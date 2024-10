Журналисты поделились свежими подробностями игры Indiana Jones and the Great Circle

Журналисты VGC выпустили 12-минутное видео с кадрами из Indiana Jones and the Great Circle, а также поделились своими впечатлениями от игры. VGC играли в игру три часа и заявили, что Indiana Jones and the Great Circle - именно та игра, «которую заслуживает культовая серия».

В целом же обозреватели отметили, что разработчикам удалось создать интересную историю, не хуже, чем это сделали сценаристы фильмов. При этом игра напоминает фильмы 80-х своей атмосферой, а актеры, по мнению журналистов, проделали очень хорошую работу - особенно они похвалили Троя Бейкера, озвучившего Индиану Джонса.

Что касается геймплея, то VGC отметил, что разработчики постарались дать игрокам "немного всего": здесь есть и решение головоломок, и экшен-сцены, и бои с использованием различных предметов. Также в игре будет стелс, и журналисты назвали его "приятным".

Из локаций удалось заснять первые три: университет в США, где Джонс читает лекции, Ватикан и Египет. При этом VGC отметила, что уровни довольно линейны и не лишены пустых мест, но в целом исследовать их было интересно.

В целом журналисты остались довольны игрой. Подробный обзор можно посмотреть ниже: