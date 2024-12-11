Xbox прежде всего: Microsoft объяснила причину задержки Indiana Jones на PS5

Мэтт Бути, глава Xbox Studios, рассказал Variety о причинах «задержки» Indiana Jones and the Great Circle на PS5. Игра, вышедшая на Xbox Series, PC и Game Pass, появится на консоли Sony только весной 2025 года в соответствии со стратегическим решением.
По словам Бути, такое решение базируется на графике производства и стремлении обеспечить качество в первую очередь для Xbox-игроков: «Мы хотим гарантировать отличный опыт на Xbox», - подчеркнул он. Это говорит о том, что Microsoft намерена придерживаться аналогичного подхода и в будущих релизах - сначала на Xbox, а затем на PS5.
Правда, бывают и исключения, как в случае с Call of Duty: Black Ops 6, но там настолько большая аудитория, что не выпустить игру сразу на PlayStation было бы крайне глупо, тогда как сюжетные игры поначалу будут эксклюзивными для платформы Microsoft.
Напомним, релиз Indiana Jones and the Great Circle состоялся 9 декабря на Xbox Series X|S и PC, а версия для PS5 должна выйти весной 2025 года. Это станет частью новой стратегии Microsoft по выпуску мультиплатформенных релизов, поскольку цель компании - расширить географию доступности своих игр.
Деньги прежде всего
Тогда надо было сразу на Плойке выпускать х)
"Правда, бывают и исключения, как в случае с Call of Duty: Black Ops 6, но там настолько большая аудитория, что не выпустить игру сразу на PlayStation было бы крайне глупо. "
Эммм, вообще не по этой причине колда одинакова и там и там, а потому что сони плакались антимонопольным органам что если майкрософт сделают экзом колду, то сони умрет, поэтому антимонопольщики обязали майков чтобы колда выходила везде и одинаковая на протяжении 10 лет, вот и всё.
Ну и на счет портов мэт бутти говорил что не все будут портировать, а на счет каждой игры они отдельно совещаются и принимают решение, когда портировать, и стоит ли вообще это делать или оставлять игру полным экзом
Колда приносит колоссальный доход с консолей сони, от которого майкрософт не откажется.
я просто пояснил причину почему сейчас так, что есть буквально документ по которому майкрософт обязаны выпускать на консоли сони колду на протяжении 10 лет, и изза кого такой документ появился я так же пояснил
Ну Майки как обычно, то игры должны быть максимально доступны и консольные войны это плохо, то пук-пук Иксбокс в приоритете, у нас тут консольные войнушки между прочим(с)
Вот честно скажите, кому зашла? Вот я шесть часов пробегал - дрянь сырая. Просто хрень
Шикарная игра, интересная, все побочки сводятся к основной сюжетной линии а не живут своей жизнью, технически вылизанная
пускай сначала игру починят шведы вонючие, сегодня начал играть на боксе и за 20 минут два раза зависла на роликах сюжетных
уже 10+ часов наиграл на боксе ни разу не было глюков или багов, отлично отполированная игра
На ПК всё отлично
Наиграл на ПК больше 20 часов, все идеально в техническом плане