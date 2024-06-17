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Indiana Jones and the Great Circle 2024 г.
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.4 188 оценок

В сети обнаружили небольшой ролик реального геймплея Indiana Jones and the Great Circle

monk70
Новости

Indiana Jones and the Great Circle от MachineGames, без сомнения, станет одной из видеоигр, которая наделает больше всего шума в индустрии в 2024 году, благодаря визуальному стилю, напоминающим киносагу. После тех изображений, которые были показаны на мероприятии Xbox, недавно появились первые настоящие геймплейные кадры, которые показывают, что это будет стелс-приключенческая игра, как и ожидалось от Индианы Джонса.

Выход Indiana Jones and the Great Circle запланирован на 2024 год, она появится на ПК и Xbox Series X|S и даже будет доступна без дополнительной оплаты для пользователей Xbox Game Pass.

Как рассказал исполнительный продюсер Джерк Густафссон в официальном подкасте Xbox, видеоигра вдохновлена ​​всей сагой об Индиане Джонсе, но особенно первыми фильмами, в частности «В поисках утраченного ковчега» и «Последний крестовый поход», первым и третьим фильмами саги соответственно.

20
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
ZeYaT00La

Ну вот опять, на самом интересном месте 😔

4
saa0891

Радует что будет стелс механика.

4
ViscousNetharion

Причём с точечными выглядываниями - утеряные технологии древних)

0
Stylusss

стена под надёжной охраной

3
ViscousNetharion

Там доска с объявлениями

0
Danny Lamb

Condemned на стелсе.

2
in the void

игруля топовая для своего времени, особенно момент с манекенами)))

2
Danny Lamb in the void

В Condemned много прекраснейших вещей было. Сгоревшая библиотека, заброшенная школа с полуживым трупом в шкафчике и даже, под конец, веселье с одичалыми бомжами в заброшенном доме.

1
in the void Danny Lamb

ну яж говорю топовая вещица)))) чо ты не понимаешь меня шоли?)))

0
Mikhail Donskoy

А это не третья часть Manhunt?...

1
martin32

чувак упал, по звуку будто шкаф рухнул

1
Stylusss

не-не, как будто черенки от лопат %)

0
J Jonah Jameson

как будто тупо для VR изначально создавали

0
WerGC

не плохо

0