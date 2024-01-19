В Indiana Jones and the Great Circle будут открытые локации и змеи

От рукопашного боя и полностью смоделированного кнута до кинематографических сцен и того факта, что это будет преимущественно игра от первого лица, - об игре Indiana Jones and the Great Circle разработчики MachineGames рассказали многое, хотя на некоторые вопросы еще предстоит найти ответы. Например, как будет устроена игра? Будет ли она линейной, как и следовало ожидать от кинематографического приключенческого экшена, или же в ней будет место для открытого исследования?
Как выяснилось, в игре будет и то, и другое. Согласно официальному обзору игры на ее странице в Steam, Indiana Jones and the Great Circle будет представлять собой смесь линейного, кинематографического геймплея и обширных, открытых локаций, которые игроки смогут свободно исследовать. И да, там тоже будут змеи. Всегда должны быть змеи.
В описании на русском говорится следующее:
Игра динамически сочетает эпизоды с линейным повествованием и свободным передвижением. Дайте волю своей любознательности и шагните в мир древних тайн, смертельных ловушек и замысловатых головоломок, где за каждым поворотом могут оказаться новые зацепки — или змеи. Ну почему именно змеи?
Но на английском, вместо "и свободным передвижением" мы можем увидеть "open-area maps".
Презентация Indiana Jones and the Great Circle на Developer_Direct также позволила взглянуть на множество локаций, которые археолог посетит в ходе своего путешествия: от Ватикана и снежных вершин Гималаев до пирамид Египта и затонувших храмов Сукотаи в Таиланде, так что игрокам явно предстоит исследовать множество различных мест.
Indiana Jones and the Great Circle выйдет в конце этого года на Xbox Series X/S и PC. Игра получит текстовый перевод на русский язык.
По сюжету надо будет задушить змею?:)
И в этой игре нам предстоит душить змеев )
10 руссов против ящеров из 10
Неужели. про ящеров не надоело вспоминать?
Не, ну теперь я точно уверен, что они за основу берут своего Риддика.
Открытые локации, ближний бой, переключение на третье лицо в активные моменты, игра по лицензии.
Круто, что они возвращаются к корням.
Да, если все же получится это будет - шикарно
Жаль от разработчиков doom не слышно, что разрабатывают ))
Вроде приквел дума
Индиана ненавидел змей, опасаясь их и боясь, поэтому и стал археологом а не серпинтологом.
я вот как-то всегда спокойно относился к змеям и этот страх Индианы меня очень смешил в детстве. Зато когда они с пацаненком ползли на четвереньках по норе, кишащей пауками, скорпионами и прочими тварями, меня аж в пот бросало от отвращения. Ненавижу и жутко боюсь пауков, до сих пор))
"Серпентолог" пишется.
Скорее будут открытые локации, а не прям открытый мир.
Любители душить змей вы сайтом ошиблись.