Завтра появится первые превью Indiana Jones and the Great Circle

MachineGames, ответственная за франшизу Wolfenstein, в настоящее время работает над Indiana Jones and the Great Circle, новой игрой, основанной на популярной кинофраншизе, созданной Джорджем Лукасом.

Bethesda сообщила, что десятки журналистов и создателей контента недавно получили возможность поиграть в игру. Первые превью Indiana Jones and the Great Circle будут официально опубликованы завтра, 29 октября, тем самым помогая игрокам понять, чего ждать от игры.

Indiana Jones Jones and the Great Circle выйдет 9 декабря 2024 года для PC и Xbox Series X|S, а также будет доступна в сервисе Game Pass. Версия для PS5 появится в 2025 году.