Xbox прежде всего: Microsoft объяснила причину задержки Indiana Jones на PS5

Мэтт Бути, глава Xbox Studios, рассказал Variety о причинах «задержки» Indiana Jones and the Great Circle на PS5. Игра, вышедшая на Xbox Series, PC и Game Pass, появится на консоли Sony только весной 2025 года в соответствии со стратегическим решением.

По словам Бути, такое решение базируется на графике производства и стремлении обеспечить качество в первую очередь для Xbox-игроков: «Мы хотим гарантировать отличный опыт на Xbox», - подчеркнул он. Это говорит о том, что Microsoft намерена придерживаться аналогичного подхода и в будущих релизах - сначала на Xbox, а затем на PS5.

Правда, бывают и исключения, как в случае с Call of Duty: Black Ops 6, но там настолько большая аудитория, что не выпустить игру сразу на PlayStation было бы крайне глупо, тогда как сюжетные игры поначалу будут эксклюзивными для платформы Microsoft.

Напомним, релиз Indiana Jones and the Great Circle состоялся 9 декабря на Xbox Series X|S и PC, а версия для PS5 должна выйти весной 2025 года. Это станет частью новой стратегии Microsoft по выпуску мультиплатформенных релизов, поскольку цель компании - расширить географию доступности своих игр.