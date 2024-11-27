В Indiana Jones and the Great Circle не будет стелс-эпизодов с мгновенными провалами

В Indiana Jones and the Great Circle не будет провала миссии, если вас заметят во время скрытного передвижения по карте. Как мы уже отмечали в превью, скрытность - важная составляющая нового приключения Инди, ведь он не создан для того, чтобы сражаться с сотней нацистов в лоб.
Вместо этого разум Инди - его главный инструмент, о чем рассказал креативный директор Аксель Торвениус в интервью MinnMax. Торвениус также отметил, что в игре большое значение имеет самостоятельность игрока, поэтому вы не провалите миссию только потому, что вас заметили.
Хотя Инди, возможно, не самый лучший боец в мире, в игре вы сможете использовать кулаки, кнут, пистолеты и подручные средства, чтобы справиться с врагами, если вас заметят. Ранее в играх возникали противоречия, когда в стелс-сегментах появлялись экраны мгновенного провала, если вас заметили. В частности, речь идет о Star Wars Outlaws.
Indiana Jones and the Great Circle выйдет 9 декабря на Xbox Series X/S и PC.
А Нэйтан бы смог))
Ну так и в вульфе не было провала, просто пока офицеров не устранишь, враги будут спавниться)
А тут прям видимо всё перейдёт в кулачный бой при самім плохих исходах:D
А скрытные задания в этой игре будут? Хотелось бы поиграть скрытно и незаметно.
Главный провал этого года после отряда самоубийц. Какой-то кривой симулятор стэлса с головоломками от первого лица, а могли сделать крутой экшен от третьего коими и прославилась машингеймс
Чего??? MachineGames НИ РАЗУ не делали НИ ОДНОГО экшена от третьего лица!!! https://ru.wikipedia.org/wiki/MachineGames#%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B_MachineGames
Это какие,игры про Риддика?)
Ну и, Respawn всю жизнь делали игры от первого лица, но это помешало им сделать Jedi: Fallen Order и Survivor, не надо отмазывать банальную экономию
У них все игры от первого лица шутеры в основном а кулачные бои они из ридика взяли но прикол в том что они специфические . На экшн игры первые лицо если это не шутер это печально. Я лично ждал третье лицо ибо ты должен видеть что вокруг происходит прыгать стрелять бежать а тут стрельбы судя по трейлерам 10 процентов игры. Была игра про инди там было 3е лицо и это пушка.Я вообще не понимаю накой они его во главу поставили а треть только когда он на кнуте скачет это бред. Сама игра может и будет окей но геймплей собери 2 предмета и поставь туда пади ещё жёлтой краской покрасят для самых умных. Это провал
Индиана вообще должна быть игра от 3 лица не было ни одной игры от 1 лица, не могли уже доп кого нибудь нанять, можно было сделать два в одном.