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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.6 239 оценок

Журналисты поделились свежими подробностями игры Indiana Jones and the Great Circle

Gruz_
Новости

Журналисты VGC выпустили 12-минутное видео с кадрами из Indiana Jones and the Great Circle, а также поделились своими впечатлениями от игры. VGC играли в игру три часа и заявили, что Indiana Jones and the Great Circle - именно та игра, «которую заслуживает культовая серия».

В целом же обозреватели отметили, что разработчикам удалось создать интересную историю, не хуже, чем это сделали сценаристы фильмов. При этом игра напоминает фильмы 80-х своей атмосферой, а актеры, по мнению журналистов, проделали очень хорошую работу - особенно они похвалили Троя Бейкера, озвучившего Индиану Джонса.

Что касается геймплея, то VGC отметил, что разработчики постарались дать игрокам "немного всего": здесь есть и решение головоломок, и экшен-сцены, и бои с использованием различных предметов. Также в игре будет стелс, и журналисты назвали его "приятным".

Из локаций удалось заснять первые три: университет в США, где Джонс читает лекции, Ватикан и Египет. При этом VGC отметила, что уровни довольно линейны и не лишены пустых мест, но в целом исследовать их было интересно.

В целом журналисты остались довольны игрой. Подробный обзор можно посмотреть ниже:

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
AndruhaGruz

Ну выглядит не плохо. Приключения будет то что надо! Ждём!

2
agula98

Ясно, превью в духе каждый найдет что-то для себя

-1
saa0891

По ролику пока не очень понятно, ну хотя бы тела можно оттаскивать и то хорошо, драки забавные только противники какие то слишком дохлые, ещё не понятно по поводу навыков и прокачки.

-1
PeaceDuke72

О, это игра от убогого тоддика? Буду писать это в каждом посте: не ждите ничего. Тоддик не умеет делать крутые игры. Он умеет только пещеры с драуграми рисовать.
,
P.S. Если налетят фанаты скайрима, то пусть среди них найдётся хоть один, кто играет без неоф. патча, модов на боёвку и графику.

-11
Hog2012

Что за неоф.патч? Боёвку не меняю, ну а моды на графику для игры 2011 года не противопоказаны.

1
win4ever Hog2012

Неоф. патч это огромный сборник фанатских фиксов

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