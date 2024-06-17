В сети обнаружили небольшой ролик реального геймплея Indiana Jones and the Great Circle

Indiana Jones and the Great Circle от MachineGames, без сомнения, станет одной из видеоигр, которая наделает больше всего шума в индустрии в 2024 году, благодаря визуальному стилю, напоминающим киносагу. После тех изображений, которые были показаны на мероприятии Xbox, недавно появились первые настоящие геймплейные кадры, которые показывают, что это будет стелс-приключенческая игра, как и ожидалось от Индианы Джонса.
Выход Indiana Jones and the Great Circle запланирован на 2024 год, она появится на ПК и Xbox Series X|S и даже будет доступна без дополнительной оплаты для пользователей Xbox Game Pass.
Как рассказал исполнительный продюсер Джерк Густафссон в официальном подкасте Xbox, видеоигра вдохновлена всей сагой об Индиане Джонсе, но особенно первыми фильмами, в частности «В поисках утраченного ковчега» и «Последний крестовый поход», первым и третьим фильмами саги соответственно.
Ну вот опять, на самом интересном месте 😔
Радует что будет стелс механика.
Причём с точечными выглядываниями - утеряные технологии древних)
стена под надёжной охраной
Там доска с объявлениями
Condemned на стелсе.
игруля топовая для своего времени, особенно момент с манекенами)))
В Condemned много прекраснейших вещей было. Сгоревшая библиотека, заброшенная школа с полуживым трупом в шкафчике и даже, под конец, веселье с одичалыми бомжами в заброшенном доме.
ну яж говорю топовая вещица)))) чо ты не понимаешь меня шоли?)))
А это не третья часть Manhunt?...
чувак упал, по звуку будто шкаф рухнул
не-не, как будто черенки от лопат %)
как будто тупо для VR изначально создавали
не плохо