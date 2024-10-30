В Indiana Jones and the Great Circle линейная история, но она позволит вам вернуться в предыдущие области

Разработчик Indiana Jones and the Great Circle из MachineGames поделился новыми подробностями об истории игры и структуре мира. В интервью IGN креативный директор Йенс Андерссон сказал:

В некотором смысле это, очевидно, линейная, очень динамичная история, которая переносит вас по всему миру. Мы делаем эту игру немного иначе, чем предыдущие игры, над которыми мы работали, где вам разрешено возвращаться в предыдущие локации и продолжать играть оттуда. Это почти как прыжок назад во времени. Так что вы сможете пройти игру на 100 процентов за одно сохранение. Причина, по которой мы делаем это так, заключается в том, что у нас есть действительно широкие, большие области, такие как Гиза, но у нас также есть участки более линейных американских горок, и там есть много необязательного контента, много скрытых тайн и тому подобного.



Поэтому мы хотим, чтобы игроки, которые сосредоточены на истории, могли играть в нее, и если им действительно понравится область, они могут вернуться и просто закончить все, не переигрывая более линейные разделы. Это не вписывается в повествовательную историю, но с точки зрения игрового процесса вы можете это сделать.



Это скорее линейная история, если честно. Она действительно хорошо рассказана, хорошо сыграна нашим замечательным актерским составом с надлежащим завершением. А затем вы можете продолжать и открывать для себя все, что может предложить мир.

В другом месте интервью Андерссон также говорил о предоставлении игрокам возможности настраивать боевую систему и сложность головоломок по отдельности. Понятно, что вариантов боя больше (легкий, средний, сложный и очень сложный), а вот головоломок всего две версии.

Indiana Jones and the Great Circle выйдет 9 декабря для ПК и Xbox Series S|X, а весной 2025 года для PlayStation 5.