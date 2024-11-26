В Indiana Jones and the Great Circle будут отдельные варианты сложности для головоломок и сражений, но нет фоторежима

MachineGames неоднократно говорила о том, как Indiana Jones and the Great Circle попытается разнообразить свой игровой процесс несколькими способами, при этом головоломки, сражения и скрытность будут играть важную роль в приключенческом экшене. Между тем, что касается сложности, игроки смогут настроить различные аспекты игры отдельно друг от друга.

В недавнем интервью MinnMax директор по дизайну Йенс Андерссон рассказал, что Indiana Jones and the Great Circle будет иметь уровень сложности Приключение для головоломок и уровень сложности Экшен для боя и скрытности, и что эти два уровня будут отделены друг от друга. Так что если вы хотите получить опыт, который прост в бою, но подталкивает вас к головоломкам (или наоборот), игра позволит вам это сделать.

Между тем, во время интервью Андерссон также рассказал, что в игре нет фоторежима, что, вероятно, разочарует многих. Игроки смогут использовать камеру Инди в игре как часть его набора инструментов (правда, никаких селфи), но фактически фоторежима не будет.

MachineGames также подтвердила, что The Great Circle станет её самой большой и продолжительной игрой на сегодняшний день, и дала некоторые краткие сведения о том, что принесет её дополнение после запуска.

Indiana Jones and the Great Circle выйдет 9 декабря для Xbox Series X/S и ПК, а для PS5 — следующей весной.