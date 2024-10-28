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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.6 237 оценок

Завтра появится первые превью Indiana Jones and the Great Circle

Gruz_
Новости

MachineGames, ответственная за франшизу Wolfenstein, в настоящее время работает над Indiana Jones and the Great Circle, новой игрой, основанной на популярной кинофраншизе, созданной Джорджем Лукасом.

Bethesda сообщила, что десятки журналистов и создателей контента недавно получили возможность поиграть в игру. Первые превью Indiana Jones and the Great Circle будут официально опубликованы завтра, 29 октября, тем самым помогая игрокам понять, чего ждать от игры.

Indiana Jones Jones and the Great Circle выйдет 9 декабря 2024 года для PC и Xbox Series X|S, а также будет доступна в сервисе Game Pass. Версия для PS5 появится в 2025 году.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
tvorog8088

Вот это ждём.

1
Doctor_Zloi

После последнего фильма про Джонса (где он во времени прыгал)... Чёт такое себе уже в мыслях крутится.

0
askazanov

Интересно!!!

0
PeaceDuke72

Двухчасовые подземелья с драуграми, заточенный багом кнут на 1473249234 урона, и экраны загрузки у каждого входа?

-1
Dj NordSound

Главное чтоб потом не оказалось что они сотрудничали с петухами sweet baby

-2
Чизбургер

Лучшая игра этой осени

-5
barabear

Она зимой выходит...

0
вупсич пупсич

Будет такая же соевая, зализанная и постная игра как про робокопа.
Ничего плохого не сказать, но и хорошего нет.

-6