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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.7 287 оценок

Журналисты высоко оценили приключенческий экшен Indiana Jones and the Great Circle

monk70
Новости

Появились оценки международной прессы Indiana Jones and the Great Circle от MachineGames и Bethesda. Судя по всему, временный эксклюзив Xbox убедил международную прессу, которая присвоила игре решительно положительные оценки: отличные новости, в том числе с учётом релиза на PS5 следующей весной.

Средний балл на агрегаторе рецензий OpenCritic составляет 87, на MetaCritic – 86. Игру широко хвалят за её великолепное чувство приключений и за то, что она идеально передаёт суть Индианы Джонса, являясь одной из лучших историй персонажа. Однако некоторые порталы жаловались на ИИ и ритм игры, а также критиковали выбор вида от первого лица.

Спойлер
  • VGC - 10
  • Creative Bloq - 10
  • GamesRadar+ - 10
  • ZTGD - 9,5
  • GamingTrend - 9,5
  • Power Unlimited - 9,2
  • Player 2 - 9,1
  • Multiplayer.it - 9
  • IGN - 9
  • GameSpot - 9
  • Gaming Nexus - 9
  • Shacknews - 9
  • Gamereactor - 9
  • Inverse - 9
  • Stevivor - 9
  • XboxEra - 9
  • Windows Central - 9
  • Hey Poor Player - 9
  • Gamersky - 8,8
  • Carole Quintaine - 8,5
  • CD-Action - 8
  • ComicBook - 8
  • Dot Esports - 8
  • TheSixthAxis - 8
  • But Why Tho? - 8
  • Dexerto - 8
  • Digital Trends - 8
  • Hardcore Gamer - 8
  • Radio Times - 8
  • TechRadar Gaming - 8
  • MMORPG.com - 7
  • Noisy Pixel - 7
  • PCMag - 7
  • TheGamer - 7
  • Pure Xbox - 6

GamesRadar+

Indiana Jones and the Great Circle — лучшее приключение этого персонажа за последние 30 лет. Разработчик MachineGames использовал свой опыт в области шутеров от первого лица, чтобы создать захватывающее и аутентичное приключение от первого лица, которое совершенно не похоже ни на что из того, во что вы играли раньше.

VGC

От начала до конца мы улыбались, играя в Indiana Jones and the Great Circle. Это самое близкое к тому, как игры могут приблизиться к настоящему старомодному голливудскому блокбастеру, но это также невероятно насыщенная приключенческая игра, полная секретов, которые нужно раскрыть.

GameSpot

MachineGames успешно разработали игру вокруг своего главного героя; её смесь импровизированной скрытности и боя ощущается отчётливо, поскольку она принимает быстрый и свободный стиль, который перекликается с настойчивостью Индианы. Она может быть не такой успешной во всех областях, как игры Wolfenstein, но Indiana Jones and The Great Circle по-прежнему остаётся неизменным удовольствием.

PC Gamer

Это как иммерсивный симулятор, смешанный с Uncharted. Некоторые аспекты The Great Circle слабее других, но она присоединяется к Batman Arkham и Goldeneye в рядах отличных лицензированных игр.

Noisy Pixel

Indiana Jones and the Great Circle передаёт дух приключений с ностальгическими головоломками, богато детализированным окружением и захватывающими сеттингами. Хотя игра спотыкается на невыразительном ИИ и неуклюжем управлении предметами, её очарование и чувство открытия делают её приятным путешествием для поклонников культового археолога.

Gamepressure

Несмотря на эпические сцены погони, напоминающие Натана Дрейка, игра MachineGames немного не дотягивает до ожиданий. Она балансирует на грани между экшеном и приключенческой игрой, с неудачным выбором режима от первого лица вместо режима от третьего лица. С другой стороны, поклонники персонажа отдадут игре больше должного, заметив все отсылки
-7
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
UnstoppableMaddox

на 4090 и я бы оценил игру на максималках

8
tvorog8088

У Хатаба вышла, пошла жара.

4
Rorschach93

вирусняки, он умер давно, рутор инфо, рутрекер, тапочек нет, торрент геймс нет для кого блин

-1
User_200 Rorschach93

Тапочек дно сраное во первых по инвайту, во вторых постоянная круглосуточная раздача чего либо, если порог превысил допустимое, скачать уже не получится.

-1
tvorog8088 Rorschach93

Какие там вирусы, за последний год половину у Хатаба качал, проблем не было, тем более там всё раньше гораздо выходит, СХ2 уже через 40 минут выложили, сейчас Индиану тоже на час раньше чем на рутрекере, да и впн у Хатаба не нужен, главное не перепутать потому что есть левые клоны сайта, заходить лучше через официальную группу вконтакте.

0
Rorschach93 User_200

не было проблем, на нг рега без ивайтов

0
User_200 Rorschach93

Я приобрел акк для тапков а потом скачал одну игру, и все дальше лимит ограничений, хотя аккаунте который я приобрел было Tb раздачи. С тех пор обычный трекер юзаю где нет регистрации.

0
UnstoppableMaddox
2
Goodvini

Я др еще рецензию читал, что кулачные бои быстро надоедают, загадки для третьеклассников, стрельба скорее для галочки и многое в том же духе))

2
tvorog8088

Это же по идее сюжетная киношка какая разница чем в перерывах между катсценами заниматься.

0
Goodvini tvorog8088

Так ты забыл про самое важное - интерес не тот, кому интересно смотреть на шаблоны и складывать 2+2))

0
Rorschach93

третьего лица не хватает, ещё и с полноценной реализацией

1
Ahnx

Игра зарелизилась. 114 Гб. Качаем.

0
DezkQ

Да толку, она не фулл

0
Ahnx DezkQ

Что значит - не фулл? Фулл, и даже с DLC.

0
DezkQ Ahnx

Нет не фулл, патч трейсинг отключен, включат 9 с патчем первого дня.

0
Rorschach93

вы только в игры постоянно играете м фильмы смотрите, родаки балуют

0
211186

Неожиданно приятно, молодцы разрабы

0
Kenn1y

Последний раз платформинг от первого лица с хлыстом был в Call of Juarez, интересно посмотреть, как тут его реализовали.

0
plotva85

Думаю, либо сами разрабы, либо модеры допилят вид от 3 лица.

0
Gamer_P

После Сталкер2 я уже не верю всем этим журналистам, они так охваливали сталкач мол это вау, лучшее что было и будет.. а по итогу вышла игра на троечку по десятибальной (( А чуть позже неделей сами gsc в интервью признали что выпустили недоделанную игру так как поджимали даты, а перенос уже был невозможен и вот они сырую игру продали всем. Так что после сталкача2 я журнашлюх не читаю, надо самому пробовать, слава богам есть торрент.

0
1barac9U7ada7

Сейчас весь игровой мир играет и обсуждает только сталкер 2, и перезрелому пенсионеру точно нет места и времени, заинтересует может быть только блогеров да и то ...

-2
Блоха В Сарафане

Дизонерд на максималках

-3