В США Indiana Jones and the Great Circle стала второй самой продаваемой игрой на неделе релиза

MachinaGames недавно выпустила Indiana Jones and the Great Circle, которая доступна для ПК и Xbox Series. Несмотря на то, что игра появилась в первый день на сервисе Game Pass, она, похоже, имела хорошие продажи, по крайней мере, на неделе выхода.

Известный аналитик рынка Мэтт Пискателла опубликовал данные о продажах за неделю с 7 по 14 декабря в США, и по сумме полученных долларов Indiana Jones заняла второе место за этот период, уступив только Call of Duty: Black Ops 6.

Обычно я не публикую информацию о еженедельных рейтингах, но Indiana Jones and the Great Circle стала второй самой продаваемой игрой за неделю, закончившуюся 14 декабря, по продажам в долларах США, уступив только Call of Duty: Black Ops 6.

Как объясняет аналитик, рейтинг учитывает только сумму полученных долларов от продаж, что дает понять, что те, кто играл через Game Pass, не были включены в данные. Кроме того, продажи раннего доступа также не являются частью данных за соответствующую неделю.