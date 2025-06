Знаменитый археолог отправляется в новое приключение: дебютный трейлер дополнения к Indiana Jones and the Great Circle

Bethesda Softworks и MachineGames представили трейлер дополнения The Order of Giants для Indiana Jones and the Great Circle, которое станет доступно 4 сентября 2025 года. Этот DLC отправит игроков в мрачные и таинственные уголки древнего Рима, открывая новые главы истории ордена Нефилимов — загадочного племени гигантов, уже знакомого фанатам основной игры.

События дополнения разворачиваются параллельно основной кампании. Индиана Джонс встречает отца Риччи, молодого священника, ищущего загадочный артефакт. Начавшись как охота за сокровищами, приключение быстро обретает опасный оборот. Игроков ждут новые локации — от оживлённых улиц и склепов под городом до путешествий на лодке по реке Тибр и древней канализации Клоаке Максима.

Кроме сложных головоломок и мрачных тайн, предстоят схватки с наследниками нефилимов, гладиаторские бои императора Нерона и противостояние с культом Митры — таинственной группировкой, стремящейся помешать Инди раскрыть правду. Встречи с отцом Вентурой и даже Муссолини добавят драматизма и интриг.

Для обладателей Premium и Collector’s Edition DLC входит в комплект. Indiana Jones and the Great Circle уже доступна на PS5, Xbox Series X|S и ПК через Steam и Microsoft Store. «The Order of Giants» обещает стать обязательным дополнением для поклонников приключений и загадок Индианы Джонса.