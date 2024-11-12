В открытых зонах Indiana Jones and the Great Circle можно будет найти подпольные бойцовские клубы и торговцев

В Indiana Jones and the Great Circle от MachineGames игроков ждут открытые зоны, полные интересных находок и возможностей. Исследуя такие места, как Гиза в Египте и Сукхотай в Сиаме, игроки столкнутся с подпольными бойцовскими клубами, где Индиана сможет схлестнуться с нацистами, и торговцами, предлагающими таинственные товары.

Открытые зоны насыщены заданиями и головоломками: например, комнаты-ловушки, где нужно разгадать секрет до истечения времени, и карты с ключами, ведущие к дворцам, полным жутких тайн. Такой подход к дизайну уровней создает геймплей в духе симулятора: для успешного проникновения на локации игрокам пригодится маскировка и находчивость.

Игра выйдет 9 декабря на Xbox Series X|S и ПК, а весной 2025 года - на PS5. Indiana Jones and the Great Circle предложит обширный контент и возможность возвращаться к уже пройденным локациям.