В открытых зонах Indiana Jones and the Great Circle можно будет найти подпольные бойцовские клубы и торговцы

В Indiana Jones and the Great Circle от MachineGames игроков ждут открытые зоны, полные интересных находок и возможностей. Исследуя такие места, как Гиза в Египте и Сукхотай в Сиаме, игроки столкнутся с подпольными бойцовскими клубами, где Индиана сможет схлестнуться с нацистами, и торговцами, предлагающими таинственные товары.
Открытые зоны насыщены заданиями и головоломками: например, комнаты-ловушки, где нужно разгадать секрет до истечения времени, и карты с ключами, ведущие к дворцам, полным жутких тайн. Такой подход к дизайну уровней создает геймплей в духе симулятора: для успешного проникновения на локации игрокам пригодится маскировка и находчивость.
Игра выйдет 9 декабря на Xbox Series X|S и ПК, а весной 2025 года - на PS5. Indiana Jones and the Great Circle предложит обширный контент и возможность возвращаться к уже пройденным локациям.
И торговцы - опять какой то недоперевод
клубы и торговцы и магазины и корзины и марины и клементины и шины и руины и слоны и панталоны и макароны и кальсоны и сардины и черны и дурны и перуны и больны короче чего только там не найдешь
Не люблю Индиана Джонса, не смотрел даже ни одного фильма.