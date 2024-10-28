Завтра появится первые превью Indiana Jones and the Great Circle

MachineGames, ответственная за франшизу Wolfenstein, в настоящее время работает над Indiana Jones and the Great Circle, новой игрой, основанной на популярной кинофраншизе, созданной Джорджем Лукасом.
Bethesda сообщила, что десятки журналистов и создателей контента недавно получили возможность поиграть в игру. Первые превью Indiana Jones and the Great Circle будут официально опубликованы завтра, 29 октября, тем самым помогая игрокам понять, чего ждать от игры.
Indiana Jones Jones and the Great Circle выйдет 9 декабря 2024 года для PC и Xbox Series X|S, а также будет доступна в сервисе Game Pass. Версия для PS5 появится в 2025 году.
Вот это ждём.
После последнего фильма про Джонса (где он во времени прыгал)... Чёт такое себе уже в мыслях крутится.
Интересно!!!
Двухчасовые подземелья с драуграми, заточенный багом кнут на 1473249234 урона, и экраны загрузки у каждого входа?
Главное чтоб потом не оказалось что они сотрудничали с петухами sweet baby
Лучшая игра этой осени
Она зимой выходит...
Будет такая же соевая, зализанная и постная игра как про робокопа.
Ничего плохого не сказать, но и хорошего нет.