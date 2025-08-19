В сентябре технология RTX Hair наконец-то доберётся до Indiana Jones and the Great Circle

В рамках анонсов на Gamescom 2025 NVIDIA подтвердила, что долгожданная функция RTX Hair дебютирует в сентябре в игре Indiana Jones and the Great Circle.

Возможно, вы помните, что её появление было анонсировано ещё в феврале вместе с поддержкой многокадровой генерации NVIDIA DLSS 4. DLSS 4 MFG действительно появилась в этом обновлении, но RTX Hair — нет. Очевидно, NVIDIA и MachineGames ещё предстояло устранить некоторые недочёты.

RTX Hair использует линейные сферы, новую аппаратную функцию, представленную в серии видеокарт GeForce RTX 50. Этот новый примитив визуализирует волосы сферами, а не треугольниками, как обычно. NVIDIA заявляет, что это не только лучше соответствует форме волос, но и сокращает объём геометрии, необходимой для рендеринга каждой пряди. Кроме того, RTX Hair, как сообщается, обеспечивает лучшее освещение и тени, занимая при этом небольшой объём памяти. Позже NVIDIA пояснила, что в Indiana Jones and the Great Circle линейные сферы будут доступны только для видеокарт Blackwell, тогда как всем остальным видеокартам придётся использовать существующую модель волос.

NVIDIA не предоставила подробных данных о том, как RTX Hair повлияет на частоту кадров в игре, поэтому игрокам придётся проверить это самостоятельно, когда обновление выйдет через несколько недель.