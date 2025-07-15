Вакансия MachineGames намекает на разработку сиквела Indiana Jones and the Great Circle

В прошлом году MachineGames выпустила первую за долгое время крупную игру об Индиане Джонсе. Благодаря опыту студии в нарративном и игровом процессе от первого лица, Indiana Jones and the Great Circle обладала многими качествами, которыми славилась студия.

Это означало, что проект стал успешным, и сразу же начались разговоры о сиквеле. Менее чем через год после выхода оригинальной игры, Tech4Gamers обнаружили, что студия нанимает старшего концепт-художника для потенциального сиквела.

При рассмотрении вакансии MachineGames два пункта в разделах «Квалификации» и «Предпочтительные навыки» представляют особый интерес. Во-первых, отмечается, что в разделе «Квалификации» требуется опыт работы в игровой и киноиндустрии. Аналогичным образом, в разделе «Предпочтительные навыки» указывается на знакомство с индустрией развлечений, включая кино.

Рассматривая оба момента в более широком контексте, можно сделать вывод, что Индиана Джонс станет центром внимания следующего проекта MachineGames AAA-уровня. Важно отметить, что студия нанимает старшего концепт-художника для этого проекта, так что, вероятно, он находится на очень ранней стадии разработки.