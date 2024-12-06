Журналисты высоко оценили приключенческий экшен Indiana Jones and the Great Circle

Появились оценки международной прессы Indiana Jones and the Great Circle от MachineGames и Bethesda. Судя по всему, временный эксклюзив Xbox убедил международную прессу, которая присвоила игре решительно положительные оценки: отличные новости, в том числе с учётом релиза на PS5 следующей весной.

Средний балл на агрегаторе рецензий OpenCritic составляет 87, на MetaCritic – 86. Игру широко хвалят за её великолепное чувство приключений и за то, что она идеально передаёт суть Индианы Джонса, являясь одной из лучших историй персонажа. Однако некоторые порталы жаловались на ИИ и ритм игры, а также критиковали выбор вида от первого лица.

Спойлер

VGC - 10

Creative Bloq - 10

GamesRadar+ - 10

ZTGD - 9,5

GamingTrend - 9,5

Power Unlimited - 9,2

Player 2 - 9,1

Multiplayer.it - 9

IGN - 9

GameSpot - 9

Gaming Nexus - 9

Shacknews - 9

Gamereactor - 9

Inverse - 9

Stevivor - 9

XboxEra - 9

Windows Central - 9

Hey Poor Player - 9

Gamersky - 8,8

Carole Quintaine - 8,5

CD-Action - 8

ComicBook - 8

Dot Esports - 8

TheSixthAxis - 8

But Why Tho? - 8

Dexerto - 8

Digital Trends - 8

Hardcore Gamer - 8

Radio Times - 8

TechRadar Gaming - 8

MMORPG.com - 7

Noisy Pixel - 7

PCMag - 7

TheGamer - 7

Pure Xbox - 6

GamesRadar+

Indiana Jones and the Great Circle — лучшее приключение этого персонажа за последние 30 лет. Разработчик MachineGames использовал свой опыт в области шутеров от первого лица, чтобы создать захватывающее и аутентичное приключение от первого лица, которое совершенно не похоже ни на что из того, во что вы играли раньше.

VGC

От начала до конца мы улыбались, играя в Indiana Jones and the Great Circle. Это самое близкое к тому, как игры могут приблизиться к настоящему старомодному голливудскому блокбастеру, но это также невероятно насыщенная приключенческая игра, полная секретов, которые нужно раскрыть.

GameSpot

MachineGames успешно разработали игру вокруг своего главного героя; её смесь импровизированной скрытности и боя ощущается отчётливо, поскольку она принимает быстрый и свободный стиль, который перекликается с настойчивостью Индианы. Она может быть не такой успешной во всех областях, как игры Wolfenstein, но Indiana Jones and The Great Circle по-прежнему остаётся неизменным удовольствием.

PC Gamer

Это как иммерсивный симулятор, смешанный с Uncharted. Некоторые аспекты The Great Circle слабее других, но она присоединяется к Batman Arkham и Goldeneye в рядах отличных лицензированных игр.

Noisy Pixel

Indiana Jones and the Great Circle передаёт дух приключений с ностальгическими головоломками, богато детализированным окружением и захватывающими сеттингами. Хотя игра спотыкается на невыразительном ИИ и неуклюжем управлении предметами, её очарование и чувство открытия делают её приятным путешествием для поклонников культового археолога.

Gamepressure

Несмотря на эпические сцены погони, напоминающие Натана Дрейка, игра MachineGames немного не дотягивает до ожиданий. Она балансирует на грани между экшеном и приключенческой игрой, с неудачным выбором режима от первого лица вместо режима от третьего лица. С другой стороны, поклонники персонажа отдадут игре больше должного, заметив все отсылки