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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.6 247 оценок

В открытых зонах Indiana Jones and the Great Circle можно будет найти подпольные бойцовские клубы и торговцев

butcher69
Новости

В Indiana Jones and the Great Circle от MachineGames игроков ждут открытые зоны, полные интересных находок и возможностей. Исследуя такие места, как Гиза в Египте и Сукхотай в Сиаме, игроки столкнутся с подпольными бойцовскими клубами, где Индиана сможет схлестнуться с нацистами, и торговцами, предлагающими таинственные товары.

Открытые зоны насыщены заданиями и головоломками: например, комнаты-ловушки, где нужно разгадать секрет до истечения времени, и карты с ключами, ведущие к дворцам, полным жутких тайн. Такой подход к дизайну уровней создает геймплей в духе симулятора: для успешного проникновения на локации игрокам пригодится маскировка и находчивость.

Новый геймплей Indiana Jones and the Great Circle: исследование уровней будет по-настоящему захватывающим и ценным

Игра выйдет 9 декабря на Xbox Series X|S и ПК, а весной 2025 года - на PS5. Indiana Jones and the Great Circle предложит обширный контент и возможность возвращаться к уже пройденным локациям.

9
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Unicorling

И торговцы - опять какой то недоперевод

2
1barac9U7ada7

клубы и торговцы и магазины и корзины и марины и клементины и шины и руины и слоны и панталоны и макароны и кальсоны и сардины и черны и дурны и перуны и больны короче чего только там не найдешь

1
kolinmah

А подпольные гейклубы там нельзя найти?))

0
Ded Chelyabinsk

Не люблю Индиана Джонса, не смотрел даже ни одного фильма.

-2
Arhont89

Я тоже не люблю бургеры, не разу даже их не ел.

1
Геральт Батькович

Не люблю омаров, ни разу даже не ел.

2
Unicorling
1