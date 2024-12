В игре Indiana Jones and the Great Circle трассировка значительно снижает производительность даже на RTX 4090

Indiana Jones and the Great Circle выглядит потрясающе с трассировкой пути, но даже самые мощные графические процессоры на рынке в настоящее время не могут запустить игру в разрешении 4K и на максимальных настройках выше 30 кадров в секунду.

Однако некоторые компромиссы в плане настроек и разрешения определенно выглядят оправданными, поскольку трассировка делает игру, разработанную MachineGames, просто потрясающей, как подчеркивается в сравнительном видео, опубликованном Tyrian на YouTube. Видео также наглядно показывает, как RTX 4080 испытывает трудности с достижением 60 FPS во время вступительной последовательности при разрешении 4K и с NVIDIA DLSS при настройке Balanced.

Подобно другим играм, поддерживающим трассировку пути, таким как Cyberpunk 2077 и Alan Wake 2, Indiana Jones and The Great Circle ясно дает понять, что пройдет некоторое время, прежде чем станет возможным запускать игры с полной трассировкой пути в высоких нативных разрешениях, поскольку даже RTX 4090 не может преодолеть отметку в 30 FPS при нативном разрешении 4K и максимальных настройках, как показано в тесте, представленном Mostly Positive Reviews. Самый мощный графический процессор на рынке также испытывает трудности при нативном разрешении 1440p, едва достигая диапазона 50 FPS в самом требовательном из двух сценариев тестирования.