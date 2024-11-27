В Indiana Jones and the Great Circle не будет стелс-эпизодов с мгновенными провалами

В Indiana Jones and the Great Circle не будет провала миссии, если вас заметят во время скрытного передвижения по карте. Как мы уже отмечали в превью, скрытность - важная составляющая нового приключения Инди, ведь он не создан для того, чтобы сражаться с сотней нацистов в лоб.

Вместо этого разум Инди - его главный инструмент, о чем рассказал креативный директор Аксель Торвениус в интервью MinnMax. Торвениус также отметил, что в игре большое значение имеет самостоятельность игрока, поэтому вы не провалите миссию только потому, что вас заметили.

Хотя Инди, возможно, не самый лучший боец в мире, в игре вы сможете использовать кулаки, кнут, пистолеты и подручные средства, чтобы справиться с врагами, если вас заметят. Ранее в играх возникали противоречия, когда в стелс-сегментах появлялись экраны мгновенного провала, если вас заметили. В частности, речь идет о Star Wars Outlaws.

Indiana Jones and the Great Circle выйдет 9 декабря на Xbox Series X/S и PC.