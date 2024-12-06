Журналисты высоко оценили приключенческий экшен Indiana Jones and the Great Circle

Появились оценки международной прессы Indiana Jones and the Great Circle от MachineGames и Bethesda. Судя по всему, временный эксклюзив Xbox убедил международную прессу, которая присвоила игре решительно положительные оценки: отличные новости, в том числе с учётом релиза на PS5 следующей весной.
Средний балл на агрегаторе рецензий OpenCritic составляет 87, на MetaCritic – 86. Игру широко хвалят за её великолепное чувство приключений и за то, что она идеально передаёт суть Индианы Джонса, являясь одной из лучших историй персонажа. Однако некоторые порталы жаловались на ИИ и ритм игры, а также критиковали выбор вида от первого лица.
- VGC - 10
- Creative Bloq - 10
- GamesRadar+ - 10
- ZTGD - 9,5
- GamingTrend - 9,5
- Power Unlimited - 9,2
- Player 2 - 9,1
- Multiplayer.it - 9
- IGN - 9
- GameSpot - 9
- Gaming Nexus - 9
- Shacknews - 9
- Gamereactor - 9
- Inverse - 9
- Stevivor - 9
- XboxEra - 9
- Windows Central - 9
- Hey Poor Player - 9
- Gamersky - 8,8
- Carole Quintaine - 8,5
- CD-Action - 8
- ComicBook - 8
- Dot Esports - 8
- TheSixthAxis - 8
- But Why Tho? - 8
- Dexerto - 8
- Digital Trends - 8
- Hardcore Gamer - 8
- Radio Times - 8
- TechRadar Gaming - 8
- MMORPG.com - 7
- Noisy Pixel - 7
- PCMag - 7
- TheGamer - 7
- Pure Xbox - 6
GamesRadar+
Indiana Jones and the Great Circle — лучшее приключение этого персонажа за последние 30 лет. Разработчик MachineGames использовал свой опыт в области шутеров от первого лица, чтобы создать захватывающее и аутентичное приключение от первого лица, которое совершенно не похоже ни на что из того, во что вы играли раньше.
VGC
От начала до конца мы улыбались, играя в Indiana Jones and the Great Circle. Это самое близкое к тому, как игры могут приблизиться к настоящему старомодному голливудскому блокбастеру, но это также невероятно насыщенная приключенческая игра, полная секретов, которые нужно раскрыть.
GameSpot
MachineGames успешно разработали игру вокруг своего главного героя; её смесь импровизированной скрытности и боя ощущается отчётливо, поскольку она принимает быстрый и свободный стиль, который перекликается с настойчивостью Индианы. Она может быть не такой успешной во всех областях, как игры Wolfenstein, но Indiana Jones and The Great Circle по-прежнему остаётся неизменным удовольствием.
PC Gamer
Это как иммерсивный симулятор, смешанный с Uncharted. Некоторые аспекты The Great Circle слабее других, но она присоединяется к Batman Arkham и Goldeneye в рядах отличных лицензированных игр.
Noisy Pixel
Indiana Jones and the Great Circle передаёт дух приключений с ностальгическими головоломками, богато детализированным окружением и захватывающими сеттингами. Хотя игра спотыкается на невыразительном ИИ и неуклюжем управлении предметами, её очарование и чувство открытия делают её приятным путешествием для поклонников культового археолога.
Gamepressure
Несмотря на эпические сцены погони, напоминающие Натана Дрейка, игра MachineGames немного не дотягивает до ожиданий. Она балансирует на грани между экшеном и приключенческой игрой, с неудачным выбором режима от первого лица вместо режима от третьего лица. С другой стороны, поклонники персонажа отдадут игре больше должного, заметив все отсылки
на 4090 и я бы оценил игру на максималках
У Хатаба вышла, пошла жара.
вирусняки, он умер давно, рутор инфо, рутрекер, тапочек нет, торрент геймс нет для кого блин
Тапочек дно сраное во первых по инвайту, во вторых постоянная круглосуточная раздача чего либо, если порог превысил допустимое, скачать уже не получится.
Какие там вирусы, за последний год половину у Хатаба качал, проблем не было, тем более там всё раньше гораздо выходит, СХ2 уже через 40 минут выложили, сейчас Индиану тоже на час раньше чем на рутрекере, да и впн у Хатаба не нужен, главное не перепутать потому что есть левые клоны сайта, заходить лучше через официальную группу вконтакте.
не было проблем, на нг рега без ивайтов
Я приобрел акк для тапков а потом скачал одну игру, и все дальше лимит ограничений, хотя аккаунте который я приобрел было Tb раздачи. С тех пор обычный трекер юзаю где нет регистрации.
Я др еще рецензию читал, что кулачные бои быстро надоедают, загадки для третьеклассников, стрельба скорее для галочки и многое в том же духе))
Это же по идее сюжетная киношка какая разница чем в перерывах между катсценами заниматься.
Так ты забыл про самое важное - интерес не тот, кому интересно смотреть на шаблоны и складывать 2+2))
третьего лица не хватает, ещё и с полноценной реализацией
Игра зарелизилась. 114 Гб. Качаем.
Да толку, она не фулл
Что значит - не фулл? Фулл, и даже с DLC.
Нет не фулл, патч трейсинг отключен, включат 9 с патчем первого дня.
вы только в игры постоянно играете м фильмы смотрите, родаки балуют
Неожиданно приятно, молодцы разрабы
Последний раз платформинг от первого лица с хлыстом был в Call of Juarez, интересно посмотреть, как тут его реализовали.
Думаю, либо сами разрабы, либо модеры допилят вид от 3 лица.
После Сталкер2 я уже не верю всем этим журналистам, они так охваливали сталкач мол это вау, лучшее что было и будет.. а по итогу вышла игра на троечку по десятибальной (( А чуть позже неделей сами gsc в интервью признали что выпустили недоделанную игру так как поджимали даты, а перенос уже был невозможен и вот они сырую игру продали всем. Так что после сталкача2 я журнашлюх не читаю, надо самому пробовать, слава богам есть торрент.
Сейчас весь игровой мир играет и обсуждает только сталкер 2, и перезрелому пенсионеру точно нет места и времени, заинтересует может быть только блогеров да и то ...
Дизонерд на максималках