часть производительности..
ДА ЛАДНО, не может быть, серьёзно ? не шутите, наверное это какая то ошибка, должно же было повысить, а на 4090 вообще 10 кратно.
З,Ы Честно говоря незнаем зачем они полную трассировку завезли, ну видимо для тех кому делать не хрен, в игре и так по умолчанию используется аппаратная трассировка и освещение в игре весьма не плохое. Один фиг в игре нет динамической смены суток и можно бы было вообще за печёнку сделать.
обекты то движутся. а с запеченым светом это нельзя сделать. точнее можно но там будет видна разница в освещении. только если возможно запечь 3д тени как бы оч много памяти чтобы требовало. для будущей 5090 как раз 32гб а динамичные оьекты через марширование луча чтоб делало. ему не нужен ртх. работало бы и со старыми видюхами только памяти было бы много а качева запечения ультра низкое. все в таких размытых кубах чтоб было. радеон vii думаю нормально бы справился и титаны еще старые и 1080ти